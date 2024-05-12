УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10870 відвідувачів онлайн
Новини
8 788 54

Нуланд: Спроби зробити "історично централізовані" Китай і Росію частиною західної системи були помилковими

Колишня заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд

Колишня заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд вважає, що Захід помилково намагався об’єднати Росію і Китай у єдиний глобальний порядок, від якого виграли б усі сторони.

Про це вона заявила в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

За словами Нуланд, така співпраця призвела до того, що Пекін і Москва стали "успішними і впливовими", але керівництво КНР і РФ виявилося нездатним прийняти запропоновану їм систему.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми маємо прискорити багато ініціатив, щоб Україна змогла виграти війну з Росією, - Нуланд

Американська дипломатка зазначила, що лідери Китаю й Росії говорять своєму населенню, що така система "пригнічує їхню країну", що в них є "територіальне визначення величі" і що вони мають певне право на "економічний, політичний та/або воєнний примус".

На запитання, чи досить швидко Захід усвідомив амбіції президента РФ Володимира Путіна і глави КНР і чи досить зробив, щоб вчасно відреагувати на це, Нуланд відповіла: "Можливо, ні".

Вона наголосила, що в "історично централізованих" суспільствах Китаю й Росії одна людина, а не політична система, може "визначати, що таке велич", дозволяти свободу преси, протестів тощо, і такий підхід "обмежує відносини", які можуть бути в таких країн із Заходом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна ще може перемогти Росію. А потім стати сильнішою та незалежнішою, - Нуланд

Нуланд зазначила, що працювати треба і з лідерами країн, і з народом, але якщо йдеться про експансіоністську за своєю суттю ідеологію, Заходу треба забезпечити захист і для себе, і для друзів та союзників, особливо для сусідів країн із такою ідеологією.

Автор: 

Китай (4546) росія (64984) Нуланд Вікторія (175)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
Не соромтесь, пишіть "пєчєнькамі", вам же ж хочеться.
показати весь коментар
12.05.2024 23:57
+15
1. Лінії Порошенка дійсно немає (він не генерал і не генераліссімус). Він також і не "найвеличніший", іменем якого є президентське Велике будівництво, президентський Університет, президентська бригада.

2. Об ту лінію, яку було побудовано у 2015-2016 москалі довго лобом бились. Скільки часу не могли узяти Мар'їнку,...

3. Маріуполь взяли, оскільки хтось дуже "розумний" розмінував проходи із Криму і забрав звідти частину військ.

4. Яка із перерахованих вами ліній убезпечила від поразки? Може ви не знаєте, що Фінляндія втратила свої найбільш урбанізовані частини?
показати весь коментар
13.05.2024 01:41
+14
Та нормально все було! І ріст ВВП у 2017-2019 був вищий, ніж при обізьянику, і зарплати з часом навіть перевищили показники 2013 року.
показати весь коментар
13.05.2024 00:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Москалику, ти от спецом тільки зараз зареєструвався, щоб написати це?
показати весь коментар
12.05.2024 23:57 Відповісти
Імперії - вороги демократії. Крапка!
показати весь коментар
12.05.2024 23:50 Відповісти
Не соромтесь, пишіть "пєчєнькамі", вам же ж хочеться.
показати весь коментар
12.05.2024 23:57 Відповісти
Та нормально все було! І ріст ВВП у 2017-2019 був вищий, ніж при обізьянику, і зарплати з часом навіть перевищили показники 2013 року.
показати весь коментар
13.05.2024 00:05 Відповісти
@Ця тварина Нуланд@

