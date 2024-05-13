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Новини Війна
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Росія вербує громадян щонайменше з 21 країни на війну проти України, - Forbes. ІНФОГРАФІКА

Росія вербує громадян щонайменше з 21 країни на війну проти України, - Forbes

РФ активно проводить вербування громадян інших країн на війну проти України. До переліку, звідки Росія вербує найманців, входить щонайменше 21 країна світу.

Про це пише видання Forbes, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляє видання, нещодавно країна-агресорка найняла і відправила на війну щонайменше 35 громадян Індії. Також армію РФ поповнили найманці з Куби, Сербії та країн Африки.

Зазначається, що Росія вербує переважно вразливі групи людей, зокрема, студентів та мігрантів. Для цього росіяни використовують базу даних іноземців, яка створена на основі онлайн-ресурсів безкоштовної консультації трудових мігрантів Росії.

Видання пише, що на початку 2024 року Непал призупинив видачу дозволів своїм громадянам на роботу в Росії та Україні після загибелі на фронті щонайменше 10 непальців.  Зазначається, що в рашистській армії служать близько 200 громадян цієї гімалайської країни. Ще майже 100 вважаються зниклими безвісти - такі дані наводить місцева влада.

Крім цього, уряд Непалу офіційно просив Росію не вербувати своїх громадян, а також повернути додому тих, кого відправили на фронт та виплатити компенсації загиблим.

Росія вербує громадян щонайменше з 21 країни на війну проти України, - Forbes

Раніше партизанський рух "Атеш" повідомив, що Росія залучає найманців із африканських країн у наступі на Харківську область. Росіяни посилають їх у передові загони, знаючи, що більшість із них не повернуться зі штурмів. 

Читайте також: В Індії заарештували чотирьох людей за вербування місцевих чоловіків до армії РФ

Автор: 

росія (64984) найманці рф (2047)


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Топ коментарі
+11
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13.05.2024 00:52
+7
В Україні ліквідували шістьох громадян Непалу, які воювали в лавах російської окупаційної армії. Уряд Непалу звернувся до російського уряду з проханням негайно повернути їхні тіла та виплатити компенсацію їхнім родинам

МЗС Росії негайно послало уряд Непалу в КатМанду!
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13.05.2024 04:13
+6
BBC

Як показало 24 лютого 2022 року та всі подальші події, Росія не була готова до повномасштабної війни, і залишається неадаптованою до неї. Можна вербувати десятки тисяч зеків, можна закидати трупaми Авдіївку, можна вербувати тисячі жебраків і тих, хто заборгував за надвисокі зарплати військовим, але це не зробить армію ефективною і професійною.

Коли економіка країни переходить на військові рейки, коли оборонна промисловість стає головним фактором, який не дозволяє економіці впасти перед міжнародними санкціями, вибір Бєлоусова новим міністром оборони може стати логічним кроком. Що говорить нам про те, що війна триватиме довго, економіка перебуває на воєнних рейках, а мирного майбутнього путін не планує.
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13.05.2024 00:44
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А как жи ж вєлічіє, "можем пафтарой" і дєди, коториє тралівалі?
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13.05.2024 00:16 Відповісти
Вразливиє мальчьікі в трусіках нічого не знали! Вони заблукали як шли в бібліотєку. Дайте їм грошей і відправте додому разом з бєлой нєвєстой.
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13.05.2024 00:23 Відповісти
світовий пояс хронічних невдах які не можуть налагодити життя у своїх країнах
там мусила б бути і Україна але на щастя вона стала жертвою піdорасів с глобального півдня
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13.05.2024 00:27 Відповісти
Невдалий бліцкриг, який переріс у затяжну війну на виснаження, змусив Кремль змінити не лише військову, а й економічну стратегію.

Перемир'я, яке не влаштовує обидві сторони, спровокує бажання зібрати арсенал для нової спроби досягти бажаного результату, а також зробить необхідним посилення оборони в разі нападу противника.

Тобто Росія нарощуватиме військове виробництво роками і навіть десятиліттями, як це було з кінця Другої світової війни до початку розрядки на початку 1970-х років.

Російська Федерація здатна утримувати військові витрати на високому рівні досить тривалий час, як це робили інші держави-ізгої. Це погана новина і для населення Росії.
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13.05.2024 00:29 Відповісти
BBC

Як показало 24 лютого 2022 року та всі подальші події, Росія не була готова до повномасштабної війни, і залишається неадаптованою до неї. Можна вербувати десятки тисяч зеків, можна закидати трупaми Авдіївку, можна вербувати тисячі жебраків і тих, хто заборгував за надвисокі зарплати військовим, але це не зробить армію ефективною і професійною.

Коли економіка країни переходить на військові рейки, коли оборонна промисловість стає головним фактором, який не дозволяє економіці впасти перед міжнародними санкціями, вибір Бєлоусова новим міністром оборони може стати логічним кроком. Що говорить нам про те, що війна триватиме довго, економіка перебуває на воєнних рейках, а мирного майбутнього путін не планує.
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13.05.2024 00:44 Відповісти
чому ми цього не робимо?
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13.05.2024 00:48 Відповісти
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13.05.2024 00:52 Відповісти
А откуда же ***** берутся деньги на такой банкет. Вот интересно.
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13.05.2024 01:18 Відповісти
Здогадайся ...
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13.05.2024 12:20 Відповісти
рашисти роблять все - військово-політичне керівництво України теж все - все просирає.
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13.05.2024 02:59 Відповісти
єрмачки з баканаФФими та іншою "какая разніца" ДУЖЕ стараються....

все по-плану...

по-оманському плану...
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13.05.2024 09:39 Відповісти
В Україні ліквідували шістьох громадян Непалу, які воювали в лавах російської окупаційної армії. Уряд Непалу звернувся до російського уряду з проханням негайно повернути їхні тіла та виплатити компенсацію їхнім родинам

МЗС Росії негайно послало уряд Непалу в КатМанду!
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13.05.2024 04:13 Відповісти
А я згадую слова нашого незамінного розвідника буданова півроку назад про діяльність ссошників в африці(бурутьбу з "вагнеровцями").Спочатку незрозумів-навіщо вони там,коли їх навики потрібні в Україні.А тепер питання,а не допомогали вони там з вербовкой.
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13.05.2024 05:56 Відповісти
Вагнерівці в Африці допомагали робити військові перевороти. В результаті до влади прийшли проросійські людоїди. Вигнали французів і американські військові бази. Тепер золото, алмази і уран збирає рашка.
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13.05.2024 07:43 Відповісти
Натомість в Україні минулого тижня урядова програма дискредитації мобілізації досягла свого апогею: шмат хебешки (футболка) з написом "ухилянт" чи "долучайтесь до захисту ЗЕ!мель сольського" вагою у 200 гр. офіційно переміг блазня-НЕтряпку, вагою у ~80 кг.
пАржОм?
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13.05.2024 06:06 Відповісти
А Владимир Зеленский сами честний президент, он только готовит вечерние видео и проводит ставки
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13.05.2024 08:36 Відповісти
 
 