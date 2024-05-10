Канада виділяє $55 млн на посилення української ППО, - міністр оборони Блер

Міністр оборони Канади Білл Блер у п’ятницю оголосив, що країна виділяє 76 млн канадських доларів (55,7 млн доларів США) на ініціативу під керівництвом Німеччини, спрямовану на швидке постачання систем протиповітряної оборони в Україну для відбиття російських атак.

"Ці системи (ППО – ред.) допоможуть Україні захиститися від російських повітряних атак, які вбили тисячі українців і знищили лікарні, електростанції та житлові будинки", - заявив під час візиту німецького колеги Бориса Пісторіуса до Канади, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що з початку вторгнення Росії в Україну Канада виділила понад 14 мільярдів канадських доларів на загальну підтримку України, включаючи 4 мільярди канадських доларів у вигляді військової допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада шукає шляхи збільшення виробництва необхідних Україні снарядів, - міністр оборони Блер