Блінкен про терміни надання військової допомоги Україні: Робимо все можливе. Ми нікуди не йдемо
США роблять усе можливе, щоб прискорити військові постачання Україні, в тому числі для створення загрози Криму, і впевнені, що вона може втримати фронт "на сході".
Про це в інтерв'ю CBS News сказав державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
За його словами, багатомісячна затримка в отриманні додаткового бюджетного запиту на схвалення та відправку зброї в Україну "призвела до витрат".
"Лише цього тижня ми вилучили близько 400 мільйонів доларів на оборонні поставки Україні з додаткового бюджету. Тож ми робимо все можливе, щоб якомога швидше надати цю допомогу. Європейці роблять те саме", - сказав американський дипломат.
На його переконання, Україна може ефективно тримати позицію на сході, вона може "продовжувати збільшувати перевагу, отриману для себе в Чорному морі, куди вона виходить, годуючи світ, як і раніше, а також тримати російські сили під загрозою, в тому числі в Криму, щоб ускладнити для них продовження цієї агресії".
"Ми надаємо системи для цього, але це складний момент. Ми нікуди не йдемо, як і близько 50 країн, які підтримують Україну. Це триватиме, і якщо Путін думає, що він може здолати Україну та її прихильників, він помиляється", - запевнив Блінкен.
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"Міністерство оборони https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-ssha-peredali-zsu-konfiskovanu-iransku-zbroyu-12600234.html США фіксує "величезне" зростання продажів військової продукції після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3736017/dod-has-seen-huge-increase-in-military-sales-since-ukraine-invasion/ повідомили у відомстві з посиланням на директора Агентства зі співробітництва в галузі оборонної безпеки Джеймса Герша"
Для того щоб продати більше зброї Заходу треба щоб Україна програла. Тоді на фоні підсилення Козломордії всі кинуться більш активно озброюватись.
Безкінечна ж війна тільки спалює західні ресурси які не оплачуються ніким.
ФБР рассекретило данные о жизни Гитлера после войны в Аргентине...
Навіть з країн третього світу умовний Захід дозволяє рекрутувати в армію агресора.
Від цьої західної допомоги лише влада в шоколаді.
Бо ще москву, не дай Боже, візьмемо, якщо 4 бредлі приїдуть на тиждень раніше
проте не можуть пояснити чому так зараз без Трампа