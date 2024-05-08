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Системи супутникового зв’язку Gilat, вироблені в Україні, продаються до РФ та опиняються в окупантів на фронті, - ЗМІ. ВIДЕО

Системи супутникового інтернет-зв’язку Gilat SkyEdge, які для ізраїльської корпорації Gilat Satellite Networks виробляє в Ужгороді завод американської аутсорсингової компанії Jabil Circuit, масово імпортуються в Росію і можуть допомагати російським військовим окуповувати територію України.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", повідомляє Цензор.НЕТ.

У розпорядженні журналістів опинилися митні дані за 2023 рік, згідно з якими в Росію було ввезено близько 22 тисяч систем зібраних в Україні на суму близько $5 млн. Це в 6 разів більше, ніж протягом 2022 року, коли в РФ потрапило обладнання українського походження бренду Gilat на $840 тис. Протягом повномасштабного вторгнення Росії в медіа регулярно зʼявляються свідчення про передачу систем Gilat на фронт.

СИСТЕМИ ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ КОМПАНІЇ "GILAT" НА "СВО"

Системи супутникового звʼязку Gilat масово продають дилери по всій РФ, а в примітках до оголошення часто вказано, що вони "підходить для потреб "СВО". Це одна з причин, чому "тарілки" Gilat можна побачити у звітах різних "помічників" армії російських загарбників.

Ще з початку 2000-х компанія Gilat Satellite Networks допомагала росіянам розбудовувати мережу супутникового звʼязку як для приватних потреб, так і для державного сектора. Також Gilat є партнером найбільших операторів супутникового звʼязку — дочірньої компанії "Ростелекома" РТКОММ, а також дочірнього бізнесу "Газпрому" — ТОВ "Газпром Космічні Системи". Одним із напрямків діяльності компанії є розвиток технологій військового звʼязку. Також їх постачають до структур МВС Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обхід санкцій: Литовські компанії експортували в Росію товари військового призначення на 130 мільйонів євро

Після початку повномасштабного вторгнення Росії компанія Gilat не закрила у РФ свій бізнес і продовжує імпортувати обладнання через свою дочірню компанію ТОВ "Гілат Сателлайт Нетворкс (Євразія)". Саме вона ввезла в 2023 році близько 22 тисяч комплектів супутникового звʼязку SkyEdge II-C Gemini-I та Capricorn Pro на суму близько $5 млн. За даними митних декларацій, системи відправлялися з Ізраїля і Туреччини. Проте у цих випадках країною походження товару вказана Україна. Також "Гілат Сателлайт Нетворкс (Євразія)" ввозила аналогічні супутникові роутери виробництва Філіппін (16 тисяч комплектів на $1,3 млн).

Попри те, що системи супутникового звʼязку можуть використовуватися як у мирних, так і у військових цілях, фіксовані та мобільні супутникові системи не входять до переліку товарів подвійного призначення, а в списках санкцій щодо Росії немає заборони на ввезення таких систем до цієї країни. Попри продовження роботи в РФ, Gilat Satellite Networks не внесено до переліку спонсорів війни. Постачаючи свою продукцію на фронт росіянам, компанія не тільки продовжує нормально почувати себе на ринку, а й отримує контракти від Пентагону.

ХТО ВИРОБЛЯЄ СУПУТНИКОВІ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ?

Компанія "Gilat" не має в Україні власного дочірнього виробництва, проте продукцію під її брендом виготовляє завод ТОВ "Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед" в Ужгороді. Це дочірня компанія американської Jabil Circuit, яка, крім Gilat, випускає також техніку та електроніку під брендами Nespresso, Nokia, Cardo, Velux, Unify, Ceragon, Tele Tec, Visteon, а також під власними торговими марками.

Згідно з митними даними, значну частину товарів дочірньої компанії Jabil експортують до Угорщини. На відміну від Gilat, Jabil вийшла з Росії і закрила там виробництва. Утім, згідно з російськими митними даними, "українські" системи Gilat виготовлені саме Jabil.

