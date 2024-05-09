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Новини
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Зеленського та Порошенка більше не розшукують в Росії. Їх прибрали з бази розшуку

Зеленського та порошенка більше не розшукують в РФ

З бази розшуку МВС РФ зникли прізвища президента України Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання "Медиазона".

Про те, що Зеленський та Порошенко перебувають в базі розшуку російського МВС, стало відомо 4 травня.

З’ясувалося, що їх обох туди додала окупаційна "частина МВС", розташована у захопленій ворогом частині Донецької області.

Читайте: МЗС щодо повідомлень про оголошення в розшук у РФ президента Зеленського: Свідчення відчаю російської державної машини та пропаганди

6 травня в МВС РФ заявили, що рішення про розшук ухвалили не вони: "В цьому випадку рішення про оголошення в розшук та про його припинення приймає Слідчий комітет РФ та його територіальні підрозділи".

Незабаром картки Зеленського та Порошенка прибрали із сайту.

Також читайте: МВС Росії оголосило у розшук експрем’єра України Гройсмана, колишнього секретаря РНБО Данілова та ексміністрів Авакова, Клімкіна та Стеця

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Порошенко Петро (15163) розшук (650) росія (64969)


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Топ коментарі
+18
Побачили що ідіотами виглядають то вирішили прибрати
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09.05.2024 16:04
+13
трипера у них проба, бо ось цих муджахедів досі не знайшли за 10 років
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09.05.2024 16:31
+9
вже знайшли?
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09.05.2024 16:03
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Ваажаю, цей факт не на користь обох.
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09.05.2024 16:03 Відповісти
фух ! мене нарешті попустило, бо так переживав що знайдуть !
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09.05.2024 16:35 Відповісти
вже знайшли?
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09.05.2024 16:03 Відповісти
дуримари
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09.05.2024 16:27 Відповісти
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09.05.2024 19:09 Відповісти
Побачили що ідіотами виглядають то вирішили прибрати
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09.05.2024 16:04 Відповісти
хай ще напишуть, що буйло амністивував обох до Дня дєдов
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09.05.2024 16:37 Відповісти
В кацапів проба пера
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09.05.2024 16:05 Відповісти
трипера у них проба, бо ось цих муджахедів досі не знайшли за 10 років
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09.05.2024 16:31 Відповісти
Це моє любиме "фото". Особливо портрет пастора.
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09.05.2024 16:48 Відповісти
А Андрюха Елдак был в розыске, вот в чем вопрос?
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09.05.2024 16:07 Відповісти
Слідкуйте за проносом ескортніци єрмака Безуглой.Вона точно знає що це було.
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09.05.2024 16:09 Відповісти
Порадували свій лохторат потужною заявою, а після свята "ДедаНаПалку" тихенько відійшли у ліс.
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09.05.2024 16:11 Відповісти
Радості повні нагавиці.
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09.05.2024 16:12 Відповісти
Зеленського та Порошенка більше не розшукують в Росії. Їх прибрали з бази розшуку

