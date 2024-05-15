Ми наполеглив працюємо, щоб якнайшвидше доставити допомогу в Україну, - Пентагон
Пентагон наполегливо працює, щоб в найкоротші терміни поставити Україні необхідні озброєння та боєприпаси.
Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми дуже наполегливо працюємо, щоб якнайшвидше доставити допомогу в Україну", - сказав він.
Райдер додав, що на полі бою в Україні - складна ситуація, але ЗСУ продовжують захищати територію своєї держави, і США мають намір забезпечити їх допомогою.
"Ми зробимо все можливе, щоб надати їм критично важливі боєприпаси, а також інші поставки, яких вони потребують", - наголосив речник Пентагону.
Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що пакет військової допомоги, який раніше узгодили в Конгресі США, незабаром прибуде до України.
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Відколи розблокували фінансування допомоги в Конгресі США.
Вже пройшло три тижні.
А віз і нині там.
За цей час вже можна було передеслокувати авіаносці десь з Тихого океану в Середземне море...
А вони тут казки розповідають, що працюємо, робимо все що можемо. прискорюємо, ітд...
Брехуни.
Ії що з луни доставляють?