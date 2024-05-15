Ситуація на полі бою в Україні складна, армія РФ скористалася цим і намагається просунутися вперед, - Пентагон
У Міністерстві оборони США заявили, що російські війська наразі намагаються просунутись вперед на території України. Ситуація на полі бою складна − і все це викликає занепокоєння.
Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Зараз в Україні складна ситуація на полі бою. Але за всіма даними, ви знаєте, що українці продовжують вживати заходів для захисту своєї території. І ми зробимо все можливе, щоб надати їм критично важливе озброєння і припаси, яких вони потребують", - наголосив він.
На запитання, що могло стати причиною загострення ситуації, Райдер відповів, що це була сукупність різних факторів, серед яких і затримка зі схваленням допомоги з боку США.
"Зрозуміло, що є інші партнери по всьому світу, які надають допомогу Україні. Але росіяни скористалися ситуацією на полі бою і намагаються просунутися вперед. Якими б незначними не були ці просування, це, безумовно, викликає занепокоєння", - додав представник Пентагону.
Наступ РФ на Харківщині
За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.
Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.
Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.
За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.
Станом на 10.00 14 травня 2024 року Генштаб повідомляв, що внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника, а саме авіаційних ударів із застосуванням 10 КАБів, по наших підрозділах, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Також за даними Генштабу, продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу становили 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.
Речник Національної гвардії Руслан Музичук повідомив, що на Харківщині тривають запеклі бої. В районах Лук’янців та Вовчанська ворог намагається закріпитися на вигідних позиціях.
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Але вони все тягнуть, тягнуть кота за хвіст. Радяться, обіцяють, висловлюють підтримку/занепокоєння.
Про 4.2млрд, є
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3643869/pentagon-press-secretary-maj-gen-pat-ryder-holds-a-press-briefing/ GEN. RYDER: And so yes, while we do have that $4.2 billion in authority
Q: The Pentagon, I think still has $4 billion of authority...
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3682022/deputy-pentagon-press-secretary-sabrina-singh-holds-a-press-briefing/ MS. SINGH : That's right.
Проте не надавали, тому що "не комфортно"
при цьому не послались на закон, котрий забороняє, тому що закону не існує
це узгоджена позиція "не комфортно"
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3682022/deputy-pentagon-press-secretary-sabrina-singh-holds-a-press-briefing/ MS. SINGH : So if we can't do that, then we're not able or we don't feel comfortable enough to draw down or to give another PDA until we have those replenishment funds.
Нам это неприятно, но так они решили для себя. А когда жопа голая союзников не выбирают и не выделываются, а говорят - спасибо и за это.
Т.к. в это же время идет утилизация оружия - которое можно передать, в рамках не использованного PDA или беслатно
Также в другие страны в это же время оружие продавалось и передавалось
Конгрес выдели 25.9млрд на возмещение, и 25.5млрд на PDA
В итоге деньги на возмещение закончились быстрее
Факт, что танки передали со снятой броней, артилерию без компьютерного управления, плюс техника не новая.
Если ее замещать новой (которая дороже), с броней, с компьютерным управлением и т.п. - то конечно, что деньги закончатся быстрее.
Просто надо говорить как есть, за 2022-2023 года выделили 50+млрд на оружие,
фактически поставили примерно на 26млрд
В 2024 выделили 60млрд, но для Украины примерно 30млрд, из которын на оружие примерно 20млрд , 13млрд которых это USAI с 7+ лет поставок
Ну от мобілізували ви 500 000 солдатів. А зброї для них немає, на чому навчатися - немає.
Що, у м'ясні штурми ганять?
В октябре, ноябре, декабре... а также в марте помощь выделялась.
350 + 625 + 525 + 300 млн = 1 млрд 800 млн. Это не так уж мало... за это период больше дали тошько немцы... и то на чуть-чуть...
В апреле-мае и вовсе стартовала новый пакет помощи от США.
Ничего будет и на украинской улице праздник, нам бы ночь простоять да день продержаться...