УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5112 відвідувачів онлайн
Новини
11 225 115

Компанія дружини одеського судді Чванкіна купила квартиру в Маямі за 12 млн грн. У деклараціях грошей на це не було, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Глава Київського райсуду Одеси Сергій Чванкін задекларував компанію дружини у США, яка володіє апартаментами вартістю $310 тис. (близько 12 млн грн). Заробітки судді та його дружини, викладачки Одеської юридичної академії та адвокатки Неллі Голубєвої, не дозволили б придбати таку нерухомість.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Слідство.Інфо".

Видання зазначає, що у реєстрах компаній Флориди йдеться, що 13 лютого 2023 року дружина Голови Київського районного суду Одеси Сергія Чванкіна відкрила в США фірму OCEAN PROJECT 828 LLC.

Дружина голови суду Одеси Чванкіна купила квартиру в Маямі
Сергій Чванкін

Записи округу Бровард штату Флорида свідчать, що квартиру площею 105 кв. м за адресою 1000 Parkview Drive, 828 Hallandale Beach, компанія Голубєвої придбала 10 березня 2023 року. Ці апартаменти зазначені місцем реєстрації компанії.

Дружина голови суду Одеси Чванкіна купила квартиру в Маямі
Дружина голови суду Одеси Чванкіна купила квартиру в Маямі

Читайте: У постачальниці яєць для ЗСУ по 17 гривень знайшли 5 квартир в елітній багатоповерхівці у центрі Києва

На сайтах з продажу нерухомості зазначається, що апартаменти розміщуються в 10-поверховому багатоквартирному будинку 1976 року, за кількасот метрів - узбережжя Атлантичного океану.

Дружина голови суду Одеси Чванкіна купила квартиру в Маямі
Дружина голови суду Одеси Чванкіна купила квартиру в Маямі

У деклараціях Чванкіна згадуються декілька рахунків дружини, які та відкрила в американських банках. На кінець 2023 року на них було розміщено близько $52 тис.

Журналісти зазначать, що у цілому, статки Чваркіна та Голубєвої не дозволяють придбання такої нерухомості.

"Слідство.Інфо" зазначає, що квартиру було придбано у березні 2023 року. У декларації за 2022 рік голова Київського райсуду Одеси вказав 9,7млн грн доходів. З них 1,7 млн грн - зарплата, а 500 тис. - зарплата дружини Неллі Голубєвої в Одеській юракадемії.

"Ще 2,9 млн грн дружина судді заробила, займаючись підприємницькою діяльністю. Її основний КВЕД ФОПа — діяльність у сфері права, вона також має адвокатське свідоцтво. Ще 4,6 млн грн родина заробила на процентах від депозитів, інвестиціях в облігації державної внутрішньої позики та відчуженні майна.

Читайте також: Заступник генпрокурора Вербицький мешкає у будинку за пів мільйона доларів, купленому вшестеро дешевше, - ЗМІ. ФОТО

При цьому суддя Чванкін задекларував 3 млн грн витрат на купівлю ОВДП і оновлення власного автопарку. Витрати його дружини невідомі. Станом на кінець 2022 року родина накопичила готівкою, а також на депозитах в гривні, доларах і євро близько 16,4 млн грн. Частину коштів сімʼя також тримає в Австрії, де в 2022 році дружина з дочкою, ймовірно, отримали притулок (у декларації вказано посвідку на постійне місце проживання, проте не вказано, в якому житлі жила родина)", - йдеться в матеріалі.

На дзвінки журналістів Чванкін не відповідав, а його дружина заблокувала їхній номер телефону. Київський райсуд Одеси на момент публікації матеріалу відповіді не надав.

Журналісти нагадали, що Громадська рада доброчесності раніше відзначала, що статки Чванкіна і його родини мають сумнівне походження ще до його карʼєри судді від початку 2000-х років. Зокрема, йшлось про недостатню кількість коштів для придбання нерухомості батьками дружини та іншими родичами, які потім передавали майно в користування сімʼї Чванкіна-Голубєвої, купівлю такої нерухомості в елітних житлових комплексах та котеджному містечку за явно заниженими цінами тощо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Родини колишніх українських посадовців мають в Дубаї нерухомість на 30 млн дол., - ЗМІ

Автор: 

нерухомість (882) Одеса (5430) суддя (1579)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+33
показати весь коментар
15.05.2024 13:41
+31
Сісамна, який був царським суддею, цар Камбіс, через те, що він брав хабарі і виніс несправедливе рішення, наказав зарізати, здерти з нього шкіру з голови до ніг, а потім, коли його так обдерли, з його шкіри понарізували ремені і натягли їх на крісло, на якому сидів Сісамн і правив суд, і, коли їх натягли, Дарій замість Сісамна, якого він наказав убити й обідрати, призначив суддею його сина і наказав йому не забувати, на якому кріслі він сидить і судитьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96#cite_note-%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82-1 [1]
показати весь коментар
15.05.2024 13:43
+16
а як ви хотіли, це ж "важливі" люди для бронювання
показати весь коментар
15.05.2024 13:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Непосильною працею начванькав...
показати весь коментар
15.05.2024 18:42 Відповісти
Всьо, што нажