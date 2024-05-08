Системи супутникового зв’язку Gilat, вироблені в Україні, продаються до РФ та опиняються в окупантів на фронті, - ЗМІ. ВIДЕО
Системи супутникового інтернет-зв’язку Gilat SkyEdge, які для ізраїльської корпорації Gilat Satellite Networks виробляє в Ужгороді завод американської аутсорсингової компанії Jabil Circuit, масово імпортуються в Росію і можуть допомагати російським військовим окуповувати територію України.
Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", повідомляє Цензор.НЕТ.
У розпорядженні журналістів опинилися митні дані за 2023 рік, згідно з якими в Росію було ввезено близько 22 тисяч систем зібраних в Україні на суму близько $5 млн. Це в 6 разів більше, ніж протягом 2022 року, коли в РФ потрапило обладнання українського походження бренду Gilat на $840 тис. Протягом повномасштабного вторгнення Росії в медіа регулярно зʼявляються свідчення про передачу систем Gilat на фронт.
СИСТЕМИ ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ КОМПАНІЇ "GILAT" НА "СВО"
Системи супутникового звʼязку Gilat масово продають дилери по всій РФ, а в примітках до оголошення часто вказано, що вони "підходить для потреб "СВО". Це одна з причин, чому "тарілки" Gilat можна побачити у звітах різних "помічників" армії російських загарбників.
Ще з початку 2000-х компанія Gilat Satellite Networks допомагала росіянам розбудовувати мережу супутникового звʼязку як для приватних потреб, так і для державного сектора. Також Gilat є партнером найбільших операторів супутникового звʼязку — дочірньої компанії "Ростелекома" РТКОММ, а також дочірнього бізнесу "Газпрому" — ТОВ "Газпром Космічні Системи". Одним із напрямків діяльності компанії є розвиток технологій військового звʼязку. Також їх постачають до структур МВС Росії.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії компанія Gilat не закрила у РФ свій бізнес і продовжує імпортувати обладнання через свою дочірню компанію ТОВ "Гілат Сателлайт Нетворкс (Євразія)". Саме вона ввезла в 2023 році близько 22 тисяч комплектів супутникового звʼязку SkyEdge II-C Gemini-I та Capricorn Pro на суму близько $5 млн. За даними митних декларацій, системи відправлялися з Ізраїля і Туреччини. Проте у цих випадках країною походження товару вказана Україна. Також "Гілат Сателлайт Нетворкс (Євразія)" ввозила аналогічні супутникові роутери виробництва Філіппін (16 тисяч комплектів на $1,3 млн).
Попри те, що системи супутникового звʼязку можуть використовуватися як у мирних, так і у військових цілях, фіксовані та мобільні супутникові системи не входять до переліку товарів подвійного призначення, а в списках санкцій щодо Росії немає заборони на ввезення таких систем до цієї країни. Попри продовження роботи в РФ, Gilat Satellite Networks не внесено до переліку спонсорів війни. Постачаючи свою продукцію на фронт росіянам, компанія не тільки продовжує нормально почувати себе на ринку, а й отримує контракти від Пентагону.
ХТО ВИРОБЛЯЄ СУПУТНИКОВІ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ?
Компанія "Gilat" не має в Україні власного дочірнього виробництва, проте продукцію під її брендом виготовляє завод ТОВ "Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед" в Ужгороді. Це дочірня компанія американської Jabil Circuit, яка, крім Gilat, випускає також техніку та електроніку під брендами Nespresso, Nokia, Cardo, Velux, Unify, Ceragon, Tele Tec, Visteon, а також під власними торговими марками.
Згідно з митними даними, значну частину товарів дочірньої компанії Jabil експортують до Угорщини. На відміну від Gilat, Jabil вийшла з Росії і закрила там виробництва. Утім, згідно з російськими митними даними, "українські" системи Gilat виготовлені саме Jabil.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
посла єврейського на ковьор !
а головнтй у них Залужний...
Иначе нужно допустить что Маск организовал институт по теоретическим вопросам. Десятки лет его финансировал (даже тупиковые проекты). Сам построил космодром. Верите?
Маск собрался на Марс. Посмотрим когда. Учтите что у США, а тем более Маска нет фундаментальных исследований в области долгосрочных полетов. Они есть только у наследников покойного СССР.
Масу это на пару дней кумеканья
І НАСА не займається абстрактними проектами, для цього є DARPA. НАСА виділяє гроші на конкретні продукти, які їм потрібні.
это Червинский предатель, не перепутайте!
Тепер все з ними ясно.
весело, плять !
.
В Штатах коли б узнали що зброя вироблена в США воює проти них в Іраку чи Афгані,
Держдеп одразу роги скрути би таким "продавцям-ділєрам" і пожиттєве їм би було гарантоване.
- Іван я помираю, дострели мене
- Я б радий, та немає патронів
- Так купи в мене 😆
Може, можна інтегрувати в це обладнання щось, що пізніше виведе з ладу його або навіть ще щось поблизу нього?
А Ізраіль завжди підтримує хабадників в кремлі.
Вони роблять для нього найбруднішу роботу.
https://dl-news.defence-line.org/?p=29869
https://dl-news.defence-line.org/?p=29869 Юрий Юрий :
https://dl-news.defence-line.org/?p=29869#comment-55221 9th Травень 2024 о 07:06
100% в точку! Особенно бестит "Ставка Верховного Главнокомандующего" во главе с 4х кратным уклонистом без образования и сворой некомпетентных промосковских кротов.Вся эта ситуация напоминает предреволюционную ситуация в россии во время 1 Мировой. Некомпетентный и глупый царь,Его жена-немка ,у которой прямой телефон в Берлин к родичам.Аферист и ворюга Раскольников(Ермак) который не имея ни должности ни звания вертит церем и царицей. Армия стоит в обороне и потихоньку разлагается,побед нет,народ нищает,апрходимцы богатеют на поставках в армию за тройную цену и прочее,прочее,прочее…Чем это закончилось-все знают.Обвал фронта,безвластие,позорный мир,потери территорий и людей и смута на 20 лет.(С)
Пильнуймо за Україною!! 20 травня наближається !
Нічого особистого - тільки бізнес!?