Відео влучання у будинок в Бєлгороді свідчить, що це або влучання російської авіабомби, або ракети ППО, - Бутусов

Кадри влучання у житловий будинок

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Знищення житлового будинку у Бєлгороді потрапило на відеокамери, завдяки цьому зрозуміло, що це ніякі не українські ракети та снаряди. Відео влучання з боку території РФ говорить нам, що це або влучання російської авіабомби, або ракети ППО.

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Російська авіація вже скидала бомбу на Бєлгород, але тоді влучили у дорогу. Багато російських бомб падали на російський території через низьку якість техніки.

Так само російські зенітні ракети багато разів падали на російські міста та села, оскільки російське ППО розміщується прямо у населених пунктах.

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Російська влада вбиває не тільки українців, вони без коливань вбивають і своїх", - заявив Бутусов.

Нагадаємо, увечері 11 травня у російському Бєлгороді та Бєлгородському районі пролунали вибухи, у місті виникли пожежі. 12 травня стало відомо, що у російському Бєлгороді обвалився під’їзд у житловому будинку, попередньо, відомо про 5 загиблих. Згодом, у Міноборони РФ заявили, що обвал під’їзду у Бєлгороді стався через роботу російської ППО.