Кількість українських біженців в Польщі зменшилася з 1,3 млн до 950 тис., - посол Зварич

Кількість громадян України, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зменшилася з 1,3 мільйона до 950 тисяч.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив посол України в Польщі Василь Зварич, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість українців у Польщі зменшилася. За даними, які надає польська сторона, зараз охоплені тимчасовим захистом понад 950 тисяч громадян України, раніше ця цифра сягала 1,3 мільйона", - зазначив Зварич.

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Він звернув увагу, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Польщі проживали від 1,5 до 2 мільйна українців.

"Тобто зараз загалом маємо доволі велику кількість громадян України в Польщі, які тут проживають і працюють", - констатував український дипломат.

Він зазначив, шо зараз у Польщі готуються зміни до закону про допомогу українцям у контексті продовження статусу тимчасового захисту для громадян України до 30 вересня 2025 року. Зварич наголосив, що польський уряд і надалі надаватиме допомогу українцям, які її потребують. Водночас, з іншого боку будуть посилені механізми контролю за тими, хто, можливо, зловживає такого роду допомогою.

Український дипломат повідомив, що у Польщі перебувають понад 700 тисяч українців, які приїхали до Польщі після повномасштабного вторгнення, працюють і сплачують податки.

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"Присутність українців на польському ринку це плюс 1% до ВВП Польщі. Це величезні кошти. За останні два роки в Польщі зареєструвалися понад 30 тисяч компаній малого і середнього бізнесу з українським капіталом",- наголосив Зварич.

Він повідомив, що у Польщі дуже поважають працю українців, які долучаються до розвитку економіки країни.