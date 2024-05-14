Атака "Шахедами" на Черкащину: знищено 5 дронів, постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає

У ніч на 14 травня 2024 року війська РФ намагалися атакувати Черкащину з використанням "Шахедів".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Утім наші оборонці дали гідну відсіч. За попередньою інформацією, у результаті бойової роботи мобільних вогневих груп і радіоелектронної боротьби загалом знищено 5 "шахедів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що минулось без потерпілих і руйнацій об’єктів інфраструктури.

Напередодні Повітряні сили інформували, що ворог запустив кілька груп "шахедів" з північного та південного напрямку. За даними Повітряних сил, загалом минулої ночі було знищено 18 із 18 "Шахедів".

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