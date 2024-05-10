Україна отримала від США допомогу на понад $50 мільярдів від початку повномасштабного вторгнення Росії, - Пентагон. ПЕРЕЛІК

За інформацією Міноборони США, загальна допомога Україні у військовій сфері від початку повномасштабного вторгнення РФ становить понад $50 мільярдів. США оприлюднили розгорнутий перелік озброєнь, які надали Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в довідці Пентагону щодо фактичного переліку допомоги, відправленої в Україну.

"Сполучені Штати виділили понад $51,3 мільярда на допомогу Україні у сфері безпеки від початку роботи адміністрації Байдена, серед іншого понад $50,6 мільярда після неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого 2022 року", - зазначили в Міністерстві оборони США.

Пентагон розкрив детальний список озброєнь, боєприпасів та інших видів допомоги, які отримала Україна від Сполучених Штатів Америки.

Зокрема, серед засобів протиповітряної оборони в Україну були передані:

одна батарея Patriot,

12 зенітно-ракетних систем NASAMS,

системи HAWK,

ракети AIM-7, RIM-7, AIM-9M.

понад 2 тисяч зенітних ракет Stinger,

системи ППО Avenger та VAMPIRE,

21 РЛС повітряного стеження, а також інше обладнання й техніку.

З-поміж вогневих засобів Україні були надані:

понад 40 систем HIMARS,

пускові установки для бомб малого діаметра наземного базування,

майже дві сотні 155-мм гаубиць і понад 3 мільйони снарядів для них.

ЗСУ також отримали понад 7 тисяч високоточних артснарядів цього калібру та більш як 50 тисяч снарядів дистанційного мінування RAAM. Також в Україну відправлені більш ніж 70 гаубиць105-мм калібру та 0,8 мільйона снарядів до них.

США також поставили в Україну понад пів мільйона снарядів інших калібрів, зокрема, 203 мм, 152 мм, 130 мм; 60 тисяч ракет для систем "ГРАД" та сотні тисяч мінометних снарядів.

У переліку наданих бронетанкових систем і транспортерів наведені:

31 танк Abrams,

45 танків Т-72Б,

понад 300 БМР Bradley,

189 БТР Stryker,

понад 400 БТР M113

250 броньованих машин M1117.

Крім того, США відправили більш як тисячу машин із захистом від мін і засідок MRAP, понад 3 тисяч транспортерів HMMWV, понад 200 легких тактичних автомобілів, 300 БМП, 80 вантажівок та 144 причепи для перевезення важкої техніки. Також були поставлені сотні буксирувальників, командно-штабних машин, мостових систем та іншої техніки.

У розділі літальних апаратів та БПЛА, які забезпечили США для України, перелічені:

20 гелікоптерів Мі-17,

безпілотні авіаційні системи Switchblade,

БПЛА Phoenix Ghost, CyberLux K8, Altius-600 UAS, Jump-20 UAS, Hornet, Puma, Scan Eagle, Penguin.

Також ЗСУ отримали два радари для БЛА, протирадіолокаційні ракети HARMs, високоточні авіабоєприпаси, понад 6 тисяч авіаракет Zuni, понад 20 тисяч авіаракет Hydra-70 та інші боєприпаси.

Окремо додається перелік протитанкової та стрілецької зброї. До нього входять понад 10 тисяч ПТРК Javelin, більш як 90 тисяч інших протитанкових систем і боєприпасів, близько 9 тисяч ракет TOW та 40 тис. гранатометів і одиниць стрілецької зброї тощо.

Серед морського обладнання США передали в Україну дві системи берегової оборони "Гарпун" і протикорабельні ракети, понад 70 прибережних та річкових патрульних катерів; безпілотні кораблі берегової оборони, обладнання для безпеки портів.

У розділі "інші можливості", які були надані Україні, зазначені протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore, вибухівка C-4, підривні боєприпаси, обладнання для встановлення перешкод, понад 100 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів, системи захищеного в'язку та допоміжне обладнання.

Крім того, США доставили системи супутникового зв'язку SATCOM, засоби РЕБ, забезпечили послуги комерційної супутникової зйомки. Окремо зазначені прилади нічного бачення, системи спостереження, тепловізори, оптика та далекоміри, обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів, засоби захисту від зброї масового ураження, медичне приладдя, польове обладнання, генератори, запасні частини та інші техніка й технічне обслуговування.

У Пентагоні додали: "Сполучені Штати також продовжують працювати зі своїми союзниками й партнерами, щоби забезпечити Україні додаткові можливості для самооборони".

Нагадаємо, 10 травня адміністрація США виділила Україні новий пакет допомоги загальною сумою до $400 мільйонів.