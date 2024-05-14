Наступ російських військ на Харківщині не був несподіваним. Вони отримали "прикрі переваги" через затримку допомоги Україні, - Пентагон

У Пентагоні відреагували на наступ російських загарбників на Харківську область та заявили, що ворог отримав певні переваги на полі бою через затримку допомоги Україні від союзників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, наступ армії РФ не був чимось несподіваним, це те, чого очікували й українці.

"Ми знаємо, що росіяни посилили деякі з тих прикордонних обстрілів. І, швидше за все, найближчими тижнями вони збільшать їхню кількість", - зазначила вона.

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Сінгх наголосила, що наразі США роблять усе для того, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для боротьби з ворогом.

Водночас у Міноборони США визнали, що через затримку військової допомоги Україні російські війська отримали "прикрі переваги" на полі бою.

"Вони (українці - ред.) постраждали від цього. І ми бачили, як вони втратили частину території на користь росіян. Але, безумовно, ми віримо, що вони досягнуть успіху", - резюмувала вона.

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Атаки військ РФ на Харківщині

10 травня у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

У Держдепі США очікують, що російська армія спробує просуватись в Харківській області в найближчі тижні, але без серйозних проривів.

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