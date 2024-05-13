Росія вербує громадян щонайменше з 21 країни на війну проти України, - Forbes. ІНФОГРАФІКА
РФ активно проводить вербування громадян інших країн на війну проти України. До переліку, звідки Росія вербує найманців, входить щонайменше 21 країна світу.
Про це пише видання Forbes, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляє видання, нещодавно країна-агресорка найняла і відправила на війну щонайменше 35 громадян Індії. Також армію РФ поповнили найманці з Куби, Сербії та країн Африки.
Зазначається, що Росія вербує переважно вразливі групи людей, зокрема, студентів та мігрантів. Для цього росіяни використовують базу даних іноземців, яка створена на основі онлайн-ресурсів безкоштовної консультації трудових мігрантів Росії.
Видання пише, що на початку 2024 року Непал призупинив видачу дозволів своїм громадянам на роботу в Росії та Україні після загибелі на фронті щонайменше 10 непальців. Зазначається, що в рашистській армії служать близько 200 громадян цієї гімалайської країни. Ще майже 100 вважаються зниклими безвісти - такі дані наводить місцева влада.
Крім цього, уряд Непалу офіційно просив Росію не вербувати своїх громадян, а також повернути додому тих, кого відправили на фронт та виплатити компенсації загиблим.
Раніше партизанський рух "Атеш" повідомив, що Росія залучає найманців із африканських країн у наступі на Харківську область. Росіяни посилають їх у передові загони, знаючи, що більшість із них не повернуться зі штурмів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
там мусила б бути і Україна але на щастя вона стала жертвою піdорасів с глобального півдня
Перемир'я, яке не влаштовує обидві сторони, спровокує бажання зібрати арсенал для нової спроби досягти бажаного результату, а також зробить необхідним посилення оборони в разі нападу противника.
Тобто Росія нарощуватиме військове виробництво роками і навіть десятиліттями, як це було з кінця Другої світової війни до початку розрядки на початку 1970-х років.
Російська Федерація здатна утримувати військові витрати на високому рівні досить тривалий час, як це робили інші держави-ізгої. Це погана новина і для населення Росії.
Як показало 24 лютого 2022 року та всі подальші події, Росія не була готова до повномасштабної війни, і залишається неадаптованою до неї. Можна вербувати десятки тисяч зеків, можна закидати трупaми Авдіївку, можна вербувати тисячі жебраків і тих, хто заборгував за надвисокі зарплати військовим, але це не зробить армію ефективною і професійною.
Коли економіка країни переходить на військові рейки, коли оборонна промисловість стає головним фактором, який не дозволяє економіці впасти перед міжнародними санкціями, вибір Бєлоусова новим міністром оборони може стати логічним кроком. Що говорить нам про те, що війна триватиме довго, економіка перебуває на воєнних рейках, а мирного майбутнього путін не планує.
все по-плану...
по-оманському плану...
МЗС Росії негайно послало уряд Непалу в КатМанду!
пАржОм?