Окупанти здійснили 1773 атаки на систему охорони здоров’я України від лютого 2022 року, - ВООЗ

Станом на сьогодні у ВООЗ підтвердили 1773 атаки на систему охорони здоров’я в Україні, які здійснили росіяни від початку повномасштабного вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це розповів представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт.

Як зазначається, починаючи з лютого 2022 року і станом на сьогоднішній день ВООЗ підтвердила 1773 атаки на систему охорони здоров'я в Україні, унаслідок яких загинули щонайменше 136 медичних працівників та пацієнтів.

Представник ВООЗ зауважив, що у 2024 році атаки посилилися.

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"Інфраструктурі охорони здоров'я завдано значної шкода, особливо в близьких до лінії фронту районах: до 14% закладів зруйновано повністю, до 48% - зазнали часткових пошкоджень. При цьому 40% від усіх атак на систему охорони здоров'я за цей період припадають на первинну ланку медичної допомоги, що перешкоджає доступу українців до основних медичних послуг. 15% ударів припали на центри екстреної медичної допомоги", - повідомив Хабіхт.

Водночас, він зауважив, що якщо дивитись на всю країну й підконтрольну Україні територію, то більшість закладів продовжує функціонувати.

"Ми особливо занепокоєні зростанням кількості подвійних ударів, які є ще більшою небезпекою для працівників екстрених служб та цивільних осіб. За нашими даними, працівники екстрених служб та медичного транспорту мають втричі більшу вірогідність постраждати від таких ударів порівняно з іншими медпрацівниками", - додав представник ВООЗ.

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Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабної війни Росії проти України тривають роботи з відновлення української медичної інфраструктури, пошкодженої РФ. Уже вдалося відновити повністю 510 об’єктів українських медзакладів та ще 355 – відбудовані частково або перебувають в процесі відновлення.