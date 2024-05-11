Кількість українських біженців в Польщі зменшилася з 1,3 млн до 950 тис., - посол Зварич
Кількість громадян України, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зменшилася з 1,3 мільйона до 950 тисяч.
Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив посол України в Польщі Василь Зварич, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість українців у Польщі зменшилася. За даними, які надає польська сторона, зараз охоплені тимчасовим захистом понад 950 тисяч громадян України, раніше ця цифра сягала 1,3 мільйона", - зазначив Зварич.
Він звернув увагу, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Польщі проживали від 1,5 до 2 мільйна українців.
"Тобто зараз загалом маємо доволі велику кількість громадян України в Польщі, які тут проживають і працюють", - констатував український дипломат.
Він зазначив, шо зараз у Польщі готуються зміни до закону про допомогу українцям у контексті продовження статусу тимчасового захисту для громадян України до 30 вересня 2025 року. Зварич наголосив, що польський уряд і надалі надаватиме допомогу українцям, які її потребують. Водночас, з іншого боку будуть посилені механізми контролю за тими, хто, можливо, зловживає такого роду допомогою.
Український дипломат повідомив, що у Польщі перебувають понад 700 тисяч українців, які приїхали до Польщі після повномасштабного вторгнення, працюють і сплачують податки.
"Присутність українців на польському ринку це плюс 1% до ВВП Польщі. Це величезні кошти. За останні два роки в Польщі зареєструвалися понад 30 тисяч компаній малого і середнього бізнесу з українським капіталом",- наголосив Зварич.
Він повідомив, що у Польщі дуже поважають працю українців, які долучаються до розвитку економіки країни.
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Вроде прижились уже, пустые рабочие места заняли, бизнес открыли, налоги плотили. Но надо выгнать, не в Украину, так в Германию и США. Мудрые поляки.
А от німці, сказали, що незбераються нікого видавати. І вуаля, з Польщі їдуть до Німеччини.
Я не знаю,хто там такий розумний у поляків, але це був вистріл собі в ногу.
Людина виїхала з країни де війна, не важливо що незаконно. Вона бігла від війни. Це можно називати по різному, ухилянт, сикун, чи ще якось. І європейська країна видворяє цю людину, яка рятувалася від війни, назад в країну де війна.
Жодна європейська країна, цього не зробить. Бо любий європейський суд по правам людини, їх нафіг пошле.
Наприклад ІТ
Бо сервіс у Німеччині такий самий , а ціни вище
Але після того , як польський ***** сказав , що депортуватиме українців назад у шапітолій - народ поїхав
І те що ти пишеш про німечину бовкнув хтось там з посілкових мвдешників. Це навіть не той рівень який треба розглядати
А можеш послухати людину яка зараз тут.
Чиє твердження буде вагоміше ? Отож
Основное, что держало IT в Украине - это низкие цены. Купить квартиру вполне реально с хорошей зарплатой. Так же и в Польше.
Десь навіть була інформація, що тимчасовий захист ЄС, навіть не іде у загальний стаж на отримання громадянства