а ты можешь написать без оскорблений союзников Украины ? Или ты специально нагнетаешь "антиамериканизм" ?
показати весь коментар
13.05.2024 09:50 Відповісти
Союзник України- народ Америки, але не весь. Назвати союзником таку брудну тварину, як Нуланд- язик не повертається. Може для тебе союзник і Марджорі Тейлор-Грін (майже, Зепенська), яка запропонувала Камерону поцілувати її в дупу?
показати весь коментар
13.05.2024 10:30 Відповісти
німецький жид кіссінджер брав гроші і від китайців так і від рашистів....
показати весь коментар
13.05.2024 09:57 Відповісти
Шось не схоже шо США такі дурні ...просто не хотіли мати напряг , думали шо тупі українці вибрали 🤡 президентом ,то **** там їм прогнутися і далі ... перед московією , звикли вже ...а тут Залужний красень образовався , Марчело , Ярош , Турчинов тихим сапом , Неїжпапа ...та і Порох тримає руку на пульсі ,от і приходиться передивлятися на помилкову історію ...типу готували вас здати ,а на пів дорозі довірились 🤡 і це була помилка з помийкою
показати весь коментар
12.05.2024 23:55 Відповісти
Чому в тебе стільки помилок у постах? Цікаво, яке у тебе утворення? Думка неграмотних не цікавить!
показати весь коментар
13.05.2024 00:22 Відповісти
Я шо з СБУ? Так яке утворення?
показати весь коментар
13.05.2024 00:38 Відповісти
А якщо б були українцем, а не кацапом, і не перекладали б гуглом, то знали би різницю між утворенням та освітою!
Бо пекельні ж борошна це читати!!!
показати весь коментар
13.05.2024 08:26 Відповісти
Господи, та то провокація була - у таких випадках я кажу, що в людини утворення в голові. Злоякісне утворення...
показати весь коментар
13.05.2024 09:06 Відповісти
Колишня заступниця держсекретаря США говорить правильні речі. Вкотре.
показати весь коментар
12.05.2024 23:57 Відповісти
Як кажуть євреї, "хорошо быть умным, как моя жена потом!"
показати весь коментар
13.05.2024 00:01 Відповісти
На решті признали московитів і китайозів помилкою!!! У всіх відношеннях, від допомоги цим недокраїнам, допомогти їм економічно рости, і пропонувати їм демократію!!! 25 років назад кітайзи заробляли 1,5 доларів на місяць, зараз вони видають кредити, московити скоро ляжуть повністю під сі!!!
показати весь коментар
13.05.2024 00:01 Відповісти
Китайцям не 25 років тому почали допомагати. Усе почалося за Ніксона і Кіссінджера. Це ідіот Ніксон позбавив Тайвань (де законна влада Китаю) місця в Радбезі ООН і віддав його режиму Мао. Це при Ніксоні почали створювати в Китаї зони вільної торгівлі і будувати спільні підприємства із західними компаніями...
показати весь коментар
13.05.2024 00:03 Відповісти
понабіготня зеленокацапщіни на кожну новину
де йдеться за амеріканців не дивує ні разу.
це ж вони недобудували украіплення на Харківщіні,
це ж вони там де потрібно і не потрібно все розмінували,
це ж все вони!
а буба? - а він героєм став!
показати весь коментар
13.05.2024 00:18 Відповісти
Була така ліня Мажіно (лінія оборони, названа в честь міністра оборони Франції Андре Мажіно), була лінія Сталіна. Була лінія Маннергейма. Існує лінія Суровікіна. А ти чув що -небудь про лінію Порошенка?
показати весь коментар
13.05.2024 00:42 Відповісти
ні, про бубіну чую прямо зараз...
показати весь коментар
13.05.2024 00:52 Відповісти
Зате ми добре знаємо про лінію Зєлєбоби Оманського на Чонгарі
показати весь коментар
13.05.2024 00:54 Відповісти
тварі зелені, хто ж вам так в мозок насрав?
показати весь коментар
13.05.2024 01:20 Відповісти
1. Лінії Порошенка дійсно немає (він не генерал і не генераліссімус). Він також і не "найвеличніший", іменем якого є президентське Велике будівництво, президентський Університет, президентська бригада.

2. Об ту лінію, яку було побудовано у 2015-2016 москалі довго лобом бились. Скільки часу не могли узяти Мар'їнку,...

3. Маріуполь взяли, оскільки хтось дуже "розумний" розмінував проходи із Криму і забрав звідти частину військ.

4. Яка із перерахованих вами ліній убезпечила від поразки? Може ви не знаєте, що Фінляндія втратила свої найбільш урбанізовані частини?
показати весь коментар
13.05.2024 01:41 Відповісти
Лінію Мажіно німці тупо обійшли. Лінію Сталіна побудували у Білорусі проти поляків. І за скільки часів її німці зламали у наступі на срср?
А лінія Порошенка - це і був той самий Чонгар, що ваш бубочка так старанно розчистив для ваших же хрю-гав.
Хоч пАРжем, кажете?
показати весь коментар
13.05.2024 08:35 Відповісти
Так уже навіть зе-влада встановила, чому мінні поля не спрацювали - бо зрадник із СБУ передав карти з проходами в тих мінних полях. Ну судять його ж! Набагато більше цікавить, чому із усіх мостів там підірвали лише один...
показати весь коментар
13.05.2024 09:41 Відповісти
Ну от при Порошенку в Авдіївці укріплення збудували і ту Авдіївку 2 роки брали...
показати весь коментар
13.05.2024 09:07 Відповісти
Вони нас за дурних тримають...добре ви все знали але деньги не пахнуть
показати весь коментар
13.05.2024 00:24 Відповісти
вже шостий рік...
дуже не хочеться думати, що клоп на лісапeді це наш максімум,
але факти...
показати весь коментар
13.05.2024 00:35 Відповісти
Дикарі ніколи не стануть цивилізованими. Особливо здичавілі каzaпи.
показати весь коментар
13.05.2024 00:25 Відповісти
Це те саме, що було у них з Іраком, а потім з Афганістаном. Китай і росія їх наїбали та здоїли з них собі преференції і гроші.. Зараз Америка знов "хлопає вухами" у своїх рішеннях стосовно війни росії в Україні проти цілого світу.
показати весь коментар
13.05.2024 00:50 Відповісти
Розовые пони всё тупее и тупее, а людоеды всё наглее и наглее.
показати весь коментар
13.05.2024 01:13 Відповісти
ні законів ні понятій - кловани хохотають!
показати весь коментар
13.05.2024 01:22 Відповісти
Дуже цікаві висновки у Вікторії Нуланд. Нарешті правильні висновки!

