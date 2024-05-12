УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10383 відвідувача онлайн
Новини
13 564 44

У Міноборони РФ заявляють, що обвал під’їзду у Бєлгороді стався через роботу російської ППО

У РФ заявили, що обвал під’їзду у Бєлгороді стався через роботу їхньої ППО

Міністерство оборони Росії стверджує, що обвал під’їзду в 10-поверховому будинку в Бєлгороді стався внаслідок роботи їхньої протиповітряної оборони.

Про це йдеться у повідомленні російського відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Міноборони країни-агресорки звинуватило Ураїну у нібито обстрілі міста Бєлгород з ракетного комплексу "Точка-У" і РСЗВ "Вільха" та RM-70 "Вампір". Рашисти заявляють, що їхня ППО нібито знищила шість ракет "Точка-У", чотири снаряди РСЗВ "Вампір" та два снаряди РСЗВ "Вільха".

"Фрагментами однієї зі збитих ракет ТРК "Точка-У" пошкоджено житловий будинок у місті Бєлгород", - йдеться у повідомленні російського відомства.

Читайте також: Російська ракета X-59 впала у Бєлгородській області РФ, - ЗМІ

Обвал під’їзду у Бєлгороді

У неділю, 12 травня, у російському Бєлгороді обрушився цілий під'їзд житлової 10-поверхівки. Відомо про щонайменше 7 загиблих. У соцмережах повідомляли, що на будинок впала російська авіабомба.

Автор: 

росія (64984) Бєлгород (504)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Та у нас тих ракет "Точка-У" як у собаки бліх. Вже всі важливі цілі знищили, тому запускаємо їх щоденно по десятку - два, і переважно по житловим будинкам...
Це ж логічно, правда, кацапи?
показати весь коментар
12.05.2024 17:48
+14
Класика- я люблю белгородское пво )
показати весь коментар
12.05.2024 18:00
+12
Фрагмент ракети не знесе цілий під'їзд... Ну це навіть кацапи в бєлгороді вже розуміють, бо бачили прильоти і більш-менш орієнтуються уже!
показати весь коментар
12.05.2024 17:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фрагмент ракети не знесе цілий під'їзд... Ну це навіть кацапи в бєлгороді вже розуміють, бо бачили прильоти і більш-менш орієнтуються уже!
показати весь коментар
12.05.2024 17:39 Відповісти
не розуміють
показати весь коментар
12.05.2024 18:26 Відповісти
та вже знайшли там фрагменти ракети - виявилося то була С-300
показати весь коментар
12.05.2024 21:00 Відповісти
Та якось сильно великі руйнування, як для С300, мені більше рязанскій сахарок нагадує. Тим більше, вибух на відео на 1 чи 2 поверсі...
показати весь коментар
12.05.2024 21:08 Відповісти
Це цукорок у підвалі. На відео чітко видно що вибух був всередині, і вибухова хвиля пішла зсередини будинку.
показати весь коментар
12.05.2024 17:40 Відповісти
А де відео подивитись можна, бо я пропустив?
показати весь коментар
12.05.2024 18:08 Відповісти
Та їх багато в тг
показати весь коментар
12.05.2024 18:10 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2024 18:12 Відповісти
Дякую
показати весь коментар
12.05.2024 18:13 Відповісти
Або рязанський сахарок, або ж газовий пердак, ну і як варіант не долетівша до Вовчанська загублена бетонобійна авіабомба. Схильний до останньої версії.
показати весь коментар
12.05.2024 18:20 Відповісти
У блогерів бачив інфу, що вибух стався рівно в 00:00, що теж дає підстави сімніватись в роботі "кацапен ППО".
показати весь коментар
12.05.2024 18:48 Відповісти
Днем був вибух.
показати весь коментар
12.05.2024 18:57 Відповісти
Мій косяк. Передивився. Там вибух (видно і на цьому відео), в 11:21:00. Рівно в момент коли секунди стали "00"
показати весь коментар
12.05.2024 19:23 Відповісти
I ще один момент що до " сахарька"- вибух стався рiвно о 11.21.00., шо видно по таймерам.
показати весь коментар
12.05.2024 19:27 Відповісти
Причём взрыв был сильнейший и локалный---не пожалели веса. Выпала вся секция до верху мгновенно. Там ещё есть момент, что окна вылетали все в доме со стороны северо-востока от кацапии, а другая часть дома с обратной стороны, все окна целые остались. Со стороны Украины с юга. Всё по старой схеме. Но дятлам сойдёт любое. Там мозги уже не нужны. Оно и к лучшему.
показати весь коментар
12.05.2024 19:53 Відповісти
Та у нас тих ракет "Точка-У" як у собаки бліх. Вже всі важливі цілі знищили, тому запускаємо їх щоденно по десятку - два, і переважно по житловим будинкам...
Це ж логічно, правда, кацапи?
показати весь коментар
12.05.2024 17:48 Відповісти
Помʼятаєте той ще совєтський мультик про Простоквашино -«у нас ціх Точек У завались, у нас дядько на ракетному заводі працює»!
показати весь коментар
12.05.2024 17:54 Відповісти
Сто відсотків кацапи впустили бетонобійну бомбу, а тепер розповідають про пєвєо та точку У.
Хоча варто нагадати, що казав лавров стосовно ППО коли кацапи влучили в будинок у Дніпрі:
«Украинская противовоздушная оборона вопреки всем законам ведения войны, вопреки международному гуманитарному праву расположилась в жилых кварталах, и именно это послужило причиной попадания в дом», - сказал министр.
показати весь коментар
12.05.2024 17:55 Відповісти
Раз так швидко взяли на себе відповідальність, то за "про" хочуть сховати реальний злочин. Сахарок чи бомба.
показати весь коментар
12.05.2024 17:55 Відповісти
Класика- я люблю белгородское пво )
показати весь коментар
12.05.2024 18:00 Відповісти
Є і альтернативні версії події.
Подробиці - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1789670996158365809?t=zxTrLsxZ0irj4iGvTJ4p2A&s=19 тут .
показати весь коментар
12.05.2024 18:04 Відповісти
Какая ракета?
Буквально накануне российская ФСБ проверяла этот дом на наличие взрывчатки в подвале.
Результат налицо.
Какцапам сейчас выгоднее все свалить на ракету (типа, мало ли что бывает), чем засветить ФСБ
Поэтому они так легко и быстро перевели стрелки на свое ПВО.
Если медленно прокрутить видео со взрывом, то видно, что огонь и ударная волна четко пошли из подвала наружу.
показати весь коментар
12.05.2024 18:10 Відповісти
х..ла на алібі перевірте
показати весь коментар
12.05.2024 18:14 Відповісти
Добра робота. Хто б її не зробив.
показати весь коментар
12.05.2024 18:18 Відповісти
А на хєра оправдовуватись і перед ким ?
показати весь коментар
12.05.2024 18:20 Відповісти
Дійсно, воно нам треба, нас там нема і не було.
показати весь коментар
12.05.2024 18:22 Відповісти
Margo
@Margo1370
·
5 год
Каци швидко просуваються в сторону Харкова і не можеш толком інфи знайти, що там зараз. а всі канали й стрічки забиті бєлгородським під'їздом. Прямо трансляції в прямому ефірі. Дурдом якийсь
показати весь коментар
12.05.2024 18:29 Відповісти
На українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін, - командир підрозділу ЗСУ Ярославський Джерело:
показати весь коментар
12.05.2024 18:59 Відповісти
..всеж ОФАБ мокшанские потеряли,УМПК не рабочее..
показати весь коментар
12.05.2024 18:39 Відповісти
Може й раша ппо винувате! Налякали летуна,і він надавив на "сброс"! " Все равно адин нарот!" - виправдався.
І нарешті бомба спрацювала як треба! І що тут поганого?! На Україну сотнями скидають,і не бачать в цьому нічого поганого.
показати весь коментар
12.05.2024 19:08 Відповісти
Може то не "Точка-У", а аероплан "Фарман"? Імовірність побачити їх в небі однакова.
показати весь коментар
12.05.2024 19:12 Відповісти

