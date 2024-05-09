Зеленського та Порошенка більше не розшукують в Росії. Їх прибрали з бази розшуку
З бази розшуку МВС РФ зникли прізвища президента України Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання "Медиазона".
Про те, що Зеленський та Порошенко перебувають в базі розшуку російського МВС, стало відомо 4 травня.
З’ясувалося, що їх обох туди додала окупаційна "частина МВС", розташована у захопленій ворогом частині Донецької області.
6 травня в МВС РФ заявили, що рішення про розшук ухвалили не вони: "В цьому випадку рішення про оголошення в розшук та про його припинення приймає Слідчий комітет РФ та його територіальні підрозділи".
Незабаром картки Зеленського та Порошенка прибрали із сайту.
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Значить, таки знайшли, де обидва!
як українцям ***** кого ви там розшукуєте, а кого ні...
наступне покусілово на шаурмятника - версень.
план утведжений.
Соплями. ЗЕленими.
Порошенко - ти хдє ?
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"Моя задача №1 була - утримати Україну на найвищій позиції порядку денного на Конгресі ХДС, де визначалася стратегія найближчого майбутнього для однієї з найвпливовіших політичних сил Європи. Я багато спілкувався з провідними німецькими політиками і можу сказати: вони розуміють, наскільки перемога України важлива.
Урсула фон дер Ляєн, Манфред Вебер, Крістофер Хойсген, Йоганн Вадефул, Юрген Хардт, Міхаель Рот, Фрідріх Мерц - справжні друзі України. Як сказав пан Мерц: «Україна бореться і за нашу свободу. Тому що путін не робить таємниці з того, що не тільки Україна, а й демократична вільна Європа є для нього історичним ворогом».
Задача №2 - це конкретна предметна розмова про допомогу, якої ми потребуємо. Зброя, «Таурус», снаряди, ППО, економічна допомога, санкції, вступ до ЄС та НАТО, єдність перед спільними викликами. Запросив наших європейських друзів відвідати Україну).
Партнери також мають розуміти, що ситуація на фронті дуже складна і нам дуже потрібна допомога просто зараз. Вони знають, що для нашої команди війна - це особистий біль. Більше 2500 наших партійців воюють, на жаль є й ті, хто загинув... Вірю, що наша щира розмова була переконливою і до неї прислухаються.
А зараз повертаємося в Україну, до парламентської роботи, і вже незабаром знову їдемо на фронт із черговою партією допомоги".