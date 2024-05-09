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Новини
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Литва вперше запустить ракети з РСЗВ HIMARS. Це важливий фактор для стримування РФ, - міністр оборони Кащюнас

Литовська армія вперше запустить ракети в море з систем HIMARS

Глава Міноборони Литви Лаурінас Кащюнас назвав навчання армії країни зі стрільбами з реактивних систем залпового вогню HIMARS в Балтійському морі важливим стримувальним фактором для Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Навчання Литви у Балтійському морі

"Я думаю, що це фактор, який також показує деякі позитивні зміни в розумінні того, що бездіяльність не є деескалацією. Якраз навпаки - схід може зрозуміти це як можливість діяти", - сказав Кащюнас.

Глава Міноборони Литви зауважив, що кілька ракет HIMARS будуть випущені з полігону в Кайряй на 10 кілометрів у море.

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Міністр зазначив, що це важливий стримувальний фактор, який показує бойову міць Литви й НАТО.

За його словами, це буде перший випадок, коли Литва здійснить стрільби в Балтійське море з цієї системи реактивного залпового вогню.

"Це рішення щодо використання систем HIMARS, я б сказав, ухвалено відносно недавно. Можна сказати, що це додатковий фактор до раніше запланованого сценарію навчань. Це нововведення, що посилає чіткий сигнал", - наголосив Кащюнас.

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Системи HIMARS у Литві

Видання зазначає, що Литва підписала договір зі США на закупівлю восьми систем HIMARS на суму 495 млн доларів наприкінці 2021 року.

За даними Міноборони країни, ця закупівля також включає боєприпаси, які складатимуться з комплектів керованих ракет різних типів і бойових характеристик, зокрема систем ATACMS.

Армія планує інтегрувати системи HIMARS у координації з союзниками, особливо з сусідніми країнами - Естонією, Латвією та Польщею. Перші постачання цих систем заплановані на 2025 рік.

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Автор: 

Литва (2382) росія (64969) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+29
приїжайте, у нас можно пострілять. Ми покажемо куди.
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09.05.2024 16:53
+11
Навіщо стріляти в рибок, якщо навколо стільки московитів?
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09.05.2024 17:04
+8
по Калінінграду?
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09.05.2024 16:59
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приїжайте, у нас можно пострілять. Ми покажемо куди.
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09.05.2024 16:53 Відповісти
умови максимально наближені до бойових гарантуємо .
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09.05.2024 17:15 Відповісти
Глава Міноборони Литви Лаурінас Кащюнас назвав навчання армії країни зі стрільбами з реактивних систем залпового вогню HIMARS в Балтійському морі важливим стримувальним фактором для Росії

