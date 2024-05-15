Швеція може розглянути відправку військ в Україну, якщо від союзників по НАТО надійде така пропозиція, - міністр оборони Йонсон
Наразі Швеція не планує відправляти свій військовий персонал в Україну, проте є одна умова, за якої країна може розглянути таке рішення.
Про це розповів міністр оборони Швеції Пол Йонсон, пише Breaking Defense, інформує Цензор.НЕТ.
За словами очільника оборонного відомства Швеції Пола Йонсона, якщо від країн-членів НАТО надійде така пропозиція, тоді його держава розглядатиме питання відправки своїх військ до України.
Йонсон зазначив, що країни, які брали участь у спеціальному саміті в Парижі щодо підтримки України у лютому 2024 року, не мали єдиної позиції щодо питання відправлення військ в Україну.
Крім цього, він додав, що наразі конкретних пропозицій щодо цього питання немає.
"Конкретної пропозиції тут і зараз немає. Якщо вона з'явиться, конкретна пропозиція, ми зможемо її розглянути", - заявив швецький міністр.
Що передувало?
Нагадаємо, ще наприкінці лютого 2024 року президент Франції Емманюель Макрон допустив можливість відправки військ в Україну. На початку травня він знову не виключив таку ідею. В інтерв'ю The Economist французький лідер заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.
Варто зазначити, що низка країн виступили проти такої ідеї Макрона, аргументуючи це побоюваннями прямого зіткнення НАТО і Росії. Зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що відправлення військ країн Альянсу в Україну для боротьби з російською армією стане "небезпечною ескалацією".
Також міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Італія має чітку заборону на пряме військове втручання, а заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливої відправки військ в Україну лише нагнітають ситуацію.
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Дякуємо союзники !
"За нашу та вашу свободу !"
про Польське повстання нічого не чули ?
Але першими, уже вирішили йти боронити Україну, сотні держСлужбовців з Урядового кварталу95!! Вони на це чесно заробили, своїми справами/діяннями на посадах!!
то ЗЄ з Єрмаком зроблять усе, щоб цього не сталося.
Навіщо ж їм щоб нормальні люди побачили, що вони тут виробляють.
Та й хочуть далі доїти Україну і українців самі, це їх "кормушка".
Ні с ким не поділяться.
Хіба тільки з расейським Гітлером після переговорів.
Після отримання від міністерства фінансів США переліку 364 осіб, що являються громадянами України і знаходяться на території Швейцарії в різного роду статусі, які підлягають поглибленому моніторингу своєї фінансової діяльності і аналізу стану банківських активів,
уряд Швейцарської конфедерації почав розробку комплексу заходів щодо повернення всіх громадян України, що знаходяться на території Швейцарії, до України.
А послицю в Швейцарії Бєнєдиктову теж вигонять ср...ним віником, чи буде там і далі ЗЄлині гроші стерегти у швейцарських банках?