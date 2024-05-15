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Новини Війна
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Ситуація на полі бою в Україні складна, армія РФ скористалася цим і намагається просунутися вперед, - Пентагон

Речник Пентагону Патрік Райдер

У Міністерстві оборони США заявили, що російські війська наразі намагаються просунутись вперед на території України. Ситуація на полі бою складна − і все це викликає занепокоєння.

Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Зараз в Україні складна ситуація на полі бою. Але за всіма даними, ви знаєте, що українці продовжують вживати заходів для захисту своєї території. І ми зробимо все можливе, щоб надати їм критично важливе озброєння і припаси, яких вони потребують", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступ російських військ на Харківщині не був несподіваним. Вони отримали "прикрі переваги" через затримку допомоги Україні, - Пентагон

На запитання, що могло стати причиною загострення ситуації, Райдер відповів, що це була сукупність різних факторів, серед яких і затримка зі схваленням допомоги з боку США.

"Зрозуміло, що є інші партнери по всьому світу, які надають допомогу Україні. Але росіяни скористалися ситуацією на полі бою і намагаються просунутися вперед. Якими б незначними не були ці просування, це, безумовно, викликає занепокоєння", - додав представник Пентагону.

Наступ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

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Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти намагаються закріпитися у прикордонних селах Харківщини. ЗСУ завдають контрударні дії, - Нацгвардія

Станом на 10.00 14 травня 2024 року Генштаб повідомляв, що внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника, а саме авіаційних ударів із застосуванням 10 КАБів, по наших підрозділах, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Також за даними Генштабу, продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу становили 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.

Речник Національної гвардії Руслан Музичук повідомив, що на Харківщині тривають запеклі бої. В районах Лук’янців та Вовчанська ворог намагається закріпитися на вигідних позиціях.

Автор: 

армія рф (17160) Пентагон (1413) бойові дії (3671)


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Топ коментарі
+10
Не що,а хто.Корупція в Україні заважає і влада Єрмака
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15.05.2024 09:24
+5
Київ відкинув допомогу НАТО? Можна детальніше?
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15.05.2024 09:48
+4
Чому "моя Німеччина" проти запрошення України до НАТО?
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15.05.2024 10:02
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А ви за цим всім спостерігали і НІЧОГО не робили. І це незважаючи на те, що у байдена було 4,2 мільярди з попередніх пакетів. Що заважало надати нам допомогу з цих грошей??? Тоді б і не було такої критичної ситуації на фронті. І люди б від ракет не гинули, бо можна було б хоча б одну батарею петріотів надати.

Але вони все тягнуть, тягнуть кота за хвіст. Радяться, обіцяють, висловлюють підтримку/занепокоєння.
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15.05.2024 09:22 Відповісти
Не що,а хто.Корупція в Україні заважає і влада Єрмака
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15.05.2024 09:24 Відповісти
Є посилання, що вони таке заявляли та привязували до умов надання допомоги?

Про 4.2млрд, є
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3643869/pentagon-press-secretary-maj-gen-pat-ryder-holds-a-press-briefing/ GEN. RYDER: And so yes, while we do have that $4.2 billion in authority

Q: The Pentagon, I think still has $4 billion of authority...
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3682022/deputy-pentagon-press-secretary-sabrina-singh-holds-a-press-briefing/ MS. SINGH : That's right.

Проте не надавали, тому що "не комфортно"
при цьому не послались на закон, котрий забороняє, тому що закону не існує
це узгоджена позиція "не комфортно"
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3682022/deputy-pentagon-press-secretary-sabrina-singh-holds-a-press-briefing/ MS. SINGH : So if we can't do that, then we're not able or we don't feel comfortable enough to draw down or to give another PDA until we have those replenishment funds.
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15.05.2024 09:40 Відповісти
Штати насрали у штани українській владі, он воно шо.
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15.05.2024 09:54 Відповісти
Штаты не хотят помогать не производя взамен оружия. Чтобы дать на 4.2 ярда помощи техникой, они хотят на 4.2 ярда её возместить. А эти деньги на возмещение закончились.
Нам это неприятно, но так они решили для себя. А когда жопа голая союзников не выбирают и не выделываются, а говорят - спасибо и за это.
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15.05.2024 10:16 Відповісти
Это все пропаганда
Т.к. в это же время идет утилизация оружия - которое можно передать, в рамках не использованного PDA или беслатно
Также в другие страны в это же время оружие продавалось и передавалось

