Блінкен про терміни надання військової допомоги Україні: Робимо все можливе. Ми нікуди не йдемо

США роблять усе можливе, щоб прискорити військові постачання Україні, в тому числі для створення загрози Криму, і впевнені, що вона може втримати фронт "на сході".

Про це в інтерв'ю CBS News сказав державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, багатомісячна затримка в отриманні додаткового бюджетного запиту на схвалення та відправку зброї в Україну "призвела до витрат".

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"Лише цього тижня ми вилучили близько 400 мільйонів доларів на оборонні поставки Україні з додаткового бюджету. Тож ми робимо все можливе, щоб якомога швидше надати цю допомогу. Європейці роблять те саме", - сказав американський дипломат.

На його переконання, Україна може ефективно тримати позицію на сході, вона може "продовжувати збільшувати перевагу, отриману для себе в Чорному морі, куди вона виходить, годуючи світ, як і раніше, а також тримати російські сили під загрозою, в тому числі в Криму, щоб ускладнити для них продовження цієї агресії".

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"Ми надаємо системи для цього, але це складний момент. Ми нікуди не йдемо, як і близько 50 країн, які підтримують Україну. Це триватиме, і якщо Путін думає, що він може здолати Україну та її прихильників, він помиляється", - запевнив Блінкен.