Ми наполеглив працюємо, щоб якнайшвидше доставити допомогу в Україну, - Пентагон

Пентагон наполегливо працює, щоб в найкоротші терміни поставити Україні необхідні озброєння та боєприпаси.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дуже наполегливо працюємо, щоб якнайшвидше доставити допомогу в Україну", - сказав він.

Райдер додав, що на полі бою в Україні - складна ситуація, але ЗСУ продовжують захищати територію своєї держави, і США мають намір забезпечити їх допомогою.

"Ми зробимо все можливе, щоб надати їм критично важливі боєприпаси, а також інші поставки, яких вони потребують", - наголосив речник Пентагону.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що пакет військової допомоги, який раніше узгодили в Конгресі США, незабаром прибуде до України.

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