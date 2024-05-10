Китай та Угорщина домовилися про "стратегічне партнерство"

Угорщина та Китай підписали під час візиту Сі Цзіньпіна до Будапешта угоду про "стратегічне партнерство" та ряд документів про поглиблення економічної та культурної співпраці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на АР.

Переговори Сі та глави уряду Угорщини Орбана відбулися в Будапешті в межах візиту китайського лідера.

На брифінгу за їхніми підсумками Орбан заявив про "безперервну, безперервну дружбу" між двома країнами. Він пообіцяв, що Угорщина і надалі прийматиме у себе китайські інвестиції.

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Сі сказав: він та Орбан погодилися, що китайська "Ініціатива Пояс-Шлях" "цілком відповідає стратегії Угорщини щодо відкриття на схід", а Пекін підтримує прагнення Будапешта відігравати більшу роль у просуванні китайсько-європейських відносин.

Угорські та китайські посадовці уклали угоду про "стратегічне партнерство" і підписали 18 інших угод і меморандумів про взаєморозуміння.

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Жодних оголошень про інвестиції не пролунало, та голова угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Пекін може профінансувати два проєкти залізничних маршрутів, пов'язаних зі сполученням Будапешта.