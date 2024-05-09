Держдепартамент США: Китай намагається створити в Європі нову "вісь друзів" Путіна

Китай може створювати нове "коло друзів" у Євроспільноті, яке буде відігравати негативну роль, щодо потенційного припинення розширення ЄС.

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Габріель Ескобар прокоментував візит очільника Китайської народної республіки до Європи та вибір окремих країн для персональних зустрічей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

На думку представника Держдепу, формулювання "створення нової вісі друзів" для китайського і російського режимів в Європі під час візиту Сі Цзіньпіна до Угорщини та Сербії, в цілому є точним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін прибув з візитом до Угорщини: Обговорить з Орбаном війну в Україні та інфраструктурні проєкти, - Reuters

"Я вважаю, що такий аналіз ситуації є досить точним… Я справді думаю, що країни, які він обрав, це ті, які готові кинути виклик єдності євроатлантичної спільноти", – зазначив Габріель Ескобар.

Він наголосив, що створення такого альянсу цілком можливе і що дійсно він може бути спрямований проти розширення євроінтеграції. Саме тому закликав партнерів та союзників США усвідомлювати реальні наміри Китаю щодо євроатлантичної спільноти.

Раніше Сі Цзіньпін заявив, що Китай за проведення мирної конференції, яку підтримають Україна та Росія.