Конгрес выдели 25.9млрд на возмещение, и 25.5млрд на PDA
В итоге деньги на возмещение закончились быстрее

Факт, что танки передали со снятой броней, артилерию без компьютерного управления, плюс техника не новая.
Если ее замещать новой (которая дороже), с броней, с компьютерным управлением и т.п. - то конечно, что деньги закончатся быстрее.

Просто надо говорить как есть, за 2022-2023 года выделили 50+млрд на оружие,
фактически поставили примерно на 26млрд
В 2024 выделили 60млрд, но для Украины примерно 30млрд, из которын на оружие примерно 20млрд , 13млрд которых это USAI с 7+ лет поставок
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15.05.2024 11:26 Відповісти
Ти зійшов із теми,твоя довга писанина ніякого відношення до Блінкіна не має
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15.05.2024 12:29 Відповісти
Так ви ж самі зброї вже пів року не даєте.
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15.05.2024 09:26 Відповісти
Скільки часу зайняв закон про мобілізацію? Чи ці дані не були раніше прописані? Але ж слуги себе обезпечували бронею...що ви про це ні гугу,а також фортифікації прикордоння? Також повинен хтось робити, а ви то Цензор, то Фейс....а не окопи
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15.05.2024 09:40 Відповісти
Ваш чолові і син в якій бригаді служать?
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15.05.2024 09:42 Відповісти
За себе говоріть,а то киваєте один на другого? Що ще моя Німеччина вам винна? Мого чоловіка, сина внука?! Ваш Київ допомогу НАТО відкинув,так що про себе рідного пишіть і про свою допомогу по захисту України.
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15.05.2024 09:45 Відповісти
Київ відкинув допомогу НАТО? Можна детальніше?
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15.05.2024 09:48 Відповісти
Чому "моя Німеччина" проти запрошення України до НАТО?
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15.05.2024 10:02 Відповісти
тому,що Україна занадто корумпована
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15.05.2024 12:30 Відповісти
Пані, не будьте тупою куркою.
Ну от мобілізували ви 500 000 солдатів. А зброї для них немає, на чому навчатися - немає.
Що, у м'ясні штурми ганять?
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15.05.2024 10:45 Відповісти
Треба буде-поганяти!
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15.05.2024 11:52 Відповісти
Если быть точным совсем США не помогали два месяца. Январь и февраль.
В октябре, ноябре, декабре... а также в марте помощь выделялась.
350 + 625 + 525 + 300 млн = 1 млрд 800 млн. Это не так уж мало... за это период больше дали тошько немцы... и то на чуть-чуть...
В апреле-мае и вовсе стартовала новый пакет помощи от США.
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15.05.2024 10:23 Відповісти
А шо ж так...А потужній сигнал не допоміг,як же так...
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15.05.2024 09:55 Відповісти
К концу мая подойдут серьезные обьемы помощи и ситуация изменится к лучшему, а в июне и чешские снаряды и еще американская помощь и ф16...
Ничего будет и на украинской улице праздник, нам бы ночь простоять да день продержаться...
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15.05.2024 10:13 Відповісти
Текст Пентагону повинен бути таким "Ми перестали надавати зброю і цим скористалась армія РФ"
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15.05.2024 10:52 Відповісти
Текс Петнагону повинен бути таким:"В Україні при владі д**ні,і Армія погано воює"
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15.05.2024 12:32 Відповісти
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15.05.2024 11:02 Відповісти
 
 