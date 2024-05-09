Литва вперше запустить ракети з РСЗВ HIMARS. Це важливий фактор для стримування РФ, - міністр оборони Кащюнас

Глава Міноборони Литви Лаурінас Кащюнас назвав навчання армії країни зі стрільбами з реактивних систем залпового вогню HIMARS в Балтійському морі важливим стримувальним фактором для Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Навчання Литви у Балтійському морі

"Я думаю, що це фактор, який також показує деякі позитивні зміни в розумінні того, що бездіяльність не є деескалацією. Якраз навпаки - схід може зрозуміти це як можливість діяти", - сказав Кащюнас.

Глава Міноборони Литви зауважив, що кілька ракет HIMARS будуть випущені з полігону в Кайряй на 10 кілометрів у море.

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Міністр зазначив, що це важливий стримувальний фактор, який показує бойову міць Литви й НАТО.

За його словами, це буде перший випадок, коли Литва здійснить стрільби в Балтійське море з цієї системи реактивного залпового вогню.

"Це рішення щодо використання систем HIMARS, я б сказав, ухвалено відносно недавно. Можна сказати, що це додатковий фактор до раніше запланованого сценарію навчань. Це нововведення, що посилає чіткий сигнал", - наголосив Кащюнас.

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Системи HIMARS у Литві

Видання зазначає, що Литва підписала договір зі США на закупівлю восьми систем HIMARS на суму 495 млн доларів наприкінці 2021 року.

За даними Міноборони країни, ця закупівля також включає боєприпаси, які складатимуться з комплектів керованих ракет різних типів і бойових характеристик, зокрема систем ATACMS.

Армія планує інтегрувати системи HIMARS у координації з союзниками, особливо з сусідніми країнами - Естонією, Латвією та Польщею. Перші постачання цих систем заплановані на 2025 рік.

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