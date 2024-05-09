Сили оборони стримують просування ворога як вглиб Красногорівки, так і по околицях. Ситуація під контролем, - ОСУВ "Хортиця"

Війська РФ не полишають намірів штурмувати Красногорівку, поодинокі групи ворога намагаються заходити в східні околиці міста.

Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі на цьому напрямку в районі Красногорівки за добу відбулося 11 штурмів, два зустрічні бої та близько 120 скидів ворожих дронів. Противник не полишає спроб штурмувати Красногорівку невеликими штурмовими групами, час від часу поодинокі групи намагаються заходити в східні околиці Красногорівки на бронетехніці, але в більшості випадків це піші або на мотоциклах маломобільні групи. Наші захисники вогнем артилерії і мінометним знищують всі спроби і намагання ворога зайти у місто", - розповів Волошин.

Також він зазначив, що ці мобільні ворожі групи, які прорвалися до Вогнетривкого заводу, були ліквідовані, а частково ті, хто залишилися, перебувають у складному становищі, оскільки практично позбавлені постачання боєкомплекту і підтримки бронетехніки.

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"Там тривають бої, Сили оборони стримують просування противника як вглиб міста, так і по околицях. Ситуація перебуває повністю під контролем підрозділів ЗСУ на тому напрямку", - запевнив Волошин.

Обстановка у Красногорівці

Раніше офіцер 59 окремої механізованої бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький повідомив, що Красногорівка перебуває під контролем Сил оборони.

Нагадаємо, ввечері 8 травня 2024 року речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин заявив, що росіяни прорвались до Красногорівки, але Силам оборони вдалось заблокувати штурмові групи ворога. Також Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ поодинокими групами намагаються штурмувати східні околиці Красногорівки.