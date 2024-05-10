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Китай та Угорщина домовилися про "стратегічне партнерство"

Китай та Угорщина домовилися про стратегічне партнерство

Угорщина та Китай підписали під час візиту Сі Цзіньпіна до Будапешта угоду про "стратегічне партнерство" та ряд документів про поглиблення економічної та культурної співпраці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на АР.

Переговори Сі та глави уряду Угорщини Орбана відбулися в Будапешті в межах візиту китайського лідера.

На брифінгу за їхніми підсумками Орбан заявив про "безперервну, безперервну дружбу" між двома країнами. Він пообіцяв, що Угорщина і надалі прийматиме у себе китайські інвестиції.

Читайте: Держдепартамент США: Китай намагається створити в Європі нову "вісь друзів" Путіна

Сі сказав: він та Орбан погодилися, що китайська "Ініціатива Пояс-Шлях" "цілком відповідає стратегії Угорщини щодо відкриття на схід", а Пекін підтримує прагнення Будапешта відігравати більшу роль у просуванні китайсько-європейських відносин.

Угорські та китайські посадовці уклали угоду про "стратегічне партнерство" і підписали 18 інших угод і меморандумів про взаєморозуміння.

Також читайте: Орбан про Угорщину в ЄС: "Мамо, не того коня я хотів"

Жодних оголошень про інвестиції не пролунало, та голова угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Пекін може профінансувати два проєкти залізничних маршрутів, пов'язаних зі сполученням Будапешта.

Автор: 

Угорщина (2264) Китай (4532) Сі Цзіньпін (313) Віктор Орбан (554)


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Топ коментарі
+13
А так можна - шоб краіна НАТО обнімалась з комуністами?
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10.05.2024 08:19
+8
Тихим сапом китай таки да , хоче допогти кремлю придушити Україну ,не без своєї зацікавленності ...Арахламідія ти про китай шось розказував, шо політична модель тобі подобається ? от з вами зеленськими🤡 пі**расами, буде можлива демонстрація, китайських гулагів і в Україні
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10.05.2024 08:21
+8
Китайский колхозник пытается шатать Европу против США. Аж сам прилетел. Обычно все к нему ездят.
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10.05.2024 08:29
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10.05.2024 08:14 Відповісти
А так можна - шоб краіна НАТО обнімалась з комуністами?
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10.05.2024 08:19 Відповісти
Тихим сапом китай таки да , хоче допогти кремлю придушити Україну ,не без своєї зацікавленності ...Арахламідія ти про китай шось розказував, шо політична модель тобі подобається ? от з вами зеленськими🤡 пі**расами, буде можлива демонстрація, китайських гулагів і в Україні
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10.05.2024 08:21 Відповісти
Що ви хочете з тієї хламідії.
Подивіться на неї... вона ж тільки з дерева злізла. Потрібен час на еволюцію.
У мене більше питань до наріта.
Коли вже млять розуму наберетеся...?!?
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10.05.2024 08:39 Відповісти
...тільки з дерева злізли ті....які обрали цих хламідій з клоунами в Український Парламент....
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10.05.2024 09:51 Відповісти
В даний час Китай будує 350-кілометрову залізничну лінію між Будапештом і Белградом, яка фінансується за рахунок китайських кредитів, а в самій Угорщині будує великі заводи з виробництва електромобілів і акумуляторів.
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10.05.2024 08:23 Відповісти
Стратегічно, це як ? На рівні зброї та піхоти ?
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10.05.2024 08:23 Відповісти
Китайский колхозник пытается шатать Европу против США. Аж сам прилетел. Обычно все к нему ездят.
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10.05.2024 08:29 Відповісти
от набере орбан, грошиків у китая, і тютю європа.
арахамія, до речі, теж дуже хотів.
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10.05.2024 08:31 Відповісти
Орбан і зі своїми ************ глобальну співпрацю заведе, якщо буде надія, що це на благо кацапляндії
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10.05.2024 08:31 Відповісти
А ось мені цікаво, коли цю вигребну яму -У'общину, випруть з ЕС, НАТО та перекроють кордони, шо Аітя буде казати свойм уйобикам?
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10.05.2024 08:34 Відповісти
Так Венгрию уже можно называть цзя дзын Орб?
А сиярту в Си Я рто?
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10.05.2024 08:38 Відповісти
Сци Я Ртом
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10.05.2024 10:46 Відповісти
Та тю на вас, такое придумать(китайская цивилизация) орбаны - це один палка, 2 струна и монгольские степи, они должны уметь еще на губе играть монгольским пыщыком.
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10.05.2024 11:03 Відповісти
Надійний член НАТО , здасть в першу мить конфлікту .
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10.05.2024 08:47 Відповісти
аякжеж китаю треба тільки покірні провінціїї підорашії
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10.05.2024 08:58 Відповісти
Нираскрыта тема еппли в среде традиционных семейных ценностей©
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10.05.2024 09:20 Відповісти
Партнерство удава з кроликом
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10.05.2024 09:30 Відповісти
Місце Угорщини не в ЄС і НАТО а в БРІКС бо це 5 колона.
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10.05.2024 09:55 Відповісти
А нафига те иобики в брикс, шо с них возьмешь?
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10.05.2024 11:00 Відповісти
єдина причина, з якої великий імператор сініпух опустився до рівня орбана - показати всьому світу, що в Європі і НАТО немає єдності.
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10.05.2024 10:06 Відповісти
Тю, вы шо в лужу сделал. Си зашифровался(изподтишка) возле Орбана(по сговору ) , шобы к пыне на инаугурацию не ехать с челобитной.
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10.05.2024 10:59 Відповісти
Сделка века! Паприка в обмен на китайский ширпотреб..
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10.05.2024 10:20 Відповісти
Угорщина переходить на рис.
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10.05.2024 10:44 Відповісти
А не надоть дрейфить... У и.обиков не получится дружба с таукитайцами. Бо их китайцы 2.5 тыс лет назад попинали от своих северных рубежей . И те драпонули в Европу под именем мадяро-гуннов. Мадяры - цэ Курултай, Монголия. Вот и все, шо нужно знать об этой липовой дружбе, мадьяр с китайцами.
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10.05.2024 10:57 Відповісти
...в парламенте Венгрии в присутствии представителей более 20 стран открылось «традиционное мероприятие» - Курултай, которое пройдет http://kurultaj.hu/russian/ в местечке Бугац в венгерской Пусте (степи).В венгерском Курултае принимают участие представители крупнейших тюркских организаций из Турции, Киргизии, Казахстана, Азербайджана, Болгарии, Монголии. Несколько тюркских групп также прибыли с территории Российской Федерации. Впервые на венгерском Курултае была принята министерская делегация из Узбекистана. На Курултай прибыли министры из Казахстана, Турции и Киргизии
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/08/12/v-vengrii-otkrylos-tradicionnoe-meropriyatie-kurultay
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10.05.2024 11:12 Відповісти
Китай прямо у всіх на очах відкладує свої личінкі в Євросоюзі,а той тільки дивиться і кліпає очима.
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10.05.2024 11:58 Відповісти
Бо дєрьмократія...
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10.05.2024 14:24 Відповісти
 
 