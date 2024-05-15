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Новини Війна
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Підвищено вимоги до якості продуктів харчування для ЗСУ, - Міноборони

Міноборони підвищило вимоги до якості продуктів харчування для ЗСУ

Міністерство оборони затвердило зміни до Каталогу харчування ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Наші військові – ключовий фактор оборони країни. Збалансоване харчування гарантує їхню бойову готовність та здатність виконувати завдання в будь-яких умовах. Зміни в каталозі ще раз доводять нашу мету забезпечити якісними продуктами ЗСУ", - про це заявив заступник міністр Дмитро Кліменков.

Так, перелік було доповнено різними видами спецій, круп, риби та консервів. Також, консервовані фрукти будуть частково змінені на свіжі.

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Нові вимоги до продуктів

  • борошно, макарони, рибні консерви та ковбаси – лише найвищої якості;

  • риба – поставлятиметься без голови (для раціоналізації ціни за масу продукту);

  • розширили перелік відсотків жирності кисломолочних продуктів.

Також із каталогу прибрали деякі продукти (наприклад, крупа саго, осетр чи спаржа), які замовлялися вкрай рідко та через обмеження у сумі добовидачі на одного військового звужували можливості замовлення інших ходових позицій.

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Автор: 

Міноборони (7294) продукти (1127) ЗСУ (7489)


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Яйця вже по 18 грн. будуть...
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15.05.2024 11:05 Відповісти
А яйця повинні бути самими свіжими, тому знову по 17?
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15.05.2024 11:07 Відповісти
Будуть по 34,адже за яйця по 17 так ніхто і не покараний.
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15.05.2024 11:13 Відповісти
Проводжали оплесками цю потвору
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15.05.2024 11:15 Відповісти
Тільки обіцяють.🤬🤬🤬
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15.05.2024 12:29 Відповісти
За 2 роки кисломолочних продуктів ні разу не давали.
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15.05.2024 13:53 Відповісти
 
 