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Новини Війна
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У певний момент Україна та РФ можуть заморозити війну за корейським сценарієм. Найближчі місяці будуть вирішальними, - NYT

Перемовини України та Росії

Адміністрація Джо Байдена все більше занепокоєна тим, що російський диктатор Володимир Путін набирає достатню силу, щоб змінити траєкторію війни на свою користь. Такі події підштовхують до сценарію, коли обидві сторони можуть перейти до переговорного процесу щодо припинення вогню і заморозити війну за корейським сценарієм.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The New York Times із посиланням на опитаних на умовах анонімності західних офіційний осіб.

Настрої у Білому домі

"В адміністрації Байдена зростає розуміння того, що наступні кілька місяців можуть виявитися вирішальними, оскільки в якийсь момент обидві сторони можуть нарешті перейти до переговорного припинення вогню, перемир'я, подібного до того, яке поклало край активним бойовим діям у Кореї в 1953 році – або просто до замороженого конфлікту", - зазначає видання.

Як пишуть журналісти, російські війська розпочали новий наступ поблизу другого за величиною міста країни, Харкова, змусивши Україну відволікти свої й без того виснажені війська на захист території. А багатомісячні дебати у Вашингтоні щодо того, чи надавати Україні пакет озброєнь та боєприпасів, створили прогалину, якою явно скористалася Москва.

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"Цей рік - вікно можливостей для РФ"

Видання пише, що американські посадовці висловлюють упевненість, що багато з цих російських успіхів можна буде повернути назад, щойно буде повністю відкрито потік нових озброєнь, найімовірніше, десь у липні. Але вони не наважуються прогнозувати, де будуть проходити бойові дії через кілька місяців або навіть років.

Зважаючи на новий наступ росіян на Харківщині та перевагу, яку окупантам вдалося здобути на сході України через затримки допомоги США, Росія, ймовірно намагатиметься схилити Київ та Захід до переговорів, вважають у NYT.

"У 2024 році російські військові матимуть матеріальну перевагу і стратегічну ініціативу, хоча вона може і не виявитися вирішальною. Цей рік є вікном можливостей для Росії. Але якщо російські військові не зможуть перетворити ці переваги на перемоги на полі бою і згенерувати імпульс, існує велика ймовірність того, що це вікно почне закриватися, коли ми увійдемо у 2025 рік", - заявив експерт з питань Росії в Фонді Карнеґі за міжнародний мир Майкл Кофман.

В NYT наголошують, що нинішні переваги РФ на полі бою "ефемерні", і війна "може мати зовсім інший вигляд через 18 місяців, як і 18 місяців тому".

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Автор: 

росія (64871) США (22417) Україна (5857) переговори з Росією (1056)


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Топ коментарі
+18
журношлюхам знову занесли брудні гроші, для них буде окреме місце у пеклі.
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15.05.2024 12:31
+16
Так поможіть а не занепокоюитесь
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15.05.2024 12:28
+16
Если перемирие то потом уже все начнут забывать о конфликте,полномасштабная помощь прекратиться.И если Украина захочет вернуть земли то ее начнут осуждать за нарушения перемирия а не рашку.
Во вторых паралели с южной кореей не подходят.Потому северной кореи достаточно ее территорий.А путлеру нужны все территории Украины.
На западе до сих пор верят пропаганде путлера что он готов удовлетвориться донбасом и крымом где много ватанов.
Перемирие нужно путлеру чтобы спасти свои войска от поражения.И чтобы он пользуясь перемирием мог безнаказанно обстреливать и атаковать всу как в минские соглашения.Также еще чтобы передохнуть и восстановить силы для последующего вторжения и получить снятие санкций.
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15.05.2024 12:35
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Для адекватных людей было очевидно, что ленд-лиз должен был заработать в полную силу с 10 мая. Тогда бы не было массовых убийств украинцев, разрушенной инфраструктуры и оккупированных территорий Украины, с которых рашисты никогда не уйдут.
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15.05.2024 16:34 Відповісти
ОДНЕ ЯСНО - ЗЕЛЕНСЬКОГО ТРЕБА ВІДСТОРОНЯТИ ВІД ВЛАДИ, З НИМ НІЯКОЇ ПЕРЕМОГИ НЕ БУДЕ
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15.05.2024 14:47 Відповісти
Нью Йорк Таймз - ІДИ НАХ зі своюєю прокремлівською риторикою.
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15.05.2024 14:49 Відповісти
Це Саліван так сказав? Бо таке могли придумати тільки в кремлі!
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15.05.2024 15:02 Відповісти
Невдачі на фронті можуть бути пов'язані, крім загальновідомої затримки поставок озброєнь від США, а також з усуненням Залужного та його обкатаною та перевіреною в боях команди. Цій недоречній під час війни і незрозумілій з точки логіки, заміні вищого командного складу армії посприяла банкова, вміло граючи на ревнощі гундосу до чужого рейтингу. А про справжній мотив банкової можна здогадуватися. На думку спадають оманські домовленості.
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15.05.2024 16:14 Відповісти
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