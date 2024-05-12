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Новини Допомога Україні
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Блінкен про терміни надання військової допомоги Україні: Робимо все можливе. Ми нікуди не йдемо

Державний секретар США Ентоні Блінкен

США роблять усе можливе, щоб прискорити військові постачання Україні, в тому числі для створення загрози Криму, і впевнені, що вона може втримати фронт "на сході".

Про це в інтерв'ю CBS News сказав державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, багатомісячна затримка в отриманні додаткового бюджетного запиту на схвалення та відправку зброї в Україну "призвела до витрат".

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"Лише цього тижня ми вилучили близько 400 мільйонів доларів на оборонні поставки Україні з додаткового бюджету. Тож ми робимо все можливе, щоб якомога швидше надати цю допомогу. Європейці роблять те саме", - сказав американський дипломат.

На його переконання, Україна може ефективно тримати позицію на сході, вона може "продовжувати збільшувати перевагу, отриману для себе в Чорному морі, куди вона виходить, годуючи світ, як і раніше, а також тримати російські сили під загрозою, в тому числі в Криму, щоб ускладнити для них продовження цієї агресії".

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"Ми надаємо системи для цього, але це складний момент. Ми нікуди не йдемо, як і близько 50 країн, які підтримують Україну. Це триватиме, і якщо Путін думає, що він може здолати Україну та її прихильників, він помиляється", - запевнив Блінкен.

Автор: 

допомога (8308) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+8
Ага. Спішать аж падають.
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12.05.2024 18:26
+6
чувак спочатку блюз на гітарі відлабає, А потім може вони подумають що робити з хЙлом
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12.05.2024 18:32
+5
Как гласит американская народная поговорка "обещанного три года ждут"
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12.05.2024 18:32
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12.05.2024 18:25 Відповісти
Ага. Спішать аж падають.
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12.05.2024 18:26 Відповісти
тільки каникули закінчаться
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12.05.2024 18:29 Відповісти
чувак спочатку блюз на гітарі відлабає, А потім може вони подумають що робити з хЙлом
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12.05.2024 18:32 Відповісти
Как гласит американская народная поговорка "обещанного три года ждут"
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12.05.2024 18:32 Відповісти
"Ша! Уже никто никуда не идет!" (с)
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12.05.2024 18:48 Відповісти
Це серйозний бізнес, Заходу потрібно, що б війна тривала якомога довше .
"Міністерство оборони https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-ssha-peredali-zsu-konfiskovanu-iransku-zbroyu-12600234.html США фіксує "величезне" зростання продажів військової продукції після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3736017/dod-has-seen-huge-increase-in-military-sales-since-ukraine-invasion/ повідомили у відомстві з посиланням на директора Агентства зі співробітництва в галузі оборонної безпеки Джеймса Герша"
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12.05.2024 18:49 Відповісти
Чупуха.
Для того щоб продати більше зброї Заходу треба щоб Україна програла. Тоді на фоні підсилення Козломордії всі кинуться більш активно озброюватись.
Безкінечна ж війна тільки спалює західні ресурси які не оплачуються ніким.
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12.05.2024 19:36 Відповісти
https://youtu.be/FALRnuEXNL0?si=cDii0cs7NEqxHT6l ..

ФБР рассекретило данные о жизни Гитлера после войны в Аргентине...
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12.05.2024 18:49 Відповісти
Різноманітними затримками, зволіканнями, яким немає кінця, умовний Захід по суті заохочує Путіна до ескалації, дозволив йому перехопити ініціативу - в Путіна набагато менші союзників, але вони надійні, послідовні.

Навіть з країн третього світу умовний Захід дозволяє рекрутувати в армію агресора.
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12.05.2024 18:49 Відповісти
З цими "допомогами" лише "нарізають по шматочку" Україну. А по факту гинуть українці і з кожним днем все менше хотять тут жити.
Від цьої західної допомоги лише влада в шоколаді.
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12.05.2024 19:09 Відповісти
Ага, пропорційно до надходження допомоги - збільшується лише кількість стадіонів і сакур.
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12.05.2024 19:11 Відповісти
Так казали шо вже все готове стоїть на складах країн ЄС. А тепер получається шо з США кораблями мабуть везуть?
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12.05.2024 19:18 Відповісти
Та не спішіть. Зе казав, що ситуація на фронті стабільна, фортифікації збудовано, навіть іноземні війська нам не треба.

Бо ще москву, не дай Боже, візьмемо, якщо 4 бредлі приїдуть на тиждень раніше
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12.05.2024 19:23 Відповісти
а быстрее можна шевилица
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12.05.2024 19:25 Відповісти
Дивно, що тут - котрі точно знають, що буде
проте не можуть пояснити чому так зараз без Трампа
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12.05.2024 19:56 Відповісти
Делают все возможное, но все стоит на месте....
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12.05.2024 22:34 Відповісти
 
 