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Держдепартамент США: Китай намагається створити в Європі нову "вісь друзів" Путіна

Сі Цзіньпін та Путін

Китай може створювати нове "коло друзів" у Євроспільноті, яке буде відігравати негативну роль, щодо потенційного припинення розширення ЄС.

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Габріель Ескобар прокоментував візит очільника Китайської народної республіки до Європи та вибір окремих країн для персональних зустрічей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

На думку представника Держдепу, формулювання "створення нової вісі друзів" для китайського і російського режимів в Європі під час візиту Сі Цзіньпіна до Угорщини та Сербії, в цілому є точним.

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"Я вважаю, що такий аналіз ситуації є досить точним… Я справді думаю, що країни, які він обрав, це ті, які готові кинути виклик єдності євроатлантичної спільноти", – зазначив Габріель Ескобар.

Він наголосив, що створення такого альянсу цілком можливе і що дійсно він може бути спрямований проти розширення євроінтеграції. Саме тому закликав партнерів та союзників США усвідомлювати реальні наміри Китаю щодо євроатлантичної спільноти.

Раніше Сі Цзіньпін заявив, що Китай за проведення мирної конференції, яку підтримають Україна та Росія.

Автор: 

Держдепартамент США (1615) Китай (4532) Сі Цзіньпін (312)


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Топ коментарі
+12
Так нахрін їх тоді з ЄС, НАТО й шенгену. Хай в Китай без віз їздять.
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10.05.2024 00:03
+12
Американці ще кацапську консерву не питали, що і як їм робити.
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10.05.2024 00:13
+11
Знову комуністи підтримують рашистів, як комуністи сталінського СРСР підтримували гітлера у 1939 у нападі на Польщу?
Історія повторюється?
Захід, будь пильним! Не повторюй помилок 1939 року!
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10.05.2024 00:03
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Американці ще кацапську консерву не питали, що і як їм робити.
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10.05.2024 00:13 Відповісти
Чув, валянку, як москаля на×уй посилають, чи позакладало?
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10.05.2024 00:24 Відповісти
Щось ви поняття підміняєте. Вчити США, як поводитись із Мексикою - не те саме, що вчити європейців, як поводитись із Китаєм, чи їх прихвоснями.

А чому б Пара Цельссу разом із своїм прапорцем чорно-червоно-жовтим не вийти із ненависного НАТО. Ото заживе ЄС без оборонної парасольки, яку в основному фінансує США
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10.05.2024 01:11 Відповісти
А що ти монголоїд тут забув??? Тут українці ведуть діалог, а тварі мокшанській слово не давали!!!
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10.05.2024 00:17 Відповісти
Монголоїд в тебе московитськи нормативи, тому не *****, якби не американці не було б зараз ні якої ні ЄС ні НАТО!!! Зараз зрозуміло монголоїд??? Нах .... Пішов!!!
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10.05.2024 00:35 Відповісти
А китайським?
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10.05.2024 00:38 Відповісти
Тоді!
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10.05.2024 00:46 Відповісти
До 90х років!!! Дитина!!!
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10.05.2024 00:54 Відповісти
Орбан і Фіцо научать за підтримки росії й Китаю. І буде демократія тільки снитися!
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10.05.2024 00:42 Відповісти
Так нахрін їх тоді з ЄС, НАТО й шенгену. Хай в Китай без віз їздять.
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10.05.2024 00:03 Відповісти
Знову комуністи підтримують рашистів, як комуністи сталінського СРСР підтримували гітлера у 1939 у нападі на Польщу?
Історія повторюється?
Захід, будь пильним! Не повторюй помилок 1939 року!
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10.05.2024 00:03 Відповісти
Мюнхенська угода 1938 рік.
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10.05.2024 07:09 Відповісти
Китай не буде встрявати, це його столітній стиль політики - пожинати вершки сидячи осторонь. А всі союзники путена - це Сербія, яка намагається однією жопою на двох стільцях всидіти та Угорщина, яка, як "баба яга - проти", на зло ЄС і вуха, і сраку відморожу.

Ну і там ще профашистські рухи, у яких кацапи як незмінний кумир. Коаліція так собі...
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10.05.2024 00:09 Відповісти
Ви забули ще преза та прем'єра Словаччини!!!
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10.05.2024 00:25 Відповісти
Може ще й ті. Але в будь-якому разі там, у ЄС, їх терплять поки що допустимо, для вигляду демократії і всього іншого. Якщо притисне, то рти і грошові потоки відразу перекриють

Приблизно як із "зеленою повiсткою". Коли треба, то там самі зелені й ініціювали, щоб вугільні ТЕС відкривали
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10.05.2024 00:34 Відповісти
навіть не сумніваюся, шо наша агрохімія вже тама...
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10.05.2024 00:13 Відповісти
Угорщина навітьне приховує прихильність до російської агресії, симпатії до злочиця Путіна,
а Євросоюз продовжує підтримувати
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10.05.2024 00:14 Відповісти
та і ми особо не приховуємо - пів страни довбодятлів,
починаючі з преза...
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10.05.2024 00:16 Відповісти
У перекладі з дипломатичної - китайський підер вчергове показав європейцям, хто в Європі законтачений, тобто де у ЄС є дірки за викликом.
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10.05.2024 00:19 Відповісти
Тобто на сьогодні китай це Японія часів другої світової війни, а московія це Германії другої світової війни!!! Який парадокс!!!
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10.05.2024 00:20 Відповісти
а гвінея біскау це тайланд ...
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10.05.2024 00:22 Відповісти
Рашистська Федерація сьогодні схожа на гітлерівську Німеччину, а комуністичний Китай на сталінський комуністичний СРСР у 1939 перед початком другої світової...
Знайшли один одного, захопили та поділили Польщу, а далі була війна.
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10.05.2024 00:29 Відповісти
Мій приклад ліпше показує історію, бо Германії все ж такі напала на совок!!!
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10.05.2024 00:51 Відповісти
Німеччина напала на свого колишнього союзника СРСР лише у 1941. Друга світова тоді вже була у розпалі в Європі.
У 1939 нацистська Німеччина та комуністичний СРСР стали союзниками, поділили східну Європу, напали на Польщу та окупували її території.
Саме 1939, а не 1941 рік вважається роком початку Другої світової війни.

