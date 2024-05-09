Кім Чен Ин на 9 травня побажав Путіну "перемоги над імперіалістами": "Справа Росії - свята"

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин з нагоди відзначення в Росії свята 9 травня висловив підтримку Володимиру Путіну та побажав перемоги "в боротьбі з гегемоністською політикою імперіалістів".

Текст його вітального послання опублікувало північнокорейське державне інформагентство KCNA, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Диктатор Північної Кореї заявив у посланні, що перемогу у Другій світовій війні здобув "російський народ". За його словами, та війна показала, що "будь-який агресор, котрий намагається домінувати над світом і підкорити його, ніколи не зможе уникнути знищення".

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Кім вважає, що сьогодні російський народ під керівництвом Путіна "успішно несе вперед гордість переможного воєнного покоління" і називає російського очільника лідером зусиль із захисту суверенітету Росії від "жорстоких викликів і загроз з боку ворожих сил", вочевидь, вказуючи на російську агресію проти України.

"Я висловлюю тверду підтримку і солідарність зі святою справою Росії та сподіваюся, що ви та хоробра російська армія і народ здобудете нову перемогу в боротьбі з гегемоністською політикою і свавіллям імперіалістів", - ідеться у посланні Кім Чен Ина.

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Як повідомлялося раніше, з кінця минулого року КНДР відправила Росії майже 11 тисяч контейнерів з боєприпасами, а також кількадесят балістичних ракет і пускові установки до них.