Зачётный троллинг.
показати весь коментар
12.05.2024 20:56 Відповісти
так є ж відео, як досить потужно вибухає на рівні першого поверху! що це за уламки такі?
показати весь коментар
12.05.2024 19:30 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2024 19:46 Відповісти
Кремлівські https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/rossijskaya-propaganda/ пропагандисти заплуталися у власній брехні, намагаючись звинуватити Україну в обстрілі десятиповерхового будинку в Бєлгороді. Вони двічі "виправляли" напрямок удару на картинці, яку репоснув рупор Кремля Володимир Соловйов.

Кремлівський паблік "Війна з фейками" двічі відредагував картинку з напрямком удару по житловому будинку в Бєлгороді.

Спочатку пропагандисти опублікували зображення зі справжнім місцем прильоту та правдоподібним північно-східним напрямом - з боку РФ, а не України.
показати весь коментар
12.05.2024 19:57 Відповісти
Русские приобретают снаряды ,ракеты и баллистические ракеты в Св. Корее которые произведенны с 1971 по 1980год . И ето ( старьё ) летит куда хочит , какгда хочит . А каждыий 3-и снаряд взрывается в стволе пушки (из разговоров по телефону ) . Некоторые снаряды 122 мм. ,воопше не 122 а 117 мм. или менше. Амуниция как нарочно ржавая и испорченна . Так и получается ,ракеты падают -тапором в низ и"нехотят " лететь в цель.
показати весь коментар
12.05.2024 20:09 Відповісти
Ти, ваня, підручник з граматики скурив ще у школі?
показати весь коментар
13.05.2024 03:04 Відповісти
просто цікаво, в якому наступному місті лаптєстану здетонує рязанський сахарок?
показати весь коментар
12.05.2024 20:09 Відповісти
Терпіння.
Щось мені підказує (мабуть, чуйка), що недовго тре' чекати, щоб про то дізнатися.
показати весь коментар
13.05.2024 02:59 Відповісти
Да побольшому счету насрать на то, что происходит в рашке. Не пойму, чего тут радоваться? только один подъезд обвалился. А нужно что бы так было в каждом русском городе и в каждом подъезде.
показати весь коментар
12.05.2024 20:54 Відповісти
в рф громадянська війна..
орки гризуться між собою..
показати весь коментар
12.05.2024 20:58 Відповісти
"ПВО" - це підземна військова оборона ? То тому вони гатять по під'їздам будинків ? А я завжди думав, що "ПВО" треба просто стріляти в повітря, щоб нікого на землі не зачепити.
показати весь коментар
12.05.2024 21:02 Відповісти
Ми у себе бачили багато ушкоджених будинків від прильоту різної чортівні, але щоб вони так акуратно висадили цілий стояк у будинку - жодного разу. ******* москалі, як завжди.
показати весь коментар
12.05.2024 21:20 Відповісти
 
 