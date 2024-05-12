Відео влучання у будинок в Бєлгороді свідчить, що це або влучання російської авіабомби, або ракети ППО, - Бутусов
Кадри влучання у житловий будинок
Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Знищення житлового будинку у Бєлгороді потрапило на відеокамери, завдяки цьому зрозуміло, що це ніякі не українські ракети та снаряди. Відео влучання з боку території РФ говорить нам, що це або влучання російської авіабомби, або ракети ППО.
Російська авіація вже скидала бомбу на Бєлгород, але тоді влучили у дорогу. Багато російських бомб падали на російський території через низьку якість техніки.
Так само російські зенітні ракети багато разів падали на російські міста та села, оскільки російське ППО розміщується прямо у населених пунктах.
Російська влада вбиває не тільки українців, вони без коливань вбивають і своїх", - заявив Бутусов.
Нагадаємо, увечері 11 травня у російському Бєлгороді та Бєлгородському районі пролунали вибухи, у місті виникли пожежі. 12 травня стало відомо, що у російському Бєлгороді обвалився під’їзд у житловому будинку, попередньо, відомо про 5 загиблих. Згодом, у Міноборони РФ заявили, що обвал під’їзду у Бєлгороді стався через роботу російської ППО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всё чаще на русские гарада падают бомбы и ракеты Пачиму это праисходит?
- Эта подлые бандеравцы абстреливают мирных рассеян!
- А пачиму ани прилетают с вастока?
- Патамушта на них установлена враждебная западная техника - ана направляет ракеты и бомбы па сложнай траектории Ани пралетают над целью глубже на нашу территорию, а патом разварачиваются на 180 градусов и атакуют наши гарада с вастока!
- И зачем ани эта делают?
- Для введения в заблуждение! Чтобы был повод абвинить экипажи наших самалётав и ракетных комплексов в неумении работать с техникой!
І вони пруться сюди його захищати.
Цепь золотая на шее банкира - Связь поколений "русского мира".
Русский язык стал родным для башкира - Это политика "русского мира".
У депутата седьмая квартира - Вот справедливость "русского мира".
Крест золотой на груди рэкетира - Это духовность "русского мира".
Из негодяя сделать кумира - Идеология "русского мира".
Ложь ежедневная телеэфира - Это правдивость "русского мира".
Двадцать копеек пачка пломбира - Память фантомная "русского мира".
В морду удар от отца-командира - Вот "педагогика" "русского мира".
Насмерть кувалдой забить дезертира - Это гуманность "русского мира".
Сытый смешок на устах конвоира - Это реальность "русского мира".
Вор, матершинник, подлец и задира - Это сторонник "русского мира".
Кнут, кандалы, яд, петля и секира - Издревле скрепы "русского мира".
Смерть вместо масла, война вместо мира - Это основа "русского мира".
Братья, друзья, земляки-украинцы! Разве нужны нам такие "гостинцы?
все одно перебрешуть і обсеруть все на світі.
Де відео?
І у Бєлгороді (можливо) достатньо було одного "тичка"
мабуть, час прийшов?
А про спизжені і пропиті матеріали взагалі мовчу
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Це правильний і важливий висновок.