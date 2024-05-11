УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6185 відвідувачів онлайн
Новини
5 699 40

Кількість українських біженців в Польщі зменшилася з 1,3 млн до 950 тис., - посол Зварич

Посол України в Польщі Василь Зварич

Кількість громадян України, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зменшилася з 1,3 мільйона до 950 тисяч.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив посол України в Польщі Василь Зварич, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість українців у Польщі зменшилася. За даними, які надає польська сторона, зараз охоплені тимчасовим захистом понад 950 тисяч громадян України, раніше ця цифра сягала 1,3 мільйона", - зазначив Зварич.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща вже надала Україні військової допомоги майже на $4 млрд, - посол Зварич

Він звернув увагу, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Польщі проживали від 1,5 до 2 мільйна українців.

"Тобто зараз загалом маємо доволі велику кількість громадян України в Польщі, які тут проживають і працюють", - констатував український дипломат.

Він зазначив, шо зараз у Польщі готуються зміни до закону про допомогу українцям у контексті продовження статусу тимчасового захисту для громадян України до 30 вересня 2025 року. Зварич наголосив, що польський уряд і надалі надаватиме допомогу українцям, які її потребують. Водночас, з іншого боку будуть посилені механізми контролю за тими, хто, можливо, зловживає такого роду допомогою.

Український дипломат повідомив, що у Польщі перебувають понад 700 тисяч українців, які приїхали до Польщі після повномасштабного вторгнення, працюють і сплачують податки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заяви роспропаганди про плани Польщі анексувати частини України безглузді, - польський посол Гузи

"Присутність українців на польському ринку це плюс 1% до ВВП Польщі. Це величезні кошти. За останні два роки в Польщі зареєструвалися понад 30 тисяч компаній малого і середнього бізнесу з українським капіталом",- наголосив Зварич.

Він повідомив, що у Польщі дуже поважають працю українців, які долучаються до розвитку економіки країни.

Автор: 

Польща (8488) українці (2537) Зварич Василь (38)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Поїхали в Німеччину.
показати весь коментар
11.05.2024 00:16
+13
Забувся добвити, що ті сотні тисяч громадян, які покинули Польщу, не повернулися в Україну, а поїхали далі до Нічеччини, Франції, Норвегії... Не знаю, чому українці там вперто втікають від "зеленого раю"? Тут же будується "країна мрій", правда Херпідовських. Наголосували, що никаються по всьому світу, щоб тільки не жити там, де себе і нас зробили разом.
показати весь коментар
11.05.2024 07:35
+10
Вони, поляки, ще тоді, на наступний день зрозуміли що дурню сказали. Але було вже пізно. Довіра до них у багатьох хто там був, зникла.
А от німці, сказали, що незбераються нікого видавати. І вуаля, з Польщі їдуть до Німеччини.
Я не знаю,хто там такий розумний у поляків, але це був вистріл собі в ногу.
показати весь коментар
11.05.2024 01:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поїхали в Німеччину.
показати весь коментар
11.05.2024 00:16 Відповісти
Мої знайомі переїхали у Велику Британію. Працюють там на військовому заводі , виробляють зброю для України .
показати весь коментар
11.05.2024 02:29 Відповісти
Ага, на зброї яку вони виробляють прямо так і на писано: made for Ukraine
показати весь коментар
11.05.2024 06:25 Відповісти
а ти де працюєш на Україну?
показати весь коментар
11.05.2024 10:19 Відповісти
Де потрібно , кацап.
показати весь коментар
11.05.2024 17:48 Відповісти
Перезимовали и назад.
показати весь коментар
11.05.2024 00:35 Відповісти
Кто же будет сидеть в стране, где рассуждают, а не послать ли тебя обратно в Украину и на фронт?
Вроде прижились уже, пустые рабочие места заняли, бизнес открыли, налоги плотили. Но надо выгнать, не в Украину, так в Германию и США. Мудрые поляки.
показати весь коментар
11.05.2024 00:56 Відповісти
Вони, поляки, ще тоді, на наступний день зрозуміли що дурню сказали. Але було вже пізно. Довіра до них у багатьох хто там був, зникла.
А от німці, сказали, що незбераються нікого видавати. І вуаля, з Польщі їдуть до Німеччини.
Я не знаю,хто там такий розумний у поляків, але це був вистріл собі в ногу.
показати весь коментар
11.05.2024 01:32 Відповісти
Німці казали, що будуть видавати саме ухилянтів (не плутати з чоловіками які законно виїхали з країни), якщо Україна надасть відповідний запит.
показати весь коментар
11.05.2024 06:16 Відповісти
Не буде вони і ухилянтів видавати. Кожна країна Європи, цього в житті не зробить.
Людина виїхала з країни де війна, не важливо що незаконно. Вона бігла від війни. Це можно називати по різному, ухилянт, сикун, чи ще якось. І європейська країна видворяє цю людину, яка рятувалася від війни, назад в країну де війна.
Жодна європейська країна, цього не зробить. Бо любий європейський суд по правам людини, їх нафіг пошле.
показати весь коментар
11.05.2024 13:11 Відповісти
ватний дебіл і сюди приліпив мобілізацію. хто нормальний буде сидіти у польщі з її бомжацькою зп, коли є США, Канада, Британія, швейцарія, Австрія, Німеччина з соціалом і більш високою якістю життя!? У польщі сидять тільки рагулі не здатні до вивчення іноземних мов.
показати весь коментар
11.05.2024 06:12 Відповісти
Ті хто навідмінно від тебе , зберач полуниці , отримують ЗП не від країни

