У Міноборони РФ заявляють, що обвал під’їзду у Бєлгороді стався через роботу російської ППО
Міністерство оборони Росії стверджує, що обвал під’їзду в 10-поверховому будинку в Бєлгороді стався внаслідок роботи їхньої протиповітряної оборони.
Про це йдеться у повідомленні російського відомства, інформує Цензор.НЕТ.
Міноборони країни-агресорки звинуватило Ураїну у нібито обстрілі міста Бєлгород з ракетного комплексу "Точка-У" і РСЗВ "Вільха" та RM-70 "Вампір". Рашисти заявляють, що їхня ППО нібито знищила шість ракет "Точка-У", чотири снаряди РСЗВ "Вампір" та два снаряди РСЗВ "Вільха".
"Фрагментами однієї зі збитих ракет ТРК "Точка-У" пошкоджено житловий будинок у місті Бєлгород", - йдеться у повідомленні російського відомства.
Обвал під’їзду у Бєлгороді
У неділю, 12 травня, у російському Бєлгороді обрушився цілий під'їзд житлової 10-поверхівки. Відомо про щонайменше 7 загиблих. У соцмережах повідомляли, що на будинок впала російська авіабомба.
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Це ж логічно, правда, кацапи?
Хоча варто нагадати, що казав лавров стосовно ППО коли кацапи влучили в будинок у Дніпрі:
«Украинская противовоздушная оборона вопреки всем законам ведения войны, вопреки международному гуманитарному праву расположилась в жилых кварталах, и именно это послужило причиной попадания в дом», - сказал министр.
Подробиці - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1789670996158365809?t=zxTrLsxZ0irj4iGvTJ4p2A&s=19 тут .
Буквально накануне российская ФСБ проверяла этот дом на наличие взрывчатки в подвале.
Результат налицо.
Какцапам сейчас выгоднее все свалить на ракету (типа, мало ли что бывает), чем засветить ФСБ
Поэтому они так легко и быстро перевели стрелки на свое ПВО.
Если медленно прокрутить видео со взрывом, то видно, что огонь и ударная волна четко пошли из подвала наружу.
@Margo1370
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5 год
Каци швидко просуваються в сторону Харкова і не можеш толком інфи знайти, що там зараз. а всі канали й стрічки забиті бєлгородським під'їздом. Прямо трансляції в прямому ефірі. Дурдом якийсь
І нарешті бомба спрацювала як треба! І що тут поганого?! На Україну сотнями скидають,і не бачать в цьому нічого поганого.
Зачётный троллинг.
Кремлівський паблік "Війна з фейками" двічі відредагував картинку з напрямком удару по житловому будинку в Бєлгороді.
Спочатку пропагандисти опублікували зображення зі справжнім місцем прильоту та правдоподібним північно-східним напрямом - з боку РФ, а не України.
Щось мені підказує (мабуть, чуйка), що недовго тре' чекати, щоб про то дізнатися.
орки гризуться між собою..