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Новини Війна
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Макрон не виключає втручання Франції у війну в Україні, якщо росіяни зайдуть занадто далеко: "Бути державою миру не означає бути слабким"

Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон розповів, що Франція не збирається воювати в Україні, оскільки вона є "державою миру". Але це не означає, що Франція слабка і дасть Росії перемогти.

Про ситуацію в Україні та дипломатичну і військову роль своєї країни у Європі Макрон розмірковував у новому форматі відповідей на запитання користувачів соцмереж - у суботу ролик було розміщено на його сторінці в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.

"Ні, ми не збираємося воювати, хочу вас запевнити. Вже сім років я роблю все у Франції для того, щоб у нас був мир, але бути державою миру не означає бути слабким", - відповів він користувачеві, який запитав його, чи не збирається Франція воювати в Україні.

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За словами Макрона, "Франція не є державою війни, а державою миру, але так, якщо ми хочемо миру, ми повинні його захищати": "Ми повинні іноді діяти як стримуючий фактор для нашого супротивника, кажучи йому, якщо ви зайдете занадто далеко, то я не виключаю втручання".

Президент Франції зауважив, що його країна має більше допомагати, постачати більше обладнання українцям, але якщо в якийсь момент "росіяни зайдуть занадто далеко, всі європейці повинні бути готові діяти, щоб зупинити їх".

На його думку, необхідно досягти успіху в тому, щоб відмовити Росію від подальшого просування, оскільки на кону стоїть верховенство права та спільні європейські інтереси.

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"Якщо ми дозволимо цьому (перемозі Росії - ред.) статися в Україні, це буде право найсильнішого. І ми не можемо бути в безпеці, тому що це відбувається за 1500 км від того місця, де ми живемо", - уточнив він.

Автор: 

Франція (3049) Макрон Емманюель (1453)


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Топ коментарі
+17
От якби зешапіто офіційно звернулось до Франції та інших щодо залучення іноземних військ,
то вже направили б війська.
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11.05.2024 19:01
+13
Хоча і дуже обережно він це сформулював, але це великий прогрес на фоні тих же боягузливих німців.
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11.05.2024 19:01
+9
Нормально він сформулював. Особливо зважаючи на те, що Макрон раніше вже пропонував Україні ввести французький контингент в Україну, але боневтік оманський категорично відмовився: "Не треба ваших солдат. Грошей дайте."
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11.05.2024 19:48
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Хоча і дуже обережно він це сформулював, але це великий прогрес на фоні тих же боягузливих німців.
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11.05.2024 19:01 Відповісти
Нормально він сформулював. Особливо зважаючи на те, що Макрон раніше вже пропонував Україні ввести французький контингент в Україну, але боневтік оманський категорично відмовився: "Не треба ваших солдат. Грошей дайте."
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11.05.2024 19:48 Відповісти
Нахрін та Африка Франції не впала.
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11.05.2024 21:22 Відповісти
Уран
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11.05.2024 23:48 Відповісти
От якби зешапіто офіційно звернулось до Франції та інших щодо залучення іноземних військ,
то вже направили б війська.
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11.05.2024 19:01 Відповісти
У Молдовы вообще нет никаких шансов,и если Украина падёт, ладно если б Румыния их хоть к себе взяла но нафиг они не были нужны им и раньше, а теперь под нависшим мечом и подавно.
И что, прислали хоть одного солдата или пару автоматов? Нет.Строят укрепления хоть для себя? Нет. Разрешили зачистить ПМР эту Украине? Нет. Зато торгуют вовсю и на госслужбы берут своих собственных сепаратистов.
Так что вся эта бравада это до тех пор продлится пока пару глотков собственной крови с зубной крошкой не проглодяь. Никто ни за кого по настоящему не впишется, время не то. То же касается и стран НАТО. Зачем им воевать если они воевать не обязаны? Вон венгры, словаки, болгары, греки зря дупу Путину лизали столько лет?
А если турки под шумок нападут на Грецию кто их защитит? Явно не НАТО. Там наверное половина на Москву рассчитывает на сдерживание Турции.
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11.05.2024 19:20 Відповісти
У вас дуже максималістське юнацьке мислення . Повертайтесь в реальність
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11.05.2024 20:02 Відповісти
Щас на болотах завиють ...
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11.05.2024 19:02 Відповісти
мы не собираемся воевать, хочу вас заверить. Источник:
По его мнению, необходимо достичь успеха в том, чтобы отговорить Россию от дальнейшего продвижения Источник:
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11.05.2024 20:08 Відповісти
Хм... Повага, перший в Європі то вимовив! Браво! Франція повертається бути великою!
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11.05.2024 19:04 Відповісти
Ага.. і авторизує посла на відвідини "інавгурації" хйла.

