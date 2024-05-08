Системи супутникового зв’язку Gilat, вироблені в Україні, продаються до РФ та опиняються в окупантів на фронті, - ЗМІ. ВIДЕО

Системи супутникового інтернет-зв’язку Gilat SkyEdge, які для ізраїльської корпорації Gilat Satellite Networks виробляє в Ужгороді завод американської аутсорсингової компанії Jabil Circuit, масово імпортуються в Росію і можуть допомагати російським військовим окуповувати територію України.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", повідомляє Цензор.НЕТ.

У розпорядженні журналістів опинилися митні дані за 2023 рік, згідно з якими в Росію було ввезено близько 22 тисяч систем зібраних в Україні на суму близько $5 млн. Це в 6 разів більше, ніж протягом 2022 року, коли в РФ потрапило обладнання українського походження бренду Gilat на $840 тис. Протягом повномасштабного вторгнення Росії в медіа регулярно зʼявляються свідчення про передачу систем Gilat на фронт.

СИСТЕМИ ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ КОМПАНІЇ "GILAT" НА "СВО"

Системи супутникового звʼязку Gilat масово продають дилери по всій РФ, а в примітках до оголошення часто вказано, що вони "підходить для потреб "СВО". Це одна з причин, чому "тарілки" Gilat можна побачити у звітах різних "помічників" армії російських загарбників.

Ще з початку 2000-х компанія Gilat Satellite Networks допомагала росіянам розбудовувати мережу супутникового звʼязку як для приватних потреб, так і для державного сектора. Також Gilat є партнером найбільших операторів супутникового звʼязку — дочірньої компанії "Ростелекома" РТКОММ, а також дочірнього бізнесу "Газпрому" — ТОВ "Газпром Космічні Системи". Одним із напрямків діяльності компанії є розвиток технологій військового звʼязку. Також їх постачають до структур МВС Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обхід санкцій: Литовські компанії експортували в Росію товари військового призначення на 130 мільйонів євро

Після початку повномасштабного вторгнення Росії компанія Gilat не закрила у РФ свій бізнес і продовжує імпортувати обладнання через свою дочірню компанію ТОВ "Гілат Сателлайт Нетворкс (Євразія)". Саме вона ввезла в 2023 році близько 22 тисяч комплектів супутникового звʼязку SkyEdge II-C Gemini-I та Capricorn Pro на суму близько $5 млн. За даними митних декларацій, системи відправлялися з Ізраїля і Туреччини. Проте у цих випадках країною походження товару вказана Україна. Також "Гілат Сателлайт Нетворкс (Євразія)" ввозила аналогічні супутникові роутери виробництва Філіппін (16 тисяч комплектів на $1,3 млн).

Попри те, що системи супутникового звʼязку можуть використовуватися як у мирних, так і у військових цілях, фіксовані та мобільні супутникові системи не входять до переліку товарів подвійного призначення, а в списках санкцій щодо Росії немає заборони на ввезення таких систем до цієї країни. Попри продовження роботи в РФ, Gilat Satellite Networks не внесено до переліку спонсорів війни. Постачаючи свою продукцію на фронт росіянам, компанія не тільки продовжує нормально почувати себе на ринку, а й отримує контракти від Пентагону.

ХТО ВИРОБЛЯЄ СУПУТНИКОВІ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ?

Компанія "Gilat" не має в Україні власного дочірнього виробництва, проте продукцію під її брендом виготовляє завод ТОВ "Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед" в Ужгороді. Це дочірня компанія американської Jabil Circuit, яка, крім Gilat, випускає також техніку та електроніку під брендами Nespresso, Nokia, Cardo, Velux, Unify, Ceragon, Tele Tec, Visteon, а також під власними торговими марками.

Згідно з митними даними, значну частину товарів дочірньої компанії Jabil експортують до Угорщини. На відміну від Gilat, Jabil вийшла з Росії і закрила там виробництва. Утім, згідно з російськими митними даними, "українські" системи Gilat виготовлені саме Jabil.

Також читайте: У ЄС упевнені, що санкції проти РФ працюють: Їхня мета не обвалити економіку РФ, а запобігти посиленню агресії проти України