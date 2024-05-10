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Канада виділяє $55 млн на посилення української ППО, - міністр оборони Блер

Допомога Україні

Міністр оборони Канади Білл Блер у п’ятницю оголосив, що країна виділяє 76 млн канадських доларів (55,7 млн доларів США) на ініціативу під керівництвом Німеччини, спрямовану на швидке постачання систем протиповітряної оборони в Україну для відбиття російських атак.

"Ці системи (ППО – ред.) допоможуть Україні захиститися від російських повітряних атак, які вбили тисячі українців і знищили лікарні, електростанції та житлові будинки", - заявив під час візиту німецького колеги Бориса Пісторіуса до Канади, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що з початку вторгнення Росії в Україну Канада виділила понад 14 мільярдів канадських доларів на загальну підтримку України, включаючи 4 мільярди канадських доларів у вигляді військової допомоги.

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Канада (2188) ППО (3154) допомога (8304) Блер Білл (18)


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на ініціативу під керівництвом Німеччини, спрямовану на швидке постачання систем протиповітряної оборони в Україну.
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Вот это правильно, шо "під керівництвом Німеччини", до всех начало доходить - зелени деньги в руки давать нельзя.
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10.05.2024 20:16 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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10.05.2024 21:51 Відповісти
 
 