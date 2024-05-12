Нуланд: Спроби зробити "історично централізовані" Китай і Росію частиною західної системи були помилковими

Колишня заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд вважає, що Захід помилково намагався об’єднати Росію і Китай у єдиний глобальний порядок, від якого виграли б усі сторони.

Про це вона заявила в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

За словами Нуланд, така співпраця призвела до того, що Пекін і Москва стали "успішними і впливовими", але керівництво КНР і РФ виявилося нездатним прийняти запропоновану їм систему.

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Американська дипломатка зазначила, що лідери Китаю й Росії говорять своєму населенню, що така система "пригнічує їхню країну", що в них є "територіальне визначення величі" і що вони мають певне право на "економічний, політичний та/або воєнний примус".

На запитання, чи досить швидко Захід усвідомив амбіції президента РФ Володимира Путіна і глави КНР і чи досить зробив, щоб вчасно відреагувати на це, Нуланд відповіла: "Можливо, ні".

Вона наголосила, що в "історично централізованих" суспільствах Китаю й Росії одна людина, а не політична система, може "визначати, що таке велич", дозволяти свободу преси, протестів тощо, і такий підхід "обмежує відносини", які можуть бути в таких країн із Заходом.

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Нуланд зазначила, що працювати треба і з лідерами країн, і з народом, але якщо йдеться про експансіоністську за своєю суттю ідеологію, Заходу треба забезпечити захист і для себе, і для друзів та союзників, особливо для сусідів країн із такою ідеологією.