Наприклад ІТ

Бо сервіс у Німеччині такий самий , а ціни вище

Але після того , як польський ***** сказав , що депортуватиме українців назад у шапітолій - народ поїхав

І те що ти пишеш про німечину бовкнув хтось там з посілкових мвдешників. Це навіть не той рівень який треба розглядати
показати весь коментар
11.05.2024 07:42 Відповісти
Що ти мелеш, темне? Вже минулого року кількість наших в Німеччині перевищила кільість наших в Польщі. Тупо їхали за соціалом і за грошима. Справді думаєш, що більшість українців за кордоном - ухилянти? Не рівняй всіх по собі, вас там абсолютна меншість.
показати весь коментар
11.05.2024 07:57 Відповісти
******, можеш і далі тішитись казками про те чого не бачиш

А можеш послухати людину яка зараз тут.

Чиє твердження буде вагоміше ? Отож
показати весь коментар
11.05.2024 08:22 Відповісти
Действительно, какая разница где жить и работать в КНДР или в США. Абсолютно неважно.
Основное, что держало IT в Украине - это низкие цены. Купить квартиру вполне реально с хорошей зарплатой. Так же и в Польше.
показати весь коментар
11.05.2024 10:26 Відповісти
Генофонд нации мигрирует...
показати весь коментар
11.05.2024 01:29 Відповісти
Генофонд нации гибнет на фронте... 😥
показати весь коментар
11.05.2024 07:58 Відповісти
кількість українців зменшилась на 350 тисяч, а кількість поляків збільшилась на ту ж суму.
показати весь коментар
11.05.2024 03:37 Відповісти
Германия даёт гражданство украинцам после трёх лет работы стране и знании языка. Поэтому сейчас туда переезжают украинцы.
показати весь коментар
11.05.2024 04:46 Відповісти
брехня, нічого за три роки німеччина не дає.
Десь навіть була інформація, що тимчасовий захист ЄС, навіть не іде у загальний стаж на отримання громадянства
показати весь коментар
11.05.2024 06:14 Відповісти
Немцам очень нужны белые мигранты.
показати весь коментар
11.05.2024 08:07 Відповісти
після 5-ти років...
показати весь коментар
11.05.2024 10:41 Відповісти
В польщу біженцями їдуть виключно маргінали або ті, хто за свої бабки пересиджує війну у дешевій країні. Кількість біженців зменшується, бо хтось повертається в Україну, або туловіща переїжджають у більш якісні країни (сша, канада та ін), у тому числі заради соціалу (норвегія, німеччина, ірландія і тд). А ватні дебіли у коментарях розказують казочки про що це із-за можливої видачею польщею ухилянтів. Хєр там.
показати весь коментар
11.05.2024 06:23 Відповісти
Итальянцы которые раньше выматовали всем нервы и мозги во время получения вида на жительство сейчас вообще принимают заявки через почту.Так что если нашел работу или открыл бизнес то спокойно можно заменить удостоверение беженца на нормальный вид на жительство.
показати весь коментар
11.05.2024 07:46 Відповісти
І чомусь немає потоку українців до Італії. І чому так?)))
показати весь коментар
11.05.2024 07:58 Відповісти
Там не платять соцвиплати та умови поселення просто жахливі, гірші навіть від прифронтових міст(
показати весь коментар
11.05.2024 09:47 Відповісти
Там кто хотел устроились еще в начале войны а распальцованным горожанам хочется халявы и они отказываются от работы которую им предлагают,сельские жители давно трудоустроены и получили документы.
показати весь коментар
11.05.2024 11:53 Відповісти
Не советую Канаду это африканская страна, в Торонто 90% не белые люди.
показати весь коментар
11.05.2024 08:54 Відповісти
расист
показати весь коментар
11.05.2024 10:22 Відповісти
Интересно что ты скажеш когда в больнице негритянка-медсестра станет колоть одним шприцем всех больных подряд в больнице. Она вчера приехала с африки, и про санитарию неслыхала.
показати весь коментар
11.05.2024 12:18 Відповісти
І що так легко знайшла роботу в госпіталі ? Я чула , що в Торонто величезна конкуренція. Як мінімум потрібно нострифікувати диплом, як максимум - боятися втратити роботу і потрапити за ґрати за непрофесійну діяльність. Наприклад, вона натрапить на тебе і всьо. Ще В контракті прописується у Франції , що ти сам зобовʼязаний повідомляти про свої хвороби, наприклад. Тобто обдурює сам себе. Тут так не роблять .
показати весь коментар
11.05.2024 17:59 Відповісти
Забувся добвити, що ті сотні тисяч громадян, які покинули Польщу, не повернулися в Україну, а поїхали далі до Нічеччини, Франції, Норвегії... Не знаю, чому українці там вперто втікають від "зеленого раю"? Тут же будується "країна мрій", правда Херпідовських. Наголосували, що никаються по всьому світу, щоб тільки не жити там, де себе і нас зробили разом.
показати весь коментар
11.05.2024 07:35 Відповісти
ми ж зараз всі собі-самі ппреЗЕденти...
показати весь коментар
11.05.2024 10:43 Відповісти
Мене більше дивує, чому вони в Росію не поїхали . Знаю таку ватну з Києва, яка ненавидить Україну й українців, але сидить зараз чомусь в Нідерландах і до свого Х@ла не поспішає. Плюється звідти , маючи наш паспорт.
показати весь коментар
11.05.2024 18:03 Відповісти
 
 