Давайте будемо дивитися по діях, а не по словах.

P.S. Досі не можу зрозуміти, навіщо Франція це зробила.
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11.05.2024 19:07 Відповісти
Можливо Макрон вирішив позиціювати Францію як нового лідера Євросоюзу на відміну від занадто боязкої Німеччини у якої маса комплексів після програшу в двох світових війнах. З одного боку він «лякає» пуйла, що відправить свої війська в Україну і одночасно пропонує себе як посередника для переговорів про припинення війни щоб заробити собі якомога більше політичних балів. Є таке твердження що політика то мистецтво компромісу..
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11.05.2024 19:37 Відповісти
Коли втручаються французи, орки палять Москву, коли втручаються англійці - топлять флот в Севастополі.
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11.05.2024 19:08 Відповісти
Уточняю: и москве, и флоту, и рашке
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11.05.2024 19:54 Відповісти
Это типа как евреи про ядерку. Перефразируя - мы не будем вмешиваться в войну, но если будет нужно, то войска введём
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11.05.2024 19:08 Відповісти
Макроша наче стєснітєльний ексгібіціоніст - не може визначитись: чи то висунути, чи то заховати!
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11.05.2024 19:19 Відповісти
Краще буде,)))...засунути.
+++++++!!!!!!
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11.05.2024 19:29 Відповісти
Не виключає, але і не включає застосування фр.військ в Україні!
Гучненьких слів велика купа і більш нічого!
Але Макарону Хвала, спасибі і за таке!
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11.05.2024 19:28 Відповісти
- Один раз французы уже сожгли Москву. Можем повторить...
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11.05.2024 19:30 Відповісти
Вони й в Криму були пізніше, й на Кубані та Кавказі 100 років тому.
Їм є що пафтарять
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11.05.2024 19:37 Відповісти
Скажи ка дядя, ведь не даром, Москва спальная пожаром французу отдана
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11.05.2024 20:12 Відповісти
спаленная
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11.05.2024 23:31 Відповісти
🇬🇧Великобританія передасть найбільший пакет військової допомоги Україні на суму £500 млн

В пакет увійдуть:

