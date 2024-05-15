Ситуація на полі бою в Україні складна, армія РФ скористалася цим і намагається просунутися вперед, - Пентагон

У Міністерстві оборони США заявили, що російські війська наразі намагаються просунутись вперед на території України. Ситуація на полі бою складна − і все це викликає занепокоєння.

Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Зараз в Україні складна ситуація на полі бою. Але за всіма даними, ви знаєте, що українці продовжують вживати заходів для захисту своєї території. І ми зробимо все можливе, щоб надати їм критично важливе озброєння і припаси, яких вони потребують", - наголосив він.

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На запитання, що могло стати причиною загострення ситуації, Райдер відповів, що це була сукупність різних факторів, серед яких і затримка зі схваленням допомоги з боку США.

"Зрозуміло, що є інші партнери по всьому світу, які надають допомогу Україні. Але росіяни скористалися ситуацією на полі бою і намагаються просунутися вперед. Якими б незначними не були ці просування, це, безумовно, викликає занепокоєння", - додав представник Пентагону.

Наступ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

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Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

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Станом на 10.00 14 травня 2024 року Генштаб повідомляв, що внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника, а саме авіаційних ударів із застосуванням 10 КАБів, по наших підрозділах, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Також за даними Генштабу, продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу становили 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.

Речник Національної гвардії Руслан Музичук повідомив, що на Харківщині тривають запеклі бої. В районах Лук’янців та Вовчанська ворог намагається закріпитися на вигідних позиціях.