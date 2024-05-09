Держдепартамент США: Китай намагається створити в Європі нову "вісь друзів" Путіна
Китай може створювати нове "коло друзів" у Євроспільноті, яке буде відігравати негативну роль, щодо потенційного припинення розширення ЄС.
Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Габріель Ескобар прокоментував візит очільника Китайської народної республіки до Європи та вибір окремих країн для персональних зустрічей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.
На думку представника Держдепу, формулювання "створення нової вісі друзів" для китайського і російського режимів в Європі під час візиту Сі Цзіньпіна до Угорщини та Сербії, в цілому є точним.
"Я вважаю, що такий аналіз ситуації є досить точним… Я справді думаю, що країни, які він обрав, це ті, які готові кинути виклик єдності євроатлантичної спільноти", – зазначив Габріель Ескобар.
Він наголосив, що створення такого альянсу цілком можливе і що дійсно він може бути спрямований проти розширення євроінтеграції. Саме тому закликав партнерів та союзників США усвідомлювати реальні наміри Китаю щодо євроатлантичної спільноти.
Раніше Сі Цзіньпін заявив, що Китай за проведення мирної конференції, яку підтримають Україна та Росія.
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А чому б Пара Цельссу разом із своїм прапорцем чорно-червоно-жовтим не вийти із ненависного НАТО. Ото заживе ЄС без оборонної парасольки, яку в основному фінансує США
Історія повторюється?
Захід, будь пильним! Не повторюй помилок 1939 року!
Ну і там ще профашистські рухи, у яких кацапи як незмінний кумир. Коаліція так собі...
Приблизно як із "зеленою повiсткою". Коли треба, то там самі зелені й ініціювали, щоб вугільні ТЕС відкривали
а Євросоюз продовжує підтримувати
починаючі з преза...
Знайшли один одного, захопили та поділили Польщу, а далі була війна.
У 1939 нацистська Німеччина та комуністичний СРСР стали союзниками, поділили східну Європу, напали на Польщу та окупували її території.
Саме 1939, а не 1941 рік вважається роком початку Другої світової війни.
У серпні 1939 року дві тоталітарних держави СРСР і Німеччина підписали пакт Молотова - Ріббентропа До нього додавався таємний протокол про розмежування сфер інтересів у Східній Європі та Балтії, де сталінський СРСР та гітлерівська Німеччина домовилися поділити Європу на сфери впливу та окупації.
Почалася Друга світова з поділу Польщі. Першого вересня 1939 року із заходу в Польщу вторглася німецька армія. Польські війська поступалися за кількістю солдатів та військової техніки. І незважаючи на запеклі бої, їм довелося відступати з тяжкими втратами. Поки більша частина польської армії намагалася стримати наступ німців із заходу, рано-вранці 17 вересня 1939 року радянські війська перейшли східний польський кордон.
Швидше виглядає, що ми як шмат м'яса який наш найвеличніший шашличник жарить для того щоб його поділили, а вони торгуються
Тут ви гарно підмітили
Може позитивну роль?