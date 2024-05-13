Росіяни збільшили використання китайських легких всюдиходів на фронті, особливо в нічний час, - британська розвідка

Китайські легкі всюдиходи росіяни використовують для перевезення особового складу на передову та проведення атак на українські позиції. І за останній час їх використання значно збільшилося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"У листопаді 2023 року президент Росії Володимир Путін особисто оглянув нещодавно придбані китайські всюдиходи Desertcross 1000-3 від Odes Industries. Повідомляється, що Росія закупила понад 2100 таких автомобілів", - ідеться в дописі.

Легкі та швидкі транспортні засоби росіяни використовують для проведення розвідки українських оборонних позицій, щоб забезпечити можливість подальшого та ураження з використанням артилерії або дронів.

"Однак, жертвуючи бронею і вогневою міццю заради підвищення мобільності, легкі машини набагато вразливіші, ніж їхні броньовані аналоги, для цілої низки систем озброєння", - зазначають у розвідці.

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