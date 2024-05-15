УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11306 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 614 11

Ми наполеглив працюємо, щоб якнайшвидше доставити допомогу в Україну, - Пентагон

пентагон,райдер

Пентагон наполегливо працює, щоб в найкоротші терміни поставити Україні необхідні озброєння та боєприпаси.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дуже наполегливо працюємо, щоб якнайшвидше доставити допомогу в Україну", - сказав він.

Райдер додав, що на полі бою в Україні - складна ситуація, але ЗСУ продовжують захищати територію своєї держави, і США мають намір забезпечити їх допомогою.

"Ми зробимо все можливе, щоб надати їм критично важливі боєприпаси, а також інші поставки, яких вони потребують", - наголосив речник Пентагону.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що пакет військової допомоги, який раніше узгодили в Конгресі США, незабаром прибуде до України.

Читайте: Інші держави надали Україні втричі більше економічної допомоги, ніж США, - Блінкен

Автор: 

Пентагон (1413) США (22395)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Цю мантру ми чуємо кожний день.
Відколи розблокували фінансування допомоги в Конгресі США.
Вже пройшло три тижні.
А віз і нині там.
За цей час вже можна було передеслокувати авіаносці десь з Тихого океану в Середземне море...
А вони тут казки розповідають, що працюємо, робимо все що можемо. прискорюємо, ітд...
Брехуни.
показати весь коментар
15.05.2024 00:52
+2
Так ще до прийняття закону розказували, що вона вже на низькому старті в Німеччині та Польщі, готова рванути. А тут скоро місяць і все обіцяють доставити.
Ії що з луни доставляють?
показати весь коментар
15.05.2024 00:56
+2
Лахта, угомонись.
показати весь коментар
15.05.2024 05:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цю мантру ми чуємо кожний день.
Відколи розблокували фінансування допомоги в Конгресі США.
Вже пройшло три тижні.
А віз і нині там.
За цей час вже можна було передеслокувати авіаносці десь з Тихого океану в Середземне море...
А вони тут казки розповідають, що працюємо, робимо все що можемо. прискорюємо, ітд...
Брехуни.
показати весь коментар
15.05.2024 00:52 Відповісти
Лахта, угомонись.
показати весь коментар
15.05.2024 05:47 Відповісти
Ви уж там наполягайте .
показати весь коментар
15.05.2024 00:53 Відповісти
Так ще до прийняття закону розказували, що вона вже на низькому старті в Німеччині та Польщі, готова рванути. А тут скоро місяць і все обіцяють доставити.
Ії що з луни доставляють?
показати весь коментар
15.05.2024 00:56 Відповісти
Ну ******** мальоха для красівого словца.
показати весь коментар
15.05.2024 09:03 Відповісти
Вам ніколи не будуть казати точні дати доставки.
показати весь коментар
15.05.2024 05:13 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2024 05:46 Відповісти
Десь пропав з поля зору найвеличніший завгосп всіх часів і народів! Чи не він там допомагає "прискоряти" цю допомогу?
показати весь коментар
15.05.2024 07:13 Відповісти
Третий год Атлантика бушует, шторма дикие, корабли ,,плысть,, не могут. Как шторм успокоить? А так бы раз и писькой в глаз , оп--- дубиной а лоб!
показати весь коментар
15.05.2024 08:46 Відповісти
 
 