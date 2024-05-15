У певний момент Україна та РФ можуть заморозити війну за корейським сценарієм. Найближчі місяці будуть вирішальними, - NYT

Адміністрація Джо Байдена все більше занепокоєна тим, що російський диктатор Володимир Путін набирає достатню силу, щоб змінити траєкторію війни на свою користь. Такі події підштовхують до сценарію, коли обидві сторони можуть перейти до переговорного процесу щодо припинення вогню і заморозити війну за корейським сценарієм.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The New York Times із посиланням на опитаних на умовах анонімності західних офіційний осіб.

Настрої у Білому домі

"В адміністрації Байдена зростає розуміння того, що наступні кілька місяців можуть виявитися вирішальними, оскільки в якийсь момент обидві сторони можуть нарешті перейти до переговорного припинення вогню, перемир'я, подібного до того, яке поклало край активним бойовим діям у Кореї в 1953 році – або просто до замороженого конфлікту", - зазначає видання.

Як пишуть журналісти, російські війська розпочали новий наступ поблизу другого за величиною міста країни, Харкова, змусивши Україну відволікти свої й без того виснажені війська на захист території. А багатомісячні дебати у Вашингтоні щодо того, чи надавати Україні пакет озброєнь та боєприпасів, створили прогалину, якою явно скористалася Москва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ відкрита до діалогу з Україною, але переговори мають враховувати інтереси всіх залучених у конфлікт країн, - Путін

"Цей рік - вікно можливостей для РФ"

Видання пише, що американські посадовці висловлюють упевненість, що багато з цих російських успіхів можна буде повернути назад, щойно буде повністю відкрито потік нових озброєнь, найімовірніше, десь у липні. Але вони не наважуються прогнозувати, де будуть проходити бойові дії через кілька місяців або навіть років.

Зважаючи на новий наступ росіян на Харківщині та перевагу, яку окупантам вдалося здобути на сході України через затримки допомоги США, Росія, ймовірно намагатиметься схилити Київ та Захід до переговорів, вважають у NYT.

"У 2024 році російські військові матимуть матеріальну перевагу і стратегічну ініціативу, хоча вона може і не виявитися вирішальною. Цей рік є вікном можливостей для Росії. Але якщо російські військові не зможуть перетворити ці переваги на перемоги на полі бою і згенерувати імпульс, існує велика ймовірність того, що це вікно почне закриватися, коли ми увійдемо у 2025 рік", - заявив експерт з питань Росії в Фонді Карнеґі за міжнародний мир Майкл Кофман.

В NYT наголошують, що нинішні переваги РФ на полі бою "ефемерні", і війна "може мати зовсім інший вигляд через 18 місяців, як і 18 місяців тому".

Читайте також: Росію навряд чи вдасться перемогти на полі бою, такі війни можуть закінчитися лише договорами, - Скібіцький