Росія вербує громадян щонайменше з 21 країни на війну проти України, - Forbes. ІНФОГРАФІКА

РФ активно проводить вербування громадян інших країн на війну проти України. До переліку, звідки Росія вербує найманців, входить щонайменше 21 країна світу.

Про це пише видання Forbes, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляє видання, нещодавно країна-агресорка найняла і відправила на війну щонайменше 35 громадян Індії. Також армію РФ поповнили найманці з Куби, Сербії та країн Африки.

Зазначається, що Росія вербує переважно вразливі групи людей, зокрема, студентів та мігрантів. Для цього росіяни використовують базу даних іноземців, яка створена на основі онлайн-ресурсів безкоштовної консультації трудових мігрантів Росії.

Видання пише, що на початку 2024 року Непал призупинив видачу дозволів своїм громадянам на роботу в Росії та Україні після загибелі на фронті щонайменше 10 непальців. Зазначається, що в рашистській армії служать близько 200 громадян цієї гімалайської країни. Ще майже 100 вважаються зниклими безвісти - такі дані наводить місцева влада.

Крім цього, уряд Непалу офіційно просив Росію не вербувати своїх громадян, а також повернути додому тих, кого відправили на фронт та виплатити компенсації загиблим.

Раніше партизанський рух "Атеш" повідомив, що Росія залучає найманців із африканських країн у наступі на Харківську область. Росіяни посилають їх у передові загони, знаючи, що більшість із них не повернуться зі штурмів.

Читайте також: В Індії заарештували чотирьох людей за вербування місцевих чоловіків до армії РФ