Швеція може розглянути відправку військ в Україну, якщо від союзників по НАТО надійде така пропозиція, - міністр оборони Йонсон

Наразі Швеція не планує відправляти свій військовий персонал в Україну, проте є одна умова, за якої країна може розглянути таке рішення.

Про це розповів міністр оборони Швеції Пол Йонсон, пише Breaking Defense, інформує Цензор.НЕТ.

За словами очільника оборонного відомства Швеції Пола Йонсона, якщо від країн-членів НАТО надійде така пропозиція, тоді його держава розглядатиме питання відправки своїх військ до України.

Йонсон зазначив, що країни, які брали участь у спеціальному саміті в Парижі щодо підтримки України у лютому 2024 року, не мали єдиної позиції щодо питання відправлення військ в Україну.

Крім цього, він додав, що наразі конкретних пропозицій щодо цього питання немає.

"Конкретної пропозиції тут і зараз немає. Якщо вона з'явиться, конкретна пропозиція, ми зможемо її розглянути", - заявив швецький міністр.

Читайте також: У разі війни у Швеції можуть розмістити ядерну зброю, - прем’єр-міністр Крістерссон

Що передувало?

Нагадаємо, ще наприкінці лютого 2024 року президент Франції Емманюель Макрон допустив можливість відправки військ в Україну. На початку травня він знову не виключив таку ідею. В інтерв'ю The Economist французький лідер заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.

Варто зазначити, що низка країн виступили проти такої ідеї Макрона, аргументуючи це побоюваннями прямого зіткнення НАТО і Росії. Зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що відправлення військ країн Альянсу в Україну для боротьби з російською армією стане "небезпечною ескалацією".

Також міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Італія має чітку заборону на пряме військове втручання, а заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливої відправки військ в Україну лише нагнітають ситуацію.