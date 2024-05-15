Підвищено вимоги до якості продуктів харчування для ЗСУ, - Міноборони
Міністерство оборони затвердило зміни до Каталогу харчування ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Наші військові – ключовий фактор оборони країни. Збалансоване харчування гарантує їхню бойову готовність та здатність виконувати завдання в будь-яких умовах. Зміни в каталозі ще раз доводять нашу мету забезпечити якісними продуктами ЗСУ", - про це заявив заступник міністр Дмитро Кліменков.
Так, перелік було доповнено різними видами спецій, круп, риби та консервів. Також, консервовані фрукти будуть частково змінені на свіжі.
Нові вимоги до продуктів
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борошно, макарони, рибні консерви та ковбаси – лише найвищої якості;
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риба – поставлятиметься без голови (для раціоналізації ціни за масу продукту);
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розширили перелік відсотків жирності кисломолочних продуктів.
Також із каталогу прибрали деякі продукти (наприклад, крупа саго, осетр чи спаржа), які замовлялися вкрай рідко та через обмеження у сумі добовидачі на одного військового звужували можливості замовлення інших ходових позицій.
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