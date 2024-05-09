Зеленського та Порошенка більше не розшукують в Росії. Їх прибрали з бази розшуку

З бази розшуку МВС РФ зникли прізвища президента України Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання "Медиазона".

Про те, що Зеленський та Порошенко перебувають в базі розшуку російського МВС, стало відомо 4 травня.

З’ясувалося, що їх обох туди додала окупаційна "частина МВС", розташована у захопленій ворогом частині Донецької області.

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6 травня в МВС РФ заявили, що рішення про розшук ухвалили не вони: "В цьому випадку рішення про оголошення в розшук та про його припинення приймає Слідчий комітет РФ та його територіальні підрозділи".

Незабаром картки Зеленського та Порошенка прибрали із сайту.

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