У серпні 1939 року дві тоталітарних держави СРСР і Німеччина підписали пакт Молотова - Ріббентропа До нього додавався таємний протокол про розмежування сфер інтересів у Східній Європі та Балтії, де сталінський СРСР та гітлерівська Німеччина домовилися поділити Європу на сфери впливу та окупації.

Почалася Друга світова з поділу Польщі. Першого вересня 1939 року із заходу в Польщу вторглася німецька армія. Польські війська поступалися за кількістю солдатів та військової техніки. І незважаючи на запеклі бої, їм довелося відступати з тяжкими втратами. Поки більша частина польської армії намагалася стримати наступ німців із заходу, рано-вранці 17 вересня 1939 року радянські війська перейшли східний польський кордон.
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10.05.2024 01:20 Відповісти
Що ти хотів довести??? Історію я знаю дуже непогано!!! Я написав хто сьогодні і в якому статусі виглядає, а ти що хотів довести????
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10.05.2024 14:46 Відповісти
Пздць! це ж яким потрібно бути покидьком, щоб дружити з путіним?!
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10.05.2024 00:25 Відповісти
в нашого верховного шащличника запитай, той теж там по середині заглянув в очі, видно дружити то хотів а воно ОН ЯК(! Неповезло, а так би подружились.....
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10.05.2024 02:45 Відповісти
Франция пытается изображать великую державу, в пух и прах проиграв англосаксонскому миру. Остальные просто мелкие пакостники.
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10.05.2024 00:31 Відповісти
дебіле, я тебе трошки виправлю, в твоїй методичці написано "англосаксій мір, а не англосаксонський" і взагалі чому тоді не "англо-саксо-юто-фризо-нормано-кельтский мір"?
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10.05.2024 01:44 Відповісти
Англійською буде https://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Saxons Anglo-Saxons
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10.05.2024 02:28 Відповісти
він англійською писав?
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10.05.2024 13:57 Відповісти
Це і так зрозуміло, що китай і ********* діють у звʼязці, це одне ціле, нзивається - вісь зла!
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10.05.2024 00:33 Відповісти
Все просто... кусать очень хочеться ...а земля України це для китайцівь всьооооо ...московією вони готови обувати та вдягати ,шоб потім пройтися по нашій землі ,але спершу дочекаються коли к ремль впаде ...
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10.05.2024 00:34 Відповісти
Не думаю що Китай який виробляє 25% всієї світової сільгосппродукції мріє про землі України.
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10.05.2024 01:02 Відповісти
Іноді потрібно думати
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10.05.2024 01:10 Відповісти
Думати як жінка яку нібито всі хочуть?
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10.05.2024 01:27 Відповісти
Їба, багато конспіративного брєду бачив, но китайчики які хочуть Україну це щось новеньке
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10.05.2024 02:47 Відповісти
Китай та Угорщина домовилися про "стратегічне партнерство"
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10.05.2024 08:24 Відповісти
China is creating an axis of their own partners, not just in Europe, but around the world to advance China's interests, not those of Russia. The latter is only a situational ally
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10.05.2024 01:03 Відповісти
Співпраця Китаю з *********** призведе до виходу європейських та американських корпорацій з Китаю і масовим інвестиціям в Індію та Вєтнам. За два-три роки Китай вже відчує наслідки "пагубної самовпевненості".
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10.05.2024 01:47 Відповісти
Та ні, нажаль нічого не поміняється тож не тіште себе марними надіями....
Швидше виглядає, що ми як шмат м'яса який наш найвеличніший шашличник жарить для того щоб його поділили, а вони торгуються
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10.05.2024 02:50 Відповісти
Вже міняється. Придивіться до діяльності транснаціональних компаній які закривають підприємства в Китаї і відкривають в Індії.
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10.05.2024 05:13 Відповісти
ну щодо Індії можу погодитись, і якщо так піде далі то мені більше віриться в конфлікт Індії та Китаю за вплив чим у війну рашистану з НАТО.....
Тут ви гарно підмітили
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10.05.2024 05:51 Відповісти
Я БЫ НЕ ВЕРИЛ !!!
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10.05.2024 02:31 Відповісти
НЕОБХОДИМО УСИЛИТЬ АВСТРАЛИЮ И НОВ.ЗЕЛ. !!!
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10.05.2024 02:33 Відповісти
Всі так надіялись, що ось китайоза приїде в Європу, йому викатять ультиматум і він буде змушений почути. А в реальності то він приїхав всіх раком ставити.
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10.05.2024 07:03 Відповісти
Що за переклад? "Яке буде відігравати негативну роль, щодо потенційного припинення розширення ЄС"
Може позитивну роль?
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10.05.2024 07:44 Відповісти
Це досить легко читається. Китайський пацюк зарухався
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10.05.2024 07:53 Відповісти
ЛАПШУ ПОНАВІШУВАВ ЦЕЙ ЧІНА ПРО НЕДОПОМОГУ РАШИСТАМ, МАКРОНУ...А САМ НАДІЄТЬСЯ НА СОЮЗНИКІВ І КРЕМЛІВСЬКУ ПЛАТФОРМУ , ПРО МИР В УКРАЇНІ...
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10.05.2024 07:57 Відповісти
 
 