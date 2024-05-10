РФ намагається прорвати оборону і зайти в тил ЗСУ в Серебрянському лісі, - ОСУВ "Хортиця"

Росія намагається прорвати лінію оборони та покращити своє становище на Лиманському напрямку, вдаючись до десятків штурмів, але безуспішно.

Про це LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що протягом останніх кількох днів відбувається від 10 до 20 штурмів російської піхоти щодоби.

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"Задача окупантів – зрізати Сіверський виступ та зайти в тил Силам оборони в Серебрянському лісництві. Ворог намагається прорвати лінію оборони українських захисників у районі населених пунктів Терни та Невське задля того, щоб далі вийти в район Лиману. Однак успіху ці спроби не мають", – запевнив речник ЗСУ.