Макрон не виключає втручання Франції у війну в Україні, якщо росіяни зайдуть занадто далеко: "Бути державою миру не означає бути слабким"

Президент Франції Емманюель Макрон розповів, що Франція не збирається воювати в Україні, оскільки вона є "державою миру". Але це не означає, що Франція слабка і дасть Росії перемогти.

Про ситуацію в Україні та дипломатичну і військову роль своєї країни у Європі Макрон розмірковував у новому форматі відповідей на запитання користувачів соцмереж - у суботу ролик було розміщено на його сторінці в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.

"Ні, ми не збираємося воювати, хочу вас запевнити. Вже сім років я роблю все у Франції для того, щоб у нас був мир, але бути державою миру не означає бути слабким", - відповів він користувачеві, який запитав його, чи не збирається Франція воювати в Україні.

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За словами Макрона, "Франція не є державою війни, а державою миру, але так, якщо ми хочемо миру, ми повинні його захищати": "Ми повинні іноді діяти як стримуючий фактор для нашого супротивника, кажучи йому, якщо ви зайдете занадто далеко, то я не виключаю втручання".

Президент Франції зауважив, що його країна має більше допомагати, постачати більше обладнання українцям, але якщо в якийсь момент "росіяни зайдуть занадто далеко, всі європейці повинні бути готові діяти, щоб зупинити їх".

На його думку, необхідно досягти успіху в тому, щоб відмовити Росію від подальшого просування, оскільки на кону стоїть верховенство права та спільні європейські інтереси.

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"Якщо ми дозволимо цьому (перемозі Росії - ред.) статися в Україні, це буде право найсильнішого. І ми не можемо бути в безпеці, тому що це відбувається за 1500 км від того місця, де ми живемо", - уточнив він.