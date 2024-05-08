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Говорити про ефект на полі бою від наданої Україні допомоги надто рано, - глава Пентагону Остін

Міністр оборони США Остін Ллойд

Говорити про ефект на полі бою від наданого Україні допомоги від США надто рано і потрібен час, щоб Київ зміг отримати деякі з виділених можливостей.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін представляючи у Сенаті США бюджетний запит Міністерства оборони США на 2025 фінансовий рік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми ставимо у пріоритет такі критично важливі речі, як засоби ППО та артилерійські боєприпаси", - сказав Остін, зазначивши, що коли Пентагон очікував на схвалення фінансування, підготувався, аби "швидко доправити ці речі та підтримати Україну."

"І ми це робимо", - сказав Остін, додавши, що щотижня розмовляє з українським колегою тримаючи на контролі найважливіші потреби. "Важко повернути час, але я вважаю, без цієї допомоги Україні було б дуже важко захищатися від переважаючої сили, яка є в росіян", - додав глава Пентагону.

Міністр оборони США зазначив, що допомога Ірану та Північної Кореї дозволили Росії "підвестися на ноги" після втрат, яких вона зазнала від Збройних сил України.

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"У певний момент Росія зазнала значних втрат через дії, які здійснила Україна та її Збройні сили. Вони завдали значних втрат російським силам, знищили велику кількість їхньої техніки. Також ми бачили, як Росія залучила Північну Корею, яка надала досить багато боєприпасів і ракет. Безпілотники, надані Іраном, справді допомогли, і почали трохи переломлювати ситуацію для Росії", - сказав Остін.

Міністр оборони США також зазначив, що без допомоги Китаю Росія не змогла би налагодити військову промисловість.

"Вона збільшує своє промислове виробництво. Але без допомоги з боку Ірану, Північної Кореї та Китаю, цього, ймовірно, не сталося б такою мірою, як це сталося. Тому ми залучаємо правильні канали, щоб підкреслити нашу серйозну стурбованість щодо КНР та інших, які надають таку підтримку", - сказав Остін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ATACMS для України: Поставимо стільки, скільки зможемо, - Остін

Нагадуємо, 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони на 1 млрд доларів.

26 квітня Пентагон повідомив про пакет допомоги на 6 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), що передбачає укладання контрактів з промисловістю та відповідні закупівлі.

Автор: 

Пентагон (1417) США (22590) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+5
Кинули жмут соломи скотині та чекають. Чи з'їсть наше теля вовка?
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08.05.2024 21:53
+3
Говорити про ефект на полі бою взагалі не треба.

Треба його мати - той ефект, тоді і говорити не буде потреби.
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08.05.2024 22:09
+2
Зрозуміло їх небажання втягуватися у процес, але позиція спостерігача не дуже надихає...
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08.05.2024 22:06
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Кинули жмут соломи скотині та чекають. Чи з'їсть наше теля вовка?
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08.05.2024 21:53 Відповісти
Зрозуміло їх небажання втягуватися у процес, але позиція спостерігача не дуже надихає...
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08.05.2024 22:06 Відповісти
Говорити про ефект на полі бою взагалі не треба.

Треба його мати - той ефект, тоді і говорити не буде потреби.
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08.05.2024 22:09 Відповісти
Ооо зрадофіли путіноїди повилазили, де були коли тре було армію фінансувати? Шашлики жрали , зелені кловани?
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08.05.2024 22:18 Відповісти
"Тому ми залучаємо правильні канали, щоб підкреслити нашу серйозну стурбованість щодо КНР та інших, які надають таку підтримку", - сказав Остін.

О, стурбованість ми дуже любимо
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08.05.2024 22:24 Відповісти
У тупых розовых пони одна задача, что бы параша ни в коем случае не распалась.
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08.05.2024 22:56 Відповісти
Ага, на жаль союзники в рашці кращі. А сша мексиканськи кордони пів року охороняло. Це не путь до перемоги, це путь коли повбивають в Украіні всіх хто озочий воювати, а потім на договорняк.
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08.05.2024 23:19 Відповісти
закупать снаряды по чешской инициативе - нельзя
передавать снаряды и тысячи бронемашин на списание в самих США - нельзя.
зато 7 млрд на оружейное лобби объявили, оружие которое они когда-то произведут, придет непонятно когда.
но Трамп всех подговаривает, что бы ничего не давали Украине.
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09.05.2024 00:08 Відповісти
забыл, великий байден разблокировал свифт рашистким банкам, что бы те без труда получали долларики из индии.
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09.05.2024 00:13 Відповісти
коли реальну війскову і фінансову допомогу Україні припиняють надавати ефективні американські і натівські 3,14стаболи ,тоді ніякого реального ефекту на полі бою не буде
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09.05.2024 00:17 Відповісти
Тобто "допомога" вже була, а ефекту ще нема? Якось дивно...
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09.05.2024 04:39 Відповісти
 
 