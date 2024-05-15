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Новини
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Закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО, - Білий дім

Білий дім про грузинський закон про іноагентів: це відсуне країну від ЄС

Сполучені Штати стурбовані ухваленням закону "Про прозорість іноземного впливу" в Грузії, та заявляють, що це відштовхне країну від ЄС.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Грузинський народ висловлював свою думку щодо цього закону, протестуючи на вулицях. У ці вихідні ми бачили одні з найбільших протестів в історії Грузії, коли десятки тисяч мирних протестувальників, не злякавшись тактики залякування, закликали свій уряд виступити проти цього закону, бо вони хочуть євроатлантичного майбутнього", - зазначила речниця.

Вона також додала, що США "глибоко стурбовані" ухваленням закону в третьому читанні та очікують, що президент Грузії накладе на нього вето.

Читайте: Протести в Грузії: мітингувальники перекрили рух у центрі Тбілісі, - ЗМІ

"Неясно, чи спробує парламент подолати потенційне вето, ми відкрито висловилися про нашу стурбованість щодо закону, який суперечить демократичним цінностям і відсуне Грузію ще далі від цінностей Європейського союзу, і не треба забувати також про НАТО", - резюмувала Жан-П’єр.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу".

Автор: 

Грузія (1840) протест (2394)


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Топ коментарі
+16
А обирати владу в Україні та Грузії теж повинен був Захід?

Чи нинішню владу в обох країнах рептилоїди підкинули?
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15.05.2024 01:49
+8
А це все наслідки безхребетності Заходу у 2007-2008-му роках, коли Україні та Грузії спочатку відмовили у перспективі вступу до НАТО, а потім ще й дозволили кацапам окупувати частину Грузії. Доумиротворялися, просравши Кавказ повністю. А будуть далі чухатися, то доведеться вчити фрази російською на кшталт "чєво ізволітє, барін?"
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15.05.2024 01:42
+8
Грузины выбрали российские ценности
Неприятно ,конечно
Но это выбор грузинского народа
Выбор украинского народа в 2019 ничем не лучше
Украинцы,как и грузины ,тоже выбрали российские ценности
А с ними в придачу получили Бучу
И весь остальной ужас
Неприятно, конечно
Но это выбор украинского народа
От которого скоро мало что останется
Зато как порезвились
Будет что детям рассказать
У кого они еще будут...
показати весь коментар
15.05.2024 01:48
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А це все наслідки безхребетності Заходу у 2007-2008-му роках, коли Україні та Грузії спочатку відмовили у перспективі вступу до НАТО, а потім ще й дозволили кацапам окупувати частину Грузії. Доумиротворялися, просравши Кавказ повністю. А будуть далі чухатися, то доведеться вчити фрази російською на кшталт "чєво ізволітє, барін?"
показати весь коментар
15.05.2024 01:42 Відповісти
А обирати владу в Україні та Грузії теж повинен був Захід?

Чи нинішню владу в обох країнах рептилоїди підкинули?
показати весь коментар
15.05.2024 01:49 Відповісти
Грузины выбрали российские ценности
Неприятно ,конечно
Но это выбор грузинского народа
Выбор украинского народа в 2019 ничем не лучше
Украинцы,как и грузины ,тоже выбрали российские ценности
А с ними в придачу получили Бучу
И весь остальной ужас
Неприятно, конечно
Но это выбор украинского народа
От которого скоро мало что останется
Зато как порезвились
Будет что детям рассказать
У кого они еще будут...
показати весь коментар
15.05.2024 01:48 Відповісти
Мова окупанта не пасує до патякання про життєві цінності та й взагалі для того, щоб когось повчати, а надто в Україні.
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15.05.2024 03:42 Відповісти
Фарион? Ты?
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15.05.2024 07:11 Відповісти
Бужанський? Ти?
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15.05.2024 07:14 Відповісти
Болить за свинособачу, тунгусе?
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15.05.2024 14:30 Відповісти
жовта кофта, зате.
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15.05.2024 01:48 Відповісти
Грузії вже ні НАТО ні ЄС не потрібно.Владу там захопили проросійські сили.Єдина надія на силовий варіант зміщення прокремлівських маріонеток та й той мізерний.
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15.05.2024 02:08 Відповісти
А у нас хіба краще ?
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15.05.2024 08:09 Відповісти
Дім Стурбованості. Важко знайти клоуна при владі. за приблизно останні 20 років, що ще не показав «фака» Стурбованим Штатам Америки.
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15.05.2024 02:09 Відповісти
Грузинские власти утверждают что это смягченная версия американского закона об иноагентах (FARA). Может американцы и грузины встретятся на симпозиуме и сделают точно как американский демократический закон. И все будут довольны.
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15.05.2024 02:14 Відповісти
Цей час настав!!!Пора випускати "великого борця з баригами"-Саакашвілі.Він знає і вміє,як побороти грузиньского "баригу" Іванішвілі.В Україні у нього вийшло.
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15.05.2024 05:21 Відповісти
Проблема грузинской власти в том, что Грузия действительно демократическая. Пашинян в Армении устраивает зачистки журналистов и оппозиции в стиле хрустальных ночей. Никто об этом даже не слышал, или не хочет слышать. Уже не говоря про остальные чисто авторитарные республики вроде Казахстана, Азербайджана и прочих в Средней Азии.
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15.05.2024 07:34 Відповісти
 
 