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Новини
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Сі Цзіньпін прибув з візитом до Угорщини: Обговорить з Орбаном війну в Україні та інфраструктурні проєкти, - Reuters

Лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр Угорщини Віктор Орбан 8 травня 2024 року

Лідер Китаю Сі Цзіньпін у четвер, 9 травня, зустрінеться з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. На порядку денному - війна Росії проти України та інфраструктурні проєкти. Це третя "зупинка" очільника КНР у рамках першого турне Європою за останні п’ять років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Відносини Китаю та Угорщини

Як зазначають журналісти, Сі, який прибув до Будапешта в середу, 8 травня, ввечері, може розраховувати на теплий прийом у країні, яка є важливим партнером Пекіна в торгівлі та інвестиціях, на відміну від інших держав ЄС, які обмірковують зменшення залежності від другої за величиною економіки світу.

Очікується, що Угорщина та Китай, які відзначають 75-ту річницю встановлення дипломатичних відносин, підпишуть від 16 до 18 нових угод про співпрацю, однією з яких може стати масштабний інфраструктурний проєкт у межах величезної китайської ініціативи "Один пояс, один шлях".

Як і Сербія, Угорщина підтримує китайську ініціативу "Один пояс, один шлях" - амбітний проєкт, започаткований Сі, десять років тому в надії побудувати глобальну інфраструктуру та енергетичні мережі, що з'єднають Азію з Африкою та Європою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін підтримав ідею Макрона про глобальне перемир’я на час проведення Олімпіади в Парижі, - ЗМІ

Розмови Сі щодо України під час турне Європою

Перед виїздом до Будапешта, Сі Цзіньпін у Парижі спілкувався із президентом Емманюелем Макроном і головою Комісії ЄС Урсулою фон дер Ляєн, які натиснули на китайського лідера, щоб він забезпечив більш збалансовану торгівлю з Європою та використав свій вплив на Москву, щоб припинити війну РФ проти України.

Зазначимо, перед зустріччю з головою КНР міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив на брифінгу, що питання про Україну буде одним із важливих у порядку денному переговорів у Будапешті.

Відносини Китаю та Угорщини виходять за межі торгівлі та інвестицій, оскільки в лютому Пекін запропонував Будапешту співпрацю з питань громадської безпеки та правоохоронної діяльності.

Агентство додало, що Орбан почав працювати над зближенням своєї країни з Пекіном одразу після приходу до влади у 2010 році. Через приблизно десять років китайські виробники акумуляторів та електромобілів почали розміщувати виробництво в Угорщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай за проведення мирної конференції, яку підтримають Україна та Росія, - Сі Цзіньпін

Автор: 

Угорщина (2264) Китай (4532) Сі Цзіньпін (312) Віктор Орбан (554)


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Топ коментарі
+9
Цікаво, самим мадярами подобається що їх запихують в тоталітарну задницю з кімченирами і бацьками?
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09.05.2024 09:55
+5
так-так...часи міняються...колись різні мао-дзедуни та сі-дзіньпіні їздили по-світу і випрошували корм для своїх кріпаків....

а тепер..??
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09.05.2024 09:59
+4
два дебіла то вже "сила"
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09.05.2024 10:04
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сосі об'їжджає своїх васалів у Европі.
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09.05.2024 09:53 Відповісти
так-так...часи міняються...колись різні мао-дзедуни та сі-дзіньпіні їздили по-світу і випрошували корм для своїх кріпаків....

а тепер..??
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09.05.2024 09:59 Відповісти
два дебіла то вже "сила"
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09.05.2024 10:04 Відповісти
Цікаво, самим мадярами подобається що їх запихують в тоталітарну задницю з кімченирами і бацьками?
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09.05.2024 09:55 Відповісти
Ну радісний натовп з прапорцями зібрали мадьяри. От цікаво, Сі яким матюком летів? Бо мокши могли й збити, чисто випадково..
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09.05.2024 10:21 Відповісти
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09.05.2024 10:02 Відповісти
Боже, які гарнюні!
Стосовно цих потвор більше жаба з гадюкою підходить...
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09.05.2024 10:53 Відповісти
китайські виробники акумуляторів та електромобілів почали розміщувати виробництво в Угорщині.

Це які-такі китайські машини роблять мадяри? Там завод Сузукі, але то японці! У ЄС нема поки китайських автозаводів.
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09.05.2024 10:02 Відповісти
byd. планують відкритися в 25-му.
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09.05.2024 10:25 Відповісти
Ну так це ж ще не розміщують виробництво...
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09.05.2024 10:27 Відповісти
а що це? будують завод але не для виробництва?
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09.05.2024 10:34 Відповісти
Будувати завод і почати виробництво - це трохи різні речі...
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09.05.2024 10:42 Відповісти
будь-яке розміщення виробництва розпочинається з підготовки інфраструктури і побудови заводів. навпаки не буває. ніхто ж не писав, що там з конвеєра вже массово сходять тачанки і заполоняють європейський ринок.
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09.05.2024 11:01 Відповісти
Дзеньпинь обьезжает своих вассалов и готовит почву для похода на Европу?
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09.05.2024 10:04 Відповісти
Сі Цзіньпін прибув з візитом до Угорщини: Обговорить з Орбаном війну в Україні ?

Напевно "українську кризу" в перекладі риторики Кремля, т. Сі, Орбана, папи з Риму... та інших щирих Putinversteher-ів !?
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09.05.2024 10:11 Відповісти
Біба і Боба...
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09.05.2024 10:16 Відповісти
Два "мінуси" дають "плюс".
А що відбувається при контакті двох фекальних субстанцій? Невже запахне розами?
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09.05.2024 10:17 Відповісти
Два нациста
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09.05.2024 10:55 Відповісти
ох і важлива особа - орбан. прямо світова велич... гіпер вплив і мега економічна потуга...))) китайоза до кого зміг - до того дотягнувся... бо це продається дешево і оптом
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09.05.2024 12:59 Відповісти
 
 