Також читайте: У ЄС упевнені, що санкції проти РФ працюють: Їхня мета не обвалити економіку РФ, а запобігти посиленню агресії проти України

Автор: 

санкції (11777) зв’язок (392)


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Топ коментарі
+43
Ау!!!! СБУ? Герой України Малюк? Знову про ібали?
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08.05.2024 23:36
+39
Ха-ха-ха

это Червинский предатель, не перепутайте!
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08.05.2024 23:44
+21
Не чіпайте Малюка,він не має часу займатись безпекою України,всі сили кинуті на боротьбу з справжніми журналістами,бо вони заважають грабити,мародерити і становлять загрозу диктаторському режиму,який Єрмак і Зе вибудовують,користуючись воєнним станом.
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09.05.2024 03:02
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08.05.2024 23:35 Відповісти
а "Залізний купол" для Харькова та Дніпра з його єврейською общиною- хрєн

посла єврейського на ковьор !
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08.05.2024 23:55 Відповісти
Закройте нам небо над Україною та дайте нам більше систем ППО верещали ЗЕгниди а ми тут теґихеєнечко бабосіки будемо заробляти та торгувати західною зброєю з кацапамитбудем. Бо кацам на 9 мая на параде похвастатися нечем будет
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09.05.2024 13:12 Відповісти
Ау!!!! СБУ? Герой України Малюк? Знову про ібали?
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08.05.2024 23:36 Відповісти
малюку немає коли - він морський бебік
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08.05.2024 23:57 Відповісти
СБУ некогда, они ищут в какую бы дверь постучать... (по словам Мосейчук)
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09.05.2024 00:15 Відповісти
Не чіпайте Малюка,він не має часу займатись безпекою України,всі сили кинуті на боротьбу з справжніми журналістами,бо вони заважають грабити,мародерити і становлять загрозу диктаторському режиму,який Єрмак і Зе вибудовують,користуючись воєнним станом.
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09.05.2024 03:02 Відповісти
Це повинен знати Коля Каклєта.
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09.05.2024 07:37 Відповісти
Что проібали? Поподробнее можно? Мы газ кацапский качаем, в курсе?
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09.05.2024 07:20 Відповісти
винуваті, Кривонос, Бурба, Червінський та Дудін
а головнтй у них Залужний...
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09.05.2024 09:42 Відповісти
Так розумію завод продає ці системи в Угорщину. Далі вони можуть опинитися де завгодно в світі, виробник на це вже ніяк не впливає?
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08.05.2024 23:40 Відповісти
У мадяр їх купує ілон маск, і робить з них старлінки !
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08.05.2024 23:44 Відповісти
Не здивуєте. Маск нічого особисто не вигадав. Просто деякі з його покупок винаходів спрацювали. Зараз він крутить світом як циган сонцем.
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08.05.2024 23:49 Відповісти
Куда же йому до вас. Кстаті не підскажете в кого він купив систему посадки для ступенів SpaceX, да і взагалі весь Falcon?
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09.05.2024 03:48 Відповісти
В НАСА. Не покупал. На этом этапе руководство посчитало что этот проект лучше финансировать через частную компанию.
Иначе нужно допустить что Маск организовал институт по теоретическим вопросам. Десятки лет его финансировал (даже тупиковые проекты). Сам построил космодром. Верите?
Маск собрался на Марс. Посмотрим когда. Учтите что у США, а тем более Маска нет фундаментальных исследований в области долгосрочных полетов. Они есть только у наследников покойного СССР.
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09.05.2024 09:07 Відповісти
та 100%. В США нема "исследований" в них є марсохід на Марсі. Півтора роки вже там катається, собака така, а в "наследников" "фундаментальные исследования", так
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09.05.2024 09:54 Відповісти
Я про Ерему. Я про продолжительное влияние невесомости на мышечную систему и возможность яйцеклетки развиваться в условиях пониженной гравитации.
Масу это на пару дней кумеканья
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09.05.2024 11:31 Відповісти
Совковий склад ума не поміняти =) Якраз сильна відмінність Маска від тих же ULA, що Маск робить сам як бажає, а вже потім впарює продукт НАСА і іншим.
І НАСА не займається абстрактними проектами, для цього є DARPA. НАСА виділяє гроші на конкретні продукти, які їм потрібні.
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09.05.2024 15:46 Відповісти
Маячня
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08.05.2024 23:54 Відповісти
Ха-ха-ха