Чесно?
Ні.
Як то кажуть, "не лести собі, підійди ближче до пісуару!"
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09.05.2024 16:53 Відповісти
по Калінінграду?
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09.05.2024 16:59 Відповісти
Навіщо стріляти в рибок, якщо навколо стільки московитів?
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09.05.2024 17:04 Відповісти
ЛУЧШЕ Б НАМ ПЕРЕДАЛИ !!!
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09.05.2024 17:04 Відповісти
Боже, Боже! Вони усі поняття не мають як то воювати!!! Оце НАТО так НАТО!!
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09.05.2024 17:05 Відповісти
Розтрата гарних *********** в нікуди. "Це фактор ...". Який нах фактор? Дебіли.
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09.05.2024 17:12 Відповісти
Литовцы, копайте три линии окопов, заграждений, минных полей, и переезжаете туда жить из комфортных и теплых казарм. И гражданских туда на выходные каждую неделю, что бы привыкали. Все остальное до польской дупы. Я до сих пор не понимаю почему рф начала с Украины а не с Польши/Балтики
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09.05.2024 17:17 Відповісти
Potomu sto zdes NATO,i na etom mozno postavit tocku
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09.05.2024 17:26 Відповісти
Не впевнений...Напад на Естонію і Орбан накладає вето, оскільки Угорщина за мир і проти ескалації, Фіцо накладає вищу ступінь стурбованості, Італія теж... Жирні бюргери Німетчини не знають що робити...і т.д
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09.05.2024 18:42 Відповісти
Вы испанцев ещё забыли, те им навоюют ещё
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09.05.2024 18:47 Відповісти
Tak uze segodnia jest nemalo NATO sil zdes Baltijskix stranax,ix bazi,samolioti,korabli.NATO sama egzistenzija propadiot jesli oni ne vstupit vojnu, ja necytaju ruskuju armiju kakoj to silnoj,stob byli problemi ejio razbit
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09.05.2024 19:08 Відповісти
Да? А зачем тогда русиян Хаймарсами стращать? На кого этот цирк рассчитан?
И, я конечно уважаю любую веру, будь то в Бога, Деда Мороза или НАТО, но будьте реалистами хоть когда нибудь.
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09.05.2024 18:43 Відповісти
Etot cirk dlia mesnix izbitatelej s Himarsami , vybori Litve etoj nedeli,pojmite eta vlast rabotajet,kak bi tak.
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09.05.2024 19:03 Відповісти
NATO vojska nenado verit ili ix zdat oni uze zdes nemci i amerikansi i drugyje te ze ispansi.Litve uze 4 bazi i ecio namecajetsia.Vsio sto nuzno eto logistika,samolioti PVO,tanki korabli oni uze zdes.Govorim pro karabli s tomogavkami,AEGIs sistemami,samolioti F-35,tanki leopard i Abrams,Apache i t.d oni uze zdes
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09.05.2024 19:15 Відповісти
Вам там поставили символическую силу. Вы думаете они туда поехали что бы умереть за свободу Литвы? Да они без особого приказа даже ответный огонь не откроют, а откроют их перемелят за неделю максимум. Вы лучше сами изучайте военное дело и покупайте оружие, пока есть время.
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09.05.2024 19:59 Відповісти
Tut nazyvajestia oni objedinionyje vojska amerikansi,nemci i dugyje im upraliajet s Evropi NATO general,kotori mozet priniat resenyje bez tam NATO 5 punkta.Tut netu poniatije vojska skazem Litvi,nemcev oni vmeste trenirujetsia,kak odna komanda.Vot teper pojdut manevri ucastvujet 50 korablej ,100 samioltov i svyse tysiaci texniki tanki i poxoze.100 samoliotov po vasemu eto nicego?F-35 po vasemu eto nicego ili B-52,eti takze tut trenirovalis sbrasyvali bombi po poligonu.Tut vojna jesli budet bolse aviacija budet otrabatyvat,raketi vot eto javno premucestvo u NATO.Litve takze gotovit armiju vot na segodnia kto mozet vojevat primerno 70 tysiac eto profesionalnyje vojska i aktyvni rezerv,eti kotoryje nedavno prosli sluzbu,oni uze teper prinoznaceni k castiam,imejet voruzenije,odezdu,eti bolsinstvo dobrovolci.
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09.05.2024 20:25 Відповісти
Segodnia Litve nagradili litovca kak laureta goda Evropejca.On vojujet Ukraine goriacix tockax,Bachmut,Avdejevka,eto netu on odin sto vojujet,no etot vediot dnevnik a bojax,vypustil knigu i vse dengi ot prodazi otdajiot Ukrainskoj armiji.Vot vi sprosili pocemu amerikansi,Evropejci dolzni vojevat za Litvu,vot vam i otvet
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09.05.2024 21:23 Відповісти
Vot kak raz procytal Kasciunas sto teper napisal,teper voskresenyje projdut prezidenta vybori i on rekomendujet golosovat za Simonyte,eto ego partiji lider,Kasciunas pravaja ruka ejio.Vot dalse piset sto Simonyte mnogo delajet dlia armiji,i ecio paru listov za nejio sto ona zdelala.Vot dumaju jasno dlia cego eto cirk.Da eti strelbi netu pervi az,byli Paladini streliai takze tam,B-52 bomboardivcyki
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09.05.2024 20:39 Відповісти
Литовці, от навіщо ви отак задарма хочете використати такий цінний ресурс? Південніше Литви є багато місць, де ви досхочу натренуєтесь і з величезною користю для спільної справи.
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09.05.2024 17:21 Відповісти
Vot eto zaslugi ne ego,no pokazyvajet kak bi on tut vsio zdelal po Himarsi.Poniatije vojenom plane u Kaciunasa jest 0,mnenije vojenix ego neinteresujet, pri etom on jest glavni kto resajet sto pokupat dlia armiji.
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09.05.2024 17:32 Відповісти
Если у кого-то были планы десанта с моря - теперь почешет репу.
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09.05.2024 17:47 Відповісти
клоуни
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09.05.2024 17:58 Відповісти
 
 