Подібні ідеї вже озвучувала публічно і офіційно МЗС Великобританії Ліз Трасс влітку 2022, але тоді вона ще додала пропозиції, що варто робити інакше, щоб не повторювати цих помилок у майбутньому знову, а саме:
Помилкою було давати доступ до світового ринку (і технологій) будь-яким країнам, зокрема, тим, які не поділяють цінності ідей правди, свободи, демократії, прав людини і т.д., тобто цінності тих країн "західної цивілізації", котрі створили світовий ринок (і розробили технології). Надалі доступ до цих надбань "західної цивілізації" варто закрити для країн, які бажають зруйнувати цю цивілізацію.

Підтримую і висновки Вікторії Нуланд і оці висновки і пропозиції Ліз Трасс.
показати весь коментар
13.05.2024 02:14 Відповісти
Соплемінники Нуланд, яких привів у Китай один з них-Кісінджер, добряче нагріли руки на дешевій в той час робочій силі в Китаї, зафіксували прибутки, а віддуватися за це повинен весь народ Америки.
показати весь коментар
13.05.2024 17:58 Відповісти
Орда завжди буде ордою,скільки не ряди її в європейський одяг і не вчи культурним манерам.
показати весь коментар
13.05.2024 03:15 Відповісти
Я понимаю, кацапье еще палками как-то можно заставить подчиниться, но блин огромный Китай с совершенно другой культурой?
показати весь коментар
13.05.2024 05:40 Відповісти
Ви зовсім не знаєте Китай, якщо так думаєте.
показати весь коментар
13.05.2024 07:18 Відповісти
хлопці ви зі своєю зеленою сранню вже заїбали...
як би базар йьшов не за Україну?
я б теж сказав НІ - переснаньте красти і своє і поміч!
показати весь коментар
13.05.2024 06:25 Відповісти
пересtaньте красти ну правда, заїбали вже....
показати весь коментар
13.05.2024 06:28 Відповісти
Та власне починаючи з 91 року, всі дії очільників й урядів США та Європи були помилковими. Особливо США. Здається вони досі не зрозуміли, що відбувається, й як потрібно діяти. Думаю тільки до Макрона місцями дійшло.
показати весь коментар
13.05.2024 07:17 Відповісти
Нарешті допетрили, тільки знищення диктаторських режимів принесе користь!
показати весь коментар
13.05.2024 08:25 Відповісти
.

Песков: "Наши президентские выборы - это не совсем демократия, это дорогая бюрократия"

(рабы должны плодить новых рабов для самодержца и его бояр а не бредить о хорошей жизни.)
показати весь коментар
13.05.2024 08:32 Відповісти
"Історично централізовані" суспільства" Китаю й Росії - в перекладі на зрозумілу мову позначає Рабські суспільства.
показати весь коментар
13.05.2024 10:24 Відповісти
Гонка західних бізнесменів за надприбутками від торгівлі дешевими китайськими товарами, зробила Китай багатою країною
показати весь коментар
13.05.2024 10:36 Відповісти
Як вихід розвивати Україну, переносити бізнес та створювати робочі місця
показати весь коментар
13.05.2024 10:40 Відповісти
Основа всякої імперії-централізація економіки в одних руках. Американці більше 100 років тому прийняли ряд антитрестовських законів, чим запобігли так званому "демократичному централізму". А після 17 врахували уроки Октября і навели порядок в бюджеті. І всі замахи на ці основи суворо переслідуються.
В кінці 20 років, як в 1931 році розповідав таваріщ по борьбє Сталіна, Бєсєдовський, НКІД тільки займався пошуками країн, які мали можливість надати кредити на індустріалізацію. Європа відпала, бо там така ж сама була кустарна промисловість. Зупинились на Америці.Форд побудував в срср 4 тракторні заводи. Два заводи спорудив у Британії, один у Німеччині. І продав разом із ліцензіями. Правда, вважав негоїв тормозами прогресу. Навіть книжку написав. А все чому ? Він судився в Америці з Асоціацією автомобілістів, яка вимагала від Форда 20 відсотків з кожного автомобіля цілих 4 роки.
показати весь коментар
13.05.2024 10:47 Відповісти
БАЛЛАДА О ЗАПАДЕ И ВОСТОКЕ

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда,
Пока будут Небо с Землей таковы, какими их Бог создал.
показати весь коментар
13.05.2024 10:51 Відповісти
 
 