Значить, таки знайшли, де обидва!
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09.05.2024 16:16 Відповісти
Хух... А то я вже заволнувався...
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09.05.2024 16:16 Відповісти
Це тому, що Зе дав задню з закордонними паспортами для тих, хто втік за кордон. Совпадєніє ?
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09.05.2024 16:23 Відповісти
кацапи - як би ви тільки знали,
як українцям ***** кого ви там розшукуєте, а кого ні...
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09.05.2024 16:25 Відповісти
кацапам також пох - їх в розшук об'явили ще в лютому і тільки на третій місяць самі це помітили
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09.05.2024 17:55 Відповісти
буба нерозшукуваний.
наступне покусілово на шаурмятника - версень.
план утведжений.
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09.05.2024 18:04 Відповісти
Щас еще липецкую фабрику вернут и апартаменты в Ялте, вот это был бы прикол
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09.05.2024 16:27 Відповісти
на місці буйла я б так і зробив, бо ця ІПСА була б дорожча за ті активи
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09.05.2024 16:33 Відповісти
А з серіалом "скоти"-заборонять і скажуть що це пропоганда націзму.
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09.05.2024 16:33 Відповісти
а шоб ви не сумнівалися, на це і зелені і кацапня клює шо маладци...
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09.05.2024 16:37 Відповісти
Посаны передумали.
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09.05.2024 16:32 Відповісти
поняли- с дружбанами так не поступают
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09.05.2024 16:35 Відповісти
порох взірвав склади - не забули?
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09.05.2024 16:39 Відповісти
Відкупилися)))
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09.05.2024 16:41 Відповісти
Що, так швидко знайшлися?
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09.05.2024 16:46 Відповісти
Дали сцарю соску заспокійливу ,мов "ми тоже могйом", от воно і затихло.
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09.05.2024 16:51 Відповісти
Ось тут бубочкі стало дуже образливою То, що його, гайвеличнішого, зняли з розшуку його друзі кацапи, то так і має бути, він-же найвеличніший, і звав ***** на шашлики в травні, на природу біля Киева, після того, як ***** проведе парад победи на Хрещатику. А то, шо кацапня зняла з розшуку Пороха, то прямо в душу його ЗЕлену кацапи вишмаркались.
Соплями. ЗЕленими.
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09.05.2024 16:57 Відповісти
Це якийсь пі@дець
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09.05.2024 17:01 Відповісти
Може знайшли вже?
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09.05.2024 17:37 Відповісти
А як круто спихнули на чебурашок з динири.
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09.05.2024 17:39 Відповісти
З бази розшуку МВС РФ зникли прізвища президента України Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка Вже вбили
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09.05.2024 17:44 Відповісти
Я б зеленого залишив, щеб заочно і в Україні у розшук, бо втеча ж падла
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09.05.2024 18:23 Відповісти
Пошукали пошукали , ніде не знайшли і зняли з розшуку .
Порошенко - ти хдє ?
.
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09.05.2024 18:25 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/9119 Петро Порошенко повертається в Україну та звітує про свою участь конгресі Християнсько-Демократичного Cоюзу Німеччини :

"Моя задача №1 була - утримати Україну на найвищій позиції порядку денного на Конгресі ХДС, де визначалася стратегія найближчого майбутнього для однієї з найвпливовіших політичних сил Європи. Я багато спілкувався з провідними німецькими політиками і можу сказати: вони розуміють, наскільки перемога України важлива.
Урсула фон дер Ляєн, Манфред Вебер, Крістофер Хойсген, Йоганн Вадефул, Юрген Хардт, Міхаель Рот, Фрідріх Мерц - справжні друзі України. Як сказав пан Мерц: «Україна бореться і за нашу свободу. Тому що путін не робить таємниці з того, що не тільки Україна, а й демократична вільна Європа є для нього історичним ворогом».
Задача №2 - це конкретна предметна розмова про допомогу, якої ми потребуємо. Зброя, «Таурус», снаряди, ППО, економічна допомога, санкції, вступ до ЄС та НАТО, єдність перед спільними викликами. Запросив наших європейських друзів відвідати Україну).
Партнери також мають розуміти, що ситуація на фронті дуже складна і нам дуже потрібна допомога просто зараз. Вони знають, що для нашої команди війна - це особистий біль. Більше 2500 наших партійців воюють, на жаль є й ті, хто загинув... Вірю, що наша щира розмова була переконливою і до неї прислухаються.
А зараз повертаємося в Україну, до парламентської роботи, і вже незабаром знову їдемо на фронт із черговою партією допомоги".
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09.05.2024 20:40 Відповісти
Спільна операція кацапів і ОПГ дєрмака щодо підняття плінтусового рейтингу тупорилого ішака добігає кінця.
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09.05.2024 21:00 Відповісти
 
 