Соратник Орбана Жолт неочікувано розкритикував Росію та похвалив НАТО

Провідний член партії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана Жолт Немет виступив із незвично різкими заявами про Росію та НАТО, які напряму йдуть урозріз із позицією уряду Угорщини.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

"Що стосується останніх 25 років, якби ми зараз не були членами НАТО, то, мабуть, не Україна захищалася б від нападу Росії, а ми", - сказав Немет у виступі на конференції Угорського атлантичного товариства у вівторок.

Немет зазначив, що "незалежно від того, що говорять шановні пропагандисти президента Путіна, НАТО не є антиросійською організацією, вона ніколи не планувала нападати на Росію і не планує цього робити зараз, але вона здатна захистити своїх членів від російської атаки".

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"Причина, чому Росія не може обмежити суверенітет Угорщини військовими засобами, полягає саме в тому, що ми є членом НАТО", - сказав Немет.

За словами політика, "те, що Росія сприймає цей оборонний альянс як загрозу, є лише доказом того, що вона хоче здійснювати контроль над членами НАТО - або принаймні над деякими з них - і НАТО унеможливлює це". Поведінка Росії, вважає Немет, говорить більше про Росію, ніж про НАТО.

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Немет заявив, що метою росіян є підрив суверенітету Угорщини. Росіяни, сказав політик, не обов’язково хочуть вторгнутися до Угорщини, а скоріше диктувати, що угорці повинні і не повинні робити, з ким повинні об’єднатися, яку зброю повинні мати та що повинні представляти на міжнародних форумах.

"Постійне повторення думки про те, що російсько-українська війна почалася через НАТО, надзвичайно шкідливе. Відповідно до цієї мантри виправдано, що великі держави, Росія і, можливо, Китай, здійснюють контроль над своїми власними сферами інтересів.

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Вони вважають несприятливим прецедентом те, що суверенні країни світу можуть вільно користуватися своїм правом, закріпленим у статті 51 Статуту ООН, вибирати собі союзників", - заявив Немет.