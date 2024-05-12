У Міноборони РФ заявляють, що обвал під’їзду у Бєлгороді стався через роботу російської ППО

Міністерство оборони Росії стверджує, що обвал під’їзду в 10-поверховому будинку в Бєлгороді стався внаслідок роботи їхньої протиповітряної оборони.

Про це йдеться у повідомленні російського відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Міноборони країни-агресорки звинуватило Ураїну у нібито обстрілі міста Бєлгород з ракетного комплексу "Точка-У" і РСЗВ "Вільха" та RM-70 "Вампір". Рашисти заявляють, що їхня ППО нібито знищила шість ракет "Точка-У", чотири снаряди РСЗВ "Вампір" та два снаряди РСЗВ "Вільха".

"Фрагментами однієї зі збитих ракет ТРК "Точка-У" пошкоджено житловий будинок у місті Бєлгород", - йдеться у повідомленні російського відомства.

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Обвал під’їзду у Бєлгороді

У неділю, 12 травня, у російському Бєлгороді обрушився цілий під'їзд житлової 10-поверхівки. Відомо про щонайменше 7 загиблих. У соцмережах повідомляли, що на будинок впала російська авіабомба.