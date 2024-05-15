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Новини Війна
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Швеція може розглянути відправку військ в Україну, якщо від союзників по НАТО надійде така пропозиція, - міністр оборони Йонсон

Йонсон назвав умову, за якої Швеція може направити свої війська в Україну

Наразі Швеція не планує відправляти свій військовий персонал в Україну, проте є одна умова, за якої країна може розглянути таке рішення.

Про це розповів міністр оборони Швеції Пол Йонсон, пише Breaking Defense, інформує Цензор.НЕТ.

За словами очільника оборонного відомства Швеції Пола Йонсона, якщо від країн-членів НАТО надійде така пропозиція, тоді його держава розглядатиме питання відправки своїх військ до України.

Йонсон зазначив, що країни, які брали участь у спеціальному саміті в Парижі щодо підтримки України у лютому 2024 року, не мали єдиної позиції щодо питання відправлення військ в Україну.

Крім цього, він додав, що наразі конкретних пропозицій щодо цього питання немає.

"Конкретної пропозиції тут і зараз немає. Якщо вона з'явиться, конкретна пропозиція, ми зможемо її розглянути", - заявив швецький міністр.

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Що передувало?

Нагадаємо, ще наприкінці лютого 2024 року президент Франції Емманюель Макрон допустив можливість відправки військ в Україну. На початку травня він знову не виключив таку ідею. В інтерв'ю The Economist французький лідер заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.

Варто зазначити, що низка країн виступили проти такої ідеї Макрона, аргументуючи це побоюваннями прямого зіткнення НАТО і Росії. Зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що відправлення військ країн Альянсу в Україну для боротьби з російською армією стане "небезпечною ескалацією".

Також міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Італія має чітку заборону на пряме військове втручання, а заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливої відправки військ в Україну лише нагнітають ситуацію.

Автор: 

Швеція (945)


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Топ коментарі
+7
Дякуємо, Швеціє!
Дякуємо союзники !

"За нашу та вашу свободу !"
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15.05.2024 00:26
+5
Дякуємо Швецію, за пропозицію!!
Але першими, уже вирішили йти боронити Україну, сотні держСлужбовців з Урядового кварталу95!! Вони на це чесно заробили, своїми справами/діяннями на посадах!!
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15.05.2024 00:22
+3
Та всі адекватні країни чекають офіційно, може через ООН чи ще якось але оПікі тупо саботують це. Знахідний кордон могли б перекрити але ж ні, поки всіх свідомих українців не прорідять якто так. Де ви зЕ підорги?
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15.05.2024 00:48
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тебе із ЗЄльоним спитати забули
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15.05.2024 00:24 Відповісти
Дякуємо, Швеціє!
Дякуємо союзники !

"За нашу та вашу свободу !"
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15.05.2024 00:26 Відповісти
Це тост?
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15.05.2024 04:59 Відповісти
Тундряних алєнів на уроках історії вчать тільки як скрепи загибати.

про Польське повстання нічого не чули ?
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15.05.2024 09:31 Відповісти
британці ще до цього не дозріли. зазвичай вони першими пропонують подібні ініціативи.
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15.05.2024 00:12 Відповісти
А як же Макрон?
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15.05.2024 00:35 Відповісти
хм.. Макрон сказав про це для популізму перед виборами у Європарламент, куди він мітить після закінчення свого президенства... а потім послав свого посла на коронацію ху йла. і зараз від цієї його заяви публічної більше шкоди, ніж користі. бо ху йло з цього тільки сміється. сміється з того, як європейці публічно сруться і один поперед одного виступають із заявами, що їхніх військ в Україні не буде. от якби Макрон кулуарно продавив європейців з подібним рішенням, щоб вони потім всі одностайно виступили з такою позицією і з заявою про створення військ Антипутінської коаліції з подальшим їх введенням в Україну на допомогу ЗСУ, то це було би набагато кращим рішенням, ніж є зараз, коли через подібну заяву Макрона почався цей срач у Європі.. та й сам Макрон після цієї своєї заяви наробив вже купу таких заяв (про те, що вони не збираються воювати проти срасії), які дезавуюють цю його заяву про можливе введення військ. він мабуть думає, що після таких своїх заяв кацапи не будуть стріляти по його військах в Україні. наївний.
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15.05.2024 00:50 Відповісти
Іван киває на Петра, Петро киває на Івана...
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15.05.2024 00:14 Відповісти
І що, Зе шобла буде керувати шведами ??? За скільки вони будуть здавати їх Путлеру ? За квартири в Дубаях?
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15.05.2024 00:21 Відповісти
Дякуємо Швецію, за пропозицію!!
Але першими, уже вирішили йти боронити Україну, сотні держСлужбовців з Урядового кварталу95!! Вони на це чесно заробили, своїми справами/діяннями на посадах!!
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15.05.2024 00:22 Відповісти
Пропозиція уже надходила і неодноразово. Надсилайте! Українці з великою радістю приймуть шведів із хлібом і сіллю.
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15.05.2024 00:29 Відповісти
Пропозиція вже надійшла ще під Полтавою ...
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15.05.2024 00:30 Відповісти
Та якщо якась держава і захоче відправити свої війська до України,

то ЗЄ з Єрмаком зроблять усе, щоб цього не сталося.

Навіщо ж їм щоб нормальні люди побачили, що вони тут виробляють.

Та й хочуть далі доїти Україну і українців самі, це їх "кормушка".
Ні с ким не поділяться.

Хіба тільки з расейським Гітлером після переговорів.
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15.05.2024 00:36 Відповісти
Та всі адекватні країни чекають офіційно, може через ООН чи ще якось але оПікі тупо саботують це. Знахідний кордон могли б перекрити але ж ні, поки всіх свідомих українців не прорідять якто так. Де ви зЕ підорги?
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15.05.2024 00:48 Відповісти
‎13.‎05.‎2024

Після отримання від міністерства фінансів США переліку 364 осіб, що являються громадянами України і знаходяться на території Швейцарії в різного роду статусі, які підлягають поглибленому моніторингу своєї фінансової діяльності і аналізу стану банківських активів,

уряд Швейцарської конфедерації почав розробку комплексу заходів щодо повернення всіх громадян України, що знаходяться на території Швейцарії, до України.

А послицю в Швейцарії Бєнєдиктову теж вигонять ср...ним віником, чи буде там і далі ЗЄлині гроші стерегти у швейцарських банках?
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15.05.2024 00:59 Відповісти
 
 