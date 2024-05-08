Ракетна атака на Одесу 29 квітня: кількість жертв зросла до 7 осіб

Зросла кількість жертв унаслідок ракетної атаки російських окупантів на Одесу, здійсненої 29 квітня.

Про це повідомили в телеграм-каналі міської ради Одеси, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, кількість жертв російської атаки на Одесу 29 квітня збільшилася до 7 осіб. Сьогодні в лікарні помер ще один чоловік 2001 р.н., за життя якого лікарі боролися до останнього. Висловлюємо співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, увечері 29 квітня окупанти завдали ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, рашисти вдарили балістичною ракетою з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед містян та гостей міста локацій. Станом на ранок 30 квітня кількість жертв ракетного удару по Одесі становила 5 осіб, а 1 травня повідомлялося про ще одну жертву - у лікарні помер чоловік.