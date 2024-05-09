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Новини
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Кім Чен Ин на 9 травня побажав Путіну "перемоги над імперіалістами": "Справа Росії - свята"

ким,чен,путін,ін

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин з нагоди відзначення в Росії свята 9 травня висловив підтримку Володимиру Путіну та побажав перемоги "в боротьбі з гегемоністською політикою імперіалістів".

Текст його вітального послання опублікувало північнокорейське державне інформагентство KCNA, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Диктатор Північної Кореї заявив у посланні, що перемогу у Другій світовій війні здобув "російський народ". За його словами, та війна показала, що "будь-який агресор, котрий намагається домінувати над світом і підкорити його, ніколи не зможе уникнути знищення".

Читайте: Половина ракет КНДР, якими РФ атакувала Україну, вибухнула в повітрі, - Костін

Кім вважає, що сьогодні російський народ під керівництвом Путіна "успішно несе вперед гордість переможного воєнного покоління" і називає російського очільника лідером зусиль із захисту суверенітету Росії від "жорстоких викликів і загроз з боку ворожих сил", вочевидь, вказуючи на російську агресію проти України.

"Я висловлюю тверду підтримку і солідарність зі святою справою Росії та сподіваюся, що ви та хоробра російська армія і народ здобудете нову перемогу в боротьбі з гегемоністською політикою і свавіллям імперіалістів", - ідеться у посланні Кім Чен Ина.

Читайте: Путін спробував підкупити корейського диктатора Кім Чен Ина, подарувавши російський лімузин

Як повідомлялося раніше, з кінця минулого року КНДР відправила Росії майже 11 тисяч контейнерів з боєприпасами, а також кількадесят балістичних ракет і пускові установки до них.

Автор: 

День Перемоги (434) КНДР (1210) путін володимир (23766) Кім Чен Ин (170)


