Сі Цзіньпін прибув з візитом до Угорщини: Обговорить з Орбаном війну в Україні та інфраструктурні проєкти, - Reuters
Лідер Китаю Сі Цзіньпін у четвер, 9 травня, зустрінеться з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. На порядку денному - війна Росії проти України та інфраструктурні проєкти. Це третя "зупинка" очільника КНР у рамках першого турне Європою за останні п’ять років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Відносини Китаю та Угорщини
Як зазначають журналісти, Сі, який прибув до Будапешта в середу, 8 травня, ввечері, може розраховувати на теплий прийом у країні, яка є важливим партнером Пекіна в торгівлі та інвестиціях, на відміну від інших держав ЄС, які обмірковують зменшення залежності від другої за величиною економіки світу.
Очікується, що Угорщина та Китай, які відзначають 75-ту річницю встановлення дипломатичних відносин, підпишуть від 16 до 18 нових угод про співпрацю, однією з яких може стати масштабний інфраструктурний проєкт у межах величезної китайської ініціативи "Один пояс, один шлях".
Як і Сербія, Угорщина підтримує китайську ініціативу "Один пояс, один шлях" - амбітний проєкт, започаткований Сі, десять років тому в надії побудувати глобальну інфраструктуру та енергетичні мережі, що з'єднають Азію з Африкою та Європою.
Розмови Сі щодо України під час турне Європою
Перед виїздом до Будапешта, Сі Цзіньпін у Парижі спілкувався із президентом Емманюелем Макроном і головою Комісії ЄС Урсулою фон дер Ляєн, які натиснули на китайського лідера, щоб він забезпечив більш збалансовану торгівлю з Європою та використав свій вплив на Москву, щоб припинити війну РФ проти України.
Зазначимо, перед зустріччю з головою КНР міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив на брифінгу, що питання про Україну буде одним із важливих у порядку денному переговорів у Будапешті.
Відносини Китаю та Угорщини виходять за межі торгівлі та інвестицій, оскільки в лютому Пекін запропонував Будапешту співпрацю з питань громадської безпеки та правоохоронної діяльності.
Агентство додало, що Орбан почав працювати над зближенням своєї країни з Пекіном одразу після приходу до влади у 2010 році. Через приблизно десять років китайські виробники акумуляторів та електромобілів почали розміщувати виробництво в Угорщині.
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Стосовно цих потвор більше жаба з гадюкою підходить...
Це які-такі китайські машини роблять мадяри? Там завод Сузукі, але то японці! У ЄС нема поки китайських автозаводів.
Напевно "українську кризу" в перекладі риторики Кремля, т. Сі, Орбана, папи з Риму... та інших щирих Putinversteher-ів !?
А що відбувається при контакті двох фекальних субстанцій? Невже запахне розами?