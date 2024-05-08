Говорити про ефект на полі бою від наданої Україні допомоги надто рано, - глава Пентагону Остін

Говорити про ефект на полі бою від наданого Україні допомоги від США надто рано і потрібен час, щоб Київ зміг отримати деякі з виділених можливостей.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін представляючи у Сенаті США бюджетний запит Міністерства оборони США на 2025 фінансовий рік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми ставимо у пріоритет такі критично важливі речі, як засоби ППО та артилерійські боєприпаси", - сказав Остін, зазначивши, що коли Пентагон очікував на схвалення фінансування, підготувався, аби "швидко доправити ці речі та підтримати Україну."

"І ми це робимо", - сказав Остін, додавши, що щотижня розмовляє з українським колегою тримаючи на контролі найважливіші потреби. "Важко повернути час, але я вважаю, без цієї допомоги Україні було б дуже важко захищатися від переважаючої сили, яка є в росіян", - додав глава Пентагону.

Міністр оборони США зазначив, що допомога Ірану та Північної Кореї дозволили Росії "підвестися на ноги" після втрат, яких вона зазнала від Збройних сил України.

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"У певний момент Росія зазнала значних втрат через дії, які здійснила Україна та її Збройні сили. Вони завдали значних втрат російським силам, знищили велику кількість їхньої техніки. Також ми бачили, як Росія залучила Північну Корею, яка надала досить багато боєприпасів і ракет. Безпілотники, надані Іраном, справді допомогли, і почали трохи переломлювати ситуацію для Росії", - сказав Остін.

Міністр оборони США також зазначив, що без допомоги Китаю Росія не змогла би налагодити військову промисловість.

"Вона збільшує своє промислове виробництво. Але без допомоги з боку Ірану, Північної Кореї та Китаю, цього, ймовірно, не сталося б такою мірою, як це сталося. Тому ми залучаємо правильні канали, щоб підкреслити нашу серйозну стурбованість щодо КНР та інших, які надають таку підтримку", - сказав Остін.

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Нагадуємо, 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони на 1 млрд доларів.

26 квітня Пентагон повідомив про пакет допомоги на 6 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), що передбачає укладання контрактів з промисловістю та відповідні закупівлі.