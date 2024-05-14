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Новини Війна
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Наступ російських військ на Харківщині не був несподіваним. Вони отримали "прикрі переваги" через затримку допомоги Україні, - Пентагон

Заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх

У Пентагоні відреагували на наступ російських загарбників на Харківську область та заявили, що ворог отримав певні переваги на полі бою через затримку допомоги Україні від союзників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, наступ армії РФ не був чимось несподіваним, це те, чого очікували й українці.

"Ми знаємо, що росіяни посилили деякі з тих прикордонних обстрілів. І, швидше за все, найближчими тижнями вони збільшать їхню кількість", - зазначила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія буде намагатись просуватися вперед на Харківському напрямку, серйозних проривів ми не очікуємо, - Держдепартамент США

Сінгх наголосила, що наразі США роблять усе для того, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для боротьби з ворогом.

Водночас у Міноборони США визнали, що через затримку військової допомоги Україні російські війська отримали "прикрі переваги" на полі бою.

"Вони (українці - ред.) постраждали від цього. І ми бачили, як вони втратили частину території на користь росіян. Але, безумовно, ми віримо, що вони досягнуть успіху", - резюмувала вона.

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Атаки військ РФ на Харківщині

10 травня у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

У Держдепі США очікують, що російська армія спробує просуватись в Харківській області в найближчі тижні, але без серйозних проривів.

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Автор: 

Пентагон (1417) Харківщина (6054) бойові дії (3740) Сінгх Сабріна (48)


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Топ коментарі
+12
Добре що союзники це розуміють. Хоча тих хро розікрав гроші на побудову оборонних споруд, треба знайти і притягнути до відповідальності.
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14.05.2024 10:51
+9
А мінами підстелити кордон - шо мішало - а то всі все знали і як сніг на голову кацапи
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14.05.2024 10:50
+8
Нагадую: основна причина того, що нам вчасно не давали зброю - злодії -зрадники при владі!
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14.05.2024 11:00
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А мінами підстелити кордон - шо мішало - а то всі все знали і як сніг на голову кацапи
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14.05.2024 10:50 Відповісти
Пентагон що? Вже заплісневіли?
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14.05.2024 11:10 Відповісти
Це теж, але головне це заборона на удари по території **************. Орки мають просто ідеальні умови для вторгнення - стріляти по них можна лише коли вони в бойовому порядку переходять кордон...
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14.05.2024 10:51 Відповісти
Вони забороняють це робити своєю зброєю. І то вже Кемерон дозволив.
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14.05.2024 11:01 Відповісти
А в нас є інша зброя крім колошматів? Наприклад удари хаймарсу по складах і базах на території орків дуже помогли б...
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14.05.2024 11:05 Відповісти
Британці нам дозволили використовувати свою зброю проти русні? Так, дозволили.
Якщо Британія купить (отримає) ракети/бімби/міни та передасть їх Україні, це ж вже британська зброя?
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14.05.2024 11:09 Відповісти
Дякую, що ви спеціально сьогодні зареєструвалися, щоб надати відповідь
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14.05.2024 12:49 Відповісти
И куда по рашке стрелять Хаймарсом с его дальностью? В Украине для Хаймарса есть миллион целей, и то редко про удары слышно.
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14.05.2024 14:16 Відповісти
Добре що союзники це розуміють. Хоча тих хро розікрав гроші на побудову оборонних споруд, треба знайти і притягнути до відповідальності.
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14.05.2024 10:51 Відповісти
та да, союзники не надали своєчасно бетон, дерево, лопати щоб заритись по кордону
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14.05.2024 11:25 Відповісти
Їх і шукати не треба - всі в Харкііській ОДА сидять, яку Єрмак через Бубу призначав.
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14.05.2024 11:30 Відповісти
Не тільки в ОДА, і не тільки в Харківській , загальна корупція, гниль..
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14.05.2024 12:01 Відповісти
У Пентагоні відреагували на наступ російських загарбників на Харківську область та заявили, що ворог отримав певні переваги на полі бою через затримку допомоги Україні від союзників

Метикуваті, *****!
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14.05.2024 10:54 Відповісти
Сім місяців без зброї.... Тепер вони розуміють, що кацапи мають перевагу... Чудово!
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14.05.2024 10:55 Відповісти
то я нагадаю, чому так сталося.

https://www.unian.ua/politics/zelenskiy-v-ostannyu-mit-vidmovivsya-vid-uchasti-v-sekretnomu-brifingu-dlya-senatoriv-ssha-12475983.html#:~:text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8E%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90,-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 .
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14.05.2024 11:02 Відповісти
"Водночас у Міноборони США визнали, що через затримку військової допомоги Україні російські війська отримали "прикрі переваги" на полі бою."

І хто ж це затримав військову допомогу Україні?
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14.05.2024 10:59 Відповісти
Нагадую: основна причина того, що нам вчасно не давали зброю - злодії -зрадники при владі!
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14.05.2024 11:00 Відповісти
Нагадай, що злодії зеленого кольору! А то вони можуть бути різних кольорів і відтінків. Для Сабріни Сінг це дуже важливо!
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14.05.2024 11:08 Відповісти
основна причина - наші хохли не хотять воювати з касабами, бо брати, а українців замало щоб захістити Україну та ждунів/ухилянтів
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14.05.2024 11:30 Відповісти
тобто?
ми в повній залежності від зовнішніх факторів?
докерувалися, суки!
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14.05.2024 11:05 Відповісти
Ми з самого початку в такій залежності
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14.05.2024 11:13 Відповісти
без партнерского оружий ***** той украине была бы в мае 2022 максимум,как будто этого никто не знал что полностью зависимы от поставок оружия,и не надо за ракеты свои говорить ракеты делаються и испытываються годами а не за 2 недели на станке клепаються
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14.05.2024 11:28 Відповісти
На брифінгу Білого дому для журналістів 20 лютого 2024 року на запитання, чому Білий дім не дає Україні ті гроші, які є прямо зараз (маються на увазі ті 4,2 млрд дол., які Байден не передав Україні), Сінгх відповіла: нам не хочеться віддавати наші гроші Україні через ризик втрати комфорту.
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14.05.2024 11:09 Відповісти
США та Європа встановлює собі якісь червоні лінії, штучно себе чимось обмежують,
а у кацапи ніколи немають ніяких обмежень
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14.05.2024 11:20 Відповісти
Тепер тільки ф35 та томогавки допоможуть бо мобілізацію про&бали і з допомогою запізнилися.
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14.05.2024 11:29 Відповісти
Без мобілізації не допоможе нічого.
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14.05.2024 11:35 Відповісти
По перше Сінєгубова треба повісити на гіляці, по друге відсторонити всіх Слуг народу і ригів з агентурой фсб від влади в Україні, бо змін на краще не буде для України.
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14.05.2024 12:59 Відповісти
головне що мексиканський кордон в порядку. За рахунок харківського
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14.05.2024 23:13 Відповісти
 
 