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Топ коментарі
+9
Побажав перемоги над самим собою - рашка це ж імперія
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09.05.2024 10:31
+7
Кім Чєн Ін і Кон чєн ий малочниє братья...
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09.05.2024 10:30
+7
Перший імперіаліст в світі, це старий Пу. Будемо продовжувати дивитися за епічним двобоєм - Пу вбиває імперіалістичну росію.
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09.05.2024 10:30
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не вдивлюся якщо буба прислав таку ж саму телеграму...
гамно клован - гамно жарти....
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09.05.2024 10:28 Відповісти
Цей гад гадьониш і таке міг утнути..
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09.05.2024 10:42 Відповісти
без сумніву...
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09.05.2024 10:49 Відповісти
А що, ні в кого не має розумію що Москва і є сами звичайним справжнім імперіалістом бажаючим відродити імперію?! Тож фактично Кім побажав перемоги НАД Кремлем і його "руССким миром". Невже ви проти?!
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09.05.2024 12:02 Відповісти
путів повинен відгризти САМ СОБІ ногу за імперський дворец в геленжіке
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09.05.2024 13:27 Відповісти
Зовсім не паляться уйопки...
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09.05.2024 10:29 Відповісти
Кім Чєн Ін і Кон чєн ий малочниє братья...
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09.05.2024 10:30 Відповісти
Та да, таки ж ярі комуністи, що піпець! З імперіолізмом вони боряться (Пуйло так взагалі у імператора рядиться, Гуня на інагурації, назвав його "ваше высочество")
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09.05.2024 10:58 Відповісти
Перший імперіаліст в світі, це старий Пу. Будемо продовжувати дивитися за епічним двобоєм - Пу вбиває імперіалістичну росію.
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09.05.2024 10:30 Відповісти
Раша - остання імперія, нехай самі себе з'їдять.
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09.05.2024 10:30 Відповісти
Побажав перемоги над самим собою - рашка це ж імперія
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09.05.2024 10:31 Відповісти
Казали шо цеи дурік довго вчився за кордоном - шо ж иого там вчили
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09.05.2024 10:34 Відповісти
Ліди ваєвалє перевертались в могилах .. 😨
..
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09.05.2024 10:32 Відповісти
Морда страшного комиссара
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09.05.2024 11:07 Відповісти
Товариш майорка з трьома пілотками дуже хоче під полковника.
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09.05.2024 11:26 Відповісти
світ не побачів, партнери не доробили.
а давайте зробимо мурал зеленьського в макеївкі?
там точно ніхто не замалює....
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09.05.2024 10:35 Відповісти
Пля, сліпий став прочитав "перемоги над капіталістами" бо це мало хоч якусь логіку і пропагандонський сенс але ж зараз по логіці виходить, що він побажав перемоги над самими собою...
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09.05.2024 10:36 Відповісти
Еще один фашист из норы гавкает. И ето с етими тварями Запад хочет дагавариваться и сохранять им лицо? Неужели не понятно что на Земле не будет мира пока ети выродки разносят чуму по планете
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09.05.2024 10:38 Відповісти
Імпотентний Захід цих тварюк сам собі на шию посадив. Бо після розвалу Совка, усі ці й*бнуті метастази, що паРашу, що КНДР, можна було легко зачистити під нуль і забути, як лайно Історії. Але ж краще відгодовувати скажених собак - вони ж ніколи нікого не покусають. Ідіоти.
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09.05.2024 12:08 Відповісти
І що так і не поздоровить Байрактар Червону площу з парадом?Якась домовленість?Ми чогось не знаємо?
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09.05.2024 10:44 Відповісти
Побажаємо Кім Чен Ину перемогти ожиріння, в голодуючій країні це не пристойно, хоча ні - хай здохне.
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09.05.2024 10:44 Відповісти
Там буде правити вже донька Ина..Кім Джу Є- наслідна "принцеса"
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09.05.2024 10:48 Відповісти
Навіть не можу уявити кого цей дебіл вважає імперіалістами? Здається окрім росіян жодних...
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09.05.2024 10:45 Відповісти
Любой социализм это перевернутый мир, гениальный Оруэл все расписал
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09.05.2024 11:06 Відповісти
Путєн хоче весь світ зробити расєєю. І весь світ на те дивиться: ти диви! бачите, які! он воно як! гми-гми! овва!
А в них є ідея. Ідея легко заставляє голого-.босого-голодного йти вперед і далі.
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09.05.2024 10:47 Відповісти
Этот жирный боров жрет, наверное, за всю северную карею.
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09.05.2024 10:52 Відповісти
Сколько Империалистов победил пыня в Мариупольском театре? Сколько в Буче?
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09.05.2024 11:05 Відповісти
імперіалісту перемогти імперіалістів - діагноз
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09.05.2024 11:12 Відповісти
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09.05.2024 11:21 Відповісти
Побажаю здохнути обом фашиським диктаторам ,нациській росії побажаю розпаду ,а п. Кореї ліквідувати це непорозуміння під назвою кндр і обєднатись.
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09.05.2024 11:38 Відповісти
А це робить все те що Європа і світ загралися.А тепер маємо терористів країн в яких купа зброї включаючи ядерну.Друга світова вже квіточки.
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09.05.2024 11:57 Відповісти
Ну що ж, побажати імперіалісту перемогу над імперіалістами цікава думка. Тож нехай слова недолугого диктатора КНДР котрий не бачить різниці між словами та реальністю справдяться і московські нацистські імперіалісти будуть переможені!
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09.05.2024 11:59 Відповісти
яке тонке почуття гумору! Побажав імперіалісту перемоги над імперіалізмом. Тобто щоб прутін повісився?
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09.05.2024 12:18 Відповісти
Привітав, а ще - подарував футболку, що личитиме путіну:
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09.05.2024 12:23 Відповісти
цікаво, зелений вилупок вже запросив кіма на міжгалактичний самміт миру ?
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09.05.2024 12:57 Відповісти
 
 