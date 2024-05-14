Рада ЄС може ухвалити рішення щодо використання доходів від активів РФ наступного тижня

Рішення щодо ухвалення використання доходів від заморожених активів РФ може бути прийняте вже наступного тижня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається,що міністр фінансів Бельгії, яка головує в Раді ЄС, Вінсент ван Петегем заявив про можливість ухвалення наступного тижня офіційного рішення щодо використання доходів від заморожених у Євросоюзі активів РФ.

"Бельгійське головування задоволене тим, що вдалося досягти угоди (щодо активів РФ) після місяців складних технічних переговорів. Цю угоду має бути офіційно затверджено наступного тижня", - пояснив він.

Він додав, що на цьому засіданні міністри держав - членів ЄС "підтвердили найрішучішим чином свою підтримку досягнутої минулого тижня політичної угоди про використання надзвичайних доходів від заморожених російських активів".

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"Ці фонди дадуть змогу зміцнити українські оборонні спроможності та допомогти зусиллям із відновлення країни", - розповів ван Петегем.

Водночас, заступник голови Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, згадавши політичну угоду щодо цих доходів, заявив: "Ми сподіваємося, що зможемо швидко офіційно затвердити це, щоб мати змогу якнайшвидше допомагати Україні на додачу до виплат із Фонду для України".

Як повідомлялось раніше, Європейський Союз остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.

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