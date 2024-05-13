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Росіяни збільшили використання китайських легких всюдиходів на фронті, особливо в нічний час, - британська розвідка

Китайські всюдиходи на фронті

Китайські легкі всюдиходи росіяни використовують для перевезення особового складу на передову та проведення атак на українські позиції. І за останній час їх використання значно збільшилося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"У листопаді 2023 року президент Росії Володимир Путін особисто оглянув нещодавно придбані китайські всюдиходи Desertcross 1000-3 від Odes Industries. Повідомляється, що Росія закупила понад 2100 таких автомобілів", - ідеться в дописі.

Легкі та швидкі транспортні засоби  росіяни використовують  для проведення розвідки українських оборонних позицій, щоб забезпечити можливість подальшого та ураження з використанням артилерії або дронів.

"Однак, жертвуючи бронею і вогневою міццю заради підвищення мобільності, легкі машини набагато вразливіші, ніж їхні броньовані аналоги, для цілої низки систем озброєння", - зазначають у розвідці.

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Автор: 

Велика Британія (5558) Китай (4546) росія (65002) зовнішня розвідка (464) техніка (1823)


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Топ коментарі
+8
В Україні поліцейські на нових авто катаються, а ми (народ) збираємо на мотлох який відправляємо на фронт.
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13.05.2024 12:18
+6
Ось і Китаиська неитральність
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13.05.2024 12:20
+5
це нічні дєсєрти для нічних бомберів.
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13.05.2024 12:23
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легкі машини набагато вразливіші, ніж їхні броньовані аналоги, для цілої низки систем озброєння
Для ЗСУ це добре, для русні - пох@й.
М'ясно на росії значно доступніше, ніж техніка.
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13.05.2024 12:18 Відповісти
І за останній час їх використання значно збільшилося.

Атож!
Як нас переконують наші ЗМІ, китайози ж значно зменшили поставки лаптєстану!
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13.05.2024 12:18 Відповісти
В Україні поліцейські на нових авто катаються, а ми (народ) збираємо на мотлох який відправляємо на фронт.
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13.05.2024 12:18 Відповісти
Ось і Китаиська неитральність
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13.05.2024 12:20 Відповісти
Тек ще за совка була пісня : кацап и китаець - браття навек. Ось китайці і продають свій чермет кацапні. І обоє задоволені, китайці - найшли нарешті дурнів, які купляють їхній непотріб, і кацапня задоволена, що тепер на концерт до йосі какабздона пони не повзуть рачки, а їдуть з вітерцем.
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13.05.2024 12:30 Відповісти
це нічні дєсєрти для нічних бомберів.
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13.05.2024 12:23 Відповісти
Це треба мати неабияку кваліфікацію, щоб вгадати скидом в цю штуку під час руху.
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13.05.2024 12:24 Відповісти
більшість операторів тренувалась ще у шкільному віці, тому картопля дома зазвичай швидко закінчувалась.
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13.05.2024 12:36 Відповісти
Руками і дроном - то дещо різні речі.
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13.05.2024 12:42 Відповісти
ну так. Перетинати кордон по зфальсифікованим документам, і перепливати Тису вночі - це теж різні речі, бо теж інший рівень адреналіну.
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13.05.2024 16:25 Відповісти
Це те самые гольфкари?
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13.05.2024 12:47 Відповісти
Для FPV-дрона немає різниці БТР або баггі. Тому рішення правильне і приклад для ВСУ. А хто вважає, що краще атакувати пішки, просто ніколи не бігав марш-броски в повній викладці.
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13.05.2024 14:26 Відповісти
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13.05.2024 15:01 Відповісти
 
 