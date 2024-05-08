Під час нічної атаки на Україну окупанти застосували майже всі наявні в них типи озброєння, - Повітряні сили.

Сьогодні, 8 травня, вночі росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну із застосуванням майже всіх типів озброєння, які в них є, зокрема дронів, крилатих та аеробалістичних ракет.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Так, Євлаш розповів, що окупанти цієї ночі здійснили комбіновану атаку, застосувавши майже всі наявні в них типи озброєння.

"Ворог застосував майже всі типи озброєння, які в нього є. Це і крилаті, і керовані ракети, аеробалістичні ракети та БпЛА... Крім того, випущено було 21 ударний безпілотний літальний апарат типу "Шахед" із Приморсько-Ахтарська та Курської області, для того, щоб максимально ускладнити задачу з відбиття повітряного нападу", - наголосив він.

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Євлаш зазначив, що після атак ворог збирає інформацію, зокрема розвідкою, з відкритих джерел, про те, які саме об’єкти вдалося уразити.

"Звісно, що ми маємо бути готові до того, що противник може продовжувати такі свої удари... Маємо бути готові до відбиття всіх можливих варіантів повітряного нападу", - заявив Євлаш.

Нагадаємо, сьогодні Повітряні сили повідомляли, що окупанти застосували під час атаки 76 засобів повітряного нападу - 55 ракет та 21 ударний безпілотник.

Масована атака РФ на Україну 8 травня 2024 року

Зранку 8 травня окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Як стало відомо, атаковано було об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Крім того, зранку 8 травня росіяни вдарили ракетами по Києву. Сили та засоби протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці знищили. У Київській області внаслідок ракетної атаки загорівся об’єкт цивільної інфраструктури.

Також війська РФ атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Також стало відомо, що ворог атакував два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.