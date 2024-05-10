Повітряні сили про модифіковану версію X-101: ППО може збивати однаково з іншими крилатими ракетами

Сили протиповітряної оборони здатні збивати модифіковані крилаті ракети Х-101, які нещодавно прийняла на озброєння Росія.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Він прокоментував інформацію про те, що 8 травня окупанти застосували проти України модифіковану ракету X-101 з подвійною бойовою частиною.

Євлаш зазначив, що ракети випускаються зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і збиваються однаково з іншими крилатими ракетами.

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Небезпека підвищилася

Речник Повітряних сил пояснив, що внаслідок модифікації у ракети зменшився паливний бак, тому окупанти застосовують її для ударів на менші дистанції.

"Інженерно було ухвалене рішення про збільшення бойової частини та встановлення туди ще однієї боєголовки, яка начинена вражаючими елементами, шрапнеллю, яка несе більшу вражаючу шкоду для незахищених об’єктів", - сказав Євлаш.

Він наголосив, що це становить небезпеку для інфраструктурних об'єктів, техніки та живої сили.

"Ми бачимо, що такі ракети застосовуються по наших містах, тому це націлено проти мирних мешканців та звичайних українців", - резюмував Євлаш.

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Нагадаємо, раніше британська розвідка розповіла, що командування авіації дальньої дії Повітряно-космічних сил Росії підвищило летальність своєї головної крилатої ракети повітряного базування Х-101. Її оснастили другою боєголовкою.