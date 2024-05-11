Макрон не виключає втручання Франції у війну в Україні, якщо росіяни зайдуть занадто далеко: "Бути державою миру не означає бути слабким"
Президент Франції Емманюель Макрон розповів, що Франція не збирається воювати в Україні, оскільки вона є "державою миру". Але це не означає, що Франція слабка і дасть Росії перемогти.
Про ситуацію в Україні та дипломатичну і військову роль своєї країни у Європі Макрон розмірковував у новому форматі відповідей на запитання користувачів соцмереж - у суботу ролик було розміщено на його сторінці в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.
"Ні, ми не збираємося воювати, хочу вас запевнити. Вже сім років я роблю все у Франції для того, щоб у нас був мир, але бути державою миру не означає бути слабким", - відповів він користувачеві, який запитав його, чи не збирається Франція воювати в Україні.
За словами Макрона, "Франція не є державою війни, а державою миру, але так, якщо ми хочемо миру, ми повинні його захищати": "Ми повинні іноді діяти як стримуючий фактор для нашого супротивника, кажучи йому, якщо ви зайдете занадто далеко, то я не виключаю втручання".
Президент Франції зауважив, що його країна має більше допомагати, постачати більше обладнання українцям, але якщо в якийсь момент "росіяни зайдуть занадто далеко, всі європейці повинні бути готові діяти, щоб зупинити їх".
На його думку, необхідно досягти успіху в тому, щоб відмовити Росію від подальшого просування, оскільки на кону стоїть верховенство права та спільні європейські інтереси.
"Якщо ми дозволимо цьому (перемозі Росії - ред.) статися в Україні, це буде право найсильнішого. І ми не можемо бути в безпеці, тому що це відбувається за 1500 км від того місця, де ми живемо", - уточнив він.
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то вже направили б війська.
И что, прислали хоть одного солдата или пару автоматов? Нет.Строят укрепления хоть для себя? Нет. Разрешили зачистить ПМР эту Украине? Нет. Зато торгуют вовсю и на госслужбы берут своих собственных сепаратистов.
Так что вся эта бравада это до тех пор продлится пока пару глотков собственной крови с зубной крошкой не проглодяь. Никто ни за кого по настоящему не впишется, время не то. То же касается и стран НАТО. Зачем им воевать если они воевать не обязаны? Вон венгры, словаки, болгары, греки зря дупу Путину лизали столько лет?
А если турки под шумок нападут на Грецию кто их защитит? Явно не НАТО. Там наверное половина на Москву рассчитывает на сдерживание Турции.
По его мнению, необходимо достичь успеха в том, чтобы отговорить Россию от дальнейшего продвижения Источник:
Давайте будемо дивитися по діях, а не по словах.
P.S. Досі не можу зрозуміти, навіщо Франція це зробила.
+++++++!!!!!!
Гучненьких слів велика купа і більш нічого!
Але Макарону Хвала, спасибі і за таке!
Їм є що пафтарять
В пакет увійдуть:
• 4 млн набоїв до стрілецької зброї;
• більше ніж 1600 ракет;
• 400 транспортних засобів, включно з 160 MRAP Husky.
РФ у радянських кордонах січня 1991?
Танки уZкі у Потсдамі?
Чи на Монмартрі?
Спочатку Макрон розкидується популістськими обіцянками, а потім весь МЗС Франції тлумачить його маячню. А французський посол очолює делегацію ЄС на коронації нового старого фюрера рашистів.
цивілізований світ вже давно не приховує свої нетрадиційні стосунки і Франція тому приклад. Прем'єр - відкритий гей. Міністр внутрішніх справ - його колишній чоловік теж гей. Це відкриті геї, які не приховують свій статус. Всі вони з партії Макрона, який поки що не зізнався, але його можна зрозуміти. Лише його одруження на бабусі чого варте, хоча прикриття достойне і так багато хто робить
І тільки кацапські геї бояться зізнатися навіть в інтернетах. Давай, розколюйся Сара Коннор - кого *********?
А ось це для
лохівукраїнців заготовили
Хоч у когось в Західній Європі справді є яйця.