• 4 млн набоїв до стрілецької зброї;
• більше ніж 1600 ракет;
• 400 транспортних засобів, включно з 160 MRAP Husky.
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11.05.2024 19:34 Відповісти
626. зеленых
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11.05.2024 19:35 Відповісти
Де знаходиться те "занадто далеко" Макрона?
РФ у радянських кордонах січня 1991?
Танки уZкі у Потсдамі?
Чи на Монмартрі?
Спочатку Макрон розкидується популістськими обіцянками, а потім весь МЗС Франції тлумачить його маячню. А французський посол очолює делегацію ЄС на коронації нового старого фюрера рашистів.
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11.05.2024 19:34 Відповісти
🔥На Донеччині збили ще один ворожий Су-25 Авдіївському напрямку
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11.05.2024 19:36 Відповісти
два ! чем больше сдадим ,тем лучше
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11.05.2024 19:42 Відповісти
Московські нацисти вже зайшли далеко, чи ні?
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11.05.2024 19:37 Відповісти
на границе с Харьковской обл отошли с потерями
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11.05.2024 19:52 Відповісти
Зовсім не зрозумілий чувак, то вводить війська, то не буде воювати, тепер знову вводить- "Сім п*ятниць на тиждень".
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11.05.2024 19:42 Відповісти
Ну, Францією зараз рулять геї, а у геїв, як і у жінок, дійсно «сім п'ятниць на тиждень».
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11.05.2024 20:37 Відповісти
Ви щось маєте проти них ? Краще геї, ніж 95 квартал.
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11.05.2024 22:39 Відповісти
Я їх обожнюю та нічого не маю проти геїв. А ви?
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11.05.2024 22:50 Відповісти
По началу Макрон был не понятен, сейчас мужик, молодец. Если он начнет вводить войска последуют и другие.
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11.05.2024 19:51 Відповісти
У зеленского истерика. Снять Маркона! Вот только руки коротки.
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11.05.2024 19:52 Відповісти
гадаю хлопець трансформується і вже не такий крутий і категоричний, от біда тільки ще досить молодий щоб визнавати свої помилки і хочаб вибачатися за них
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11.05.2024 20:16 Відповісти
Маю надію, що у в'зниці зеленський набере поважний вік, рочків так 70, зробить висновки і проживе там до 150 років, а краже більше.
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11.05.2024 20:57 Відповісти
Макрон нічого не буде робити, окрім балаканини. За це теж йому подяка, тому що каже він правильні речі та доволі рішучі та сміливі, як для гея.
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11.05.2024 20:01 Відповісти
Фрейд не дає спокою
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11.05.2024 22:45 Відповісти
Кому?
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11.05.2024 22:51 Відповісти
Вам , звісно.
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12.05.2024 01:36 Відповісти
От тільки не треба мене тут психоаналізувати, «доктор» Сара Коннор.
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12.05.2024 02:12 Відповісти
Хворійте тихенько вдома. Не використовуйте мережі для демонстрації своїх фобій.
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12.05.2024 08:54 Відповісти
Не кажіть, що мені робити і я не буду казати, куди вам піти зі своїми порадами. Якщо вам не подобається, що Францією рулять геї, тоді змініть прапорець на vpn. з французського на польськький. Там точно не геї, а підари.
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12.05.2024 10:22 Відповісти
А вам потрібно змінити на російський. Маніпулятор- троль. Мені все одно, який у Франції чи Польщі уряд. Я його не обирала. Я навʼязувати тему секс - меншості , як ви це тут робите, може лише прихований ЛГБТшник, якими кишить Кремль та Дура росісі.
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12.05.2024 14:26 Відповісти
Неадекватна агресія від латентного гея, який втік з раісі до Франції , щоб не опинитися у кайданках десь на підвалі кагебе.

цивілізований світ вже давно не приховує свої нетрадиційні стосунки і Франція тому приклад. Прем'єр - відкритий гей. Міністр внутрішніх справ - його колишній чоловік теж гей. Це відкриті геї, які не приховують свій статус. Всі вони з партії Макрона, який поки що не зізнався, але його можна зрозуміти. Лише його одруження на бабусі чого варте, хоча прикриття достойне і так багато хто робить

І тільки кацапські геї бояться зізнатися навіть в інтернетах. Давай, розколюйся Сара Коннор - кого *********?
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12.05.2024 14:38 Відповісти
все до того іде , московія то страшна сила в першу чергу мʼясом , нам потрібно допомога безумовна і величезна адже наші сили неспівмірні
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11.05.2024 20:14 Відповісти
Макрон, хоч сам вірить в те що він несе.. нам f16 третій рік надати не можуть, а тут такий сміливий хлопець намалювався..
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11.05.2024 20:20 Відповісти
От всі зараз будуть казати, який Макрон молодець. А я скажу-ні! Бо те, що він каже-це, звісно, добре, але краще б він нам зброю передав. У Франції купа озброєння і військової техніки, у них один з найпотужніших оПК у світі, але чомусь вони дають мінімум, в той час, як Макрон надуває щоки!
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11.05.2024 20:47 Відповісти
зешобло не дасть дозволу!
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11.05.2024 20:50 Відповісти
а якщо дасть патрушев продемонструє "оманську" угоду яку організував йєрмак)

А ось це для лохів українців заготовили
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12.05.2024 00:29 Відповісти
Макрон-Тестостерон.
Хоч у когось в Західній Європі справді є яйця.
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11.05.2024 21:18 Відповісти
Между Харьковом и белгородом срочно нужно ставить миротворцев,иначе белгород скоро станет серой зоной
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11.05.2024 22:22 Відповісти
One look could kill. No messing with that guy.
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11.05.2024 22:43 Відповісти
Втер носа американцям
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12.05.2024 07:28 Відповісти
 
 