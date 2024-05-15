Західні країни намагаються замінити орган ООН, який контролює дотримання міжнародних санкцій проти КНДР, - FT

Захід намагається замінити орган ООН, який стежить за дотриманням міжнародних санкцій щодо Північної Кореї, після того, як він був розпущений на початку цього місяця, що стало ударом по глобальним зусиллям з ядерного нерозповсюдження.

Про це пише видання Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Група експертів у складі восьми осіб була вперше призначена тодішнім генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном у 2009 році для документування порушень санкцій для Ради Безпеки ООН, яка намагалася переконати Північну Корею відмовитися від своїх незаконних програм розробки ядерної зброї та балістичних ракет.

Як зазначається, зростаюча напруженість між західними країнами й союзниками Північної Кореї - Росією і Китаєм - щодо санкцій, які можуть бути скасовані лише за одностайної підтримки постійних членів Ради Безпеки, досягла апогею в березні, коли Москва заблокувала продовження мандату групи.

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Цей мандат закінчився 30 квітня, що призвело до розпуску органу і стало на заваді багаторічним міжнародним зусиллям, спрямованим на обмеження доступу Пхеньяна до іноземних фінансів, енергоносіїв і технологій.

Після цього посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд виступила із заявою від імені 50 країн, наголосивши на необхідності продовження моніторингу.

Створення нового органу ООН

"Санкції залишаються в силі на папері, але вето Росії позбавляє Раду Безпеки ООН єдиного неупередженого джерела інформації про те, хто і як порушує санкції", - наголосила аналітик з питань ООН Міжнародної кризової групи Майя Унгар.

Однією з альтернатив, яку розглядають західні країни, як зазначає Унгар, є створення нового моніторингового органу під егідою Генеральної Асамблеї ООН, який, на відміну від Ради Безпеки, не буде вразливим до російського чи китайського вето.

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"Але це порушить складні юридичні та бюджетні питання, в той час, як багато членів Генеральної Асамблеї в Азії та за її межами воліли б уникнути конфлікту за участю США і Китаю", - зауважила вона.

Аналітики додають, що будь-який новий орган зіткнеться з опозицією з боку Пекіна, який був обурений західним військовим спостереженням за морською торгівлею з Північною Кореєю поблизу китайського повітряного простору.