это Червинский предатель, не перепутайте!
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08.05.2024 23:44 Відповісти
С - санкії США.
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08.05.2024 23:46 Відповісти
"про..бали" - шикарно
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08.05.2024 23:48 Відповісти
як казав дєрьмак своїй ляльці - мы не халявщікі! мы партнёры! ))
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08.05.2024 23:49 Відповісти
Це Ізраїльска компанія
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09.05.2024 00:02 Відповісти
Системи супутникового інтернет-зв'язку Gilat SkyEdge, які для ізраїльської корпорації Gilat Satellite Networks виробляє в Ужгороді завод американської аутсорсингової компанії Jabil Circuit Джерело:
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09.05.2024 00:07 Відповісти
А сорі, так
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09.05.2024 00:12 Відповісти
Яктак? Ніколи ж не було і... *****- санкції... США? ТЕХАS? Там, де не стріляють, там, де кордон як з Мексікою... Можна усе виробляти, але не для себе(
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08.05.2024 23:53 Відповісти
Дерьмозельмакі у справі
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08.05.2024 23:54 Відповісти
Байден, чому ми не в НАТО?
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08.05.2024 23:54 Відповісти
Хтось в курсі, цього разу Шольц винен чи Байден, а може то вони разом змовилися, аби підставити "чесного патріота" дЄрмака?
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08.05.2024 23:58 Відповісти
Цього разу все спихнуть на Ізраїль .. бо не могли ж Єрмаки в договорі зазначити , що без права перепродавати рашці,
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09.05.2024 00:42 Відповісти
Наша фірма думала розміщувати у жабілі замовлення на виробництво серйозної електроніки. Трапилося повномасштабне вторгнення.

Тепер все з ними ясно.
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08.05.2024 23:58 Відповісти
два роки війни вивозять десятками тисяч системи супутникового звязку для орків
весело, плять !

.
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08.05.2024 23:59 Відповісти
Кабміну потрібно негайно ввести повну заборону експорту з України не тільки цієї, а й усіх подібних систем і засобів подвійноно призначення.
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09.05.2024 00:01 Відповісти
Тоді закарпатці, які працюють на цьому жабілі, приїдуть всі в Київ і почнуть калатати касками об асфальт.
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09.05.2024 00:09 Відповісти
Угу. Поїдуть одразу на полігон здобувати 100-у ВОС.
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09.05.2024 00:17 Відповісти
В Україні виробляють лише приймальну тарілку, тарілку можна використовувати будь-яку. На рашці їх теж роблять, але орки ******* західну якість . Важливіше тут супутникові роутери виробництва Філіппін. Супутник рашисти використовують свій - Ямал.
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09.05.2024 00:03 Відповісти
...компания не только продолжает нормально чувствовать себя на рынке, но и получает контракты от Пентагона.
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09.05.2024 00:03 Відповісти
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09.05.2024 00:31 Відповісти
ДЕБІЛІЗМ -
В Штатах коли б узнали що зброя вироблена в США воює проти них в Іраку чи Афгані,
Держдеп одразу роги скрути би таким "продавцям-ділєрам" і пожиттєве їм би було гарантоване.
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09.05.2024 02:45 Відповісти
Якщо СБУ не бачить схему, то там є Зєрьмаковський гешефт.
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09.05.2024 00:35 Відповісти
https://avantagensk.ru/product/34664864-sputnikovoe-oborudovanie-gilat-standart altegrosky.ru, та багато інших. Воюємо далі...https://avantagensk.ru/product/34664864-sputnikovoe-oborudovanie-gilat-standart
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09.05.2024 00:39 Відповісти
А-Х-(інтрига)-Є-Т-Ь...
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09.05.2024 00:59 Відповісти
Це PZDC

- Іван я помираю, дострели мене
- Я б радий, та немає патронів
- Так купи в мене 😆
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09.05.2024 02:42 Відповісти
***** якого куя узагалі дозволено експорт такого обладнання закордон, не влада, а ****** шапіто 🤦🤦🤦
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09.05.2024 02:42 Відповісти
Цікаво. Як, виявляється, Україна "щільно інтегрована у глобальну економіку".

Може, можна інтегрувати в це обладнання щось, що пізніше виведе з ладу його або навіть ще щось поблизу нього?
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09.05.2024 03:38 Відповісти
А це вже бізнес на крові чи ще ні?
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09.05.2024 04:34 Відповісти
Добре, що "Оплоти" ще не з'явилились у русні.
А Ізраіль завжди підтримує хабадників в кремлі.
Вони роблять для нього найбруднішу роботу.
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09.05.2024 06:09 Відповісти
Як же так могло статися при самому патріотичному президенту і героях України керівниках СБУ і ГУР українська продукція системи супутникового зв'язку Gilat, на протязі всіх років повномасштабного вторгнення постачається кацапам? Можливо то їм підкинув отой Порошенко? Про цукерки "Рошен" наріду 73% брешуть постійно, що мов продаються на росії і на окупованих територіях, і нарід тупотить ногами і бадаються бараньїми рожками, не розуміючи, як же ці цукерки їдуть через закритий кордон, а про цю продукцію ні слова і як завжди виявили не наші спецслужби, а журналісти.
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09.05.2024 08:05 Відповісти
та шо це таке!!Знову Байден винуватий
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09.05.2024 08:30 Відповісти
Але ж для бидла справжні вороги це лише Свинарчуки, що розкомплектовували кацапське ППО на користь нашого!
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09.05.2024 08:36 Відповісти
А у 2020 році доблєсні спецслужби України, при найнайнайневтікшому і найнайнайбісемвишиваному Президенту, довзволили богуслаєву, продати кацапам більше сотні моторів заводу "мотор-січ" для кацапських бомбрдувальників і ударних гелікоптерів і реакції нуль. Той хто мав би відповідати за кордон і спецслужби, після розмінування і призначення ворогів України кулініча і наумова, спокійно займається адвокатською діяльністю, а той, що підписав укази на їх призначення і присвоїв генерльські звання і далі читає з папірця патріотичні тексти у своїх відосах. Через пару років після війни ми ще будемо знати як і ким передані зразки і всі ТТХ на ракети "Нептун", "Сапсан" і САУ "Богдана". Величезна подяка 73%. Ви все-таки зробили цю всю муйню разом.
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09.05.2024 08:42 Відповісти
Ситуацію в Україні, чітко ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ самі Українці!
https://dl-news.defence-line.org/?p=29869

https://dl-news.defence-line.org/?p=29869 Юрий Юрий :

https://dl-news.defence-line.org/?p=29869#comment-55221 9th Травень 2024 о 07:06

100% в точку! Особенно бестит "Ставка Верховного Главнокомандующего" во главе с 4х кратным уклонистом без образования и сворой некомпетентных промосковских кротов.Вся эта ситуация напоминает предреволюционную ситуация в россии во время 1 Мировой. Некомпетентный и глупый царь,Его жена-немка ,у которой прямой телефон в Берлин к родичам.Аферист и ворюга Раскольников(Ермак) который не имея ни должности ни звания вертит церем и царицей. Армия стоит в обороне и потихоньку разлагается,побед нет,народ нищает,апрходимцы богатеют на поставках в армию за тройную цену и прочее,прочее,прочее…Чем это закончилось-все знают.Обвал фронта,безвластие,позорный мир,потери территорий и людей и смута на 20 лет.(С)
Пильнуймо за Україною!! 20 травня наближається !
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09.05.2024 09:13 Відповісти
І що буде 20 травня? Те, що 8 березня 1917?
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09.05.2024 09:58 Відповісти
Вікіпедія. Стаття Opel. "1931-General Motors розширила свою долю в компанії Adam Opel до 100 %. Сім'я Опель отримала за ці дві угоди в сумі $33,3 млн. Далі були 1939-1945. Я про це читав ще при совецьком союзе. "
Нічого особистого - тільки бізнес!?
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09.05.2024 09:00 Відповісти
Ось прочитає таке повідомлення якась "вікторія спартц" і просто викине цю ручку якою якийсь там "байден" підписав допомогу Україні після чого ЛОХторат ЗЕблазня виллє на неї все лайно яке тільки можна а в той самий час тисячі інших прикормлених єрмаком "бізнесменів" будуть продовжувати вести свій кривавий бізнес! Цікаво скільки ми ще так протягнемо?
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09.05.2024 09:24 Відповісти
Это конец! Если в Украине и дальше пойдёт всё так, помощи больше не дадут. Конгрессмены и так были не воодушевлены продавливанием помощи от Администрации Байдена!
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09.05.2024 09:45 Відповісти
США и так больше помощи не дадут, похрен кто что и где производит и сколько воруют, американцы будут восполнять свои оружейные склады, главный противник США и это в доктрине написано чёрным по белому Китай, уже кстати есть пассажиры которые пойдут умирать за свободу и демократию Япония, Южная Корея и Филиппины.
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09.05.2024 14:39 Відповісти
Gilat Satellite Networks это еврейская контора, в Израиле с русским паспортом агентов фсбэшных больше чем на Лубянке. Не удивлюсь если эта фирма вообще была создана на российское бабло. Тут вопросы могут быть только к нашим гениальным военачальникам-разведчикам-предсказателям , но ответы уже давно известны, увы
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09.05.2024 10:25 Відповісти
Та ні, Володимир наш Зеленський не міг такого допустити. Це іпсо, це Порошенко, може Ющенко або рептилоїди, тільки не наш патріотичний Лідер
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09.05.2024 10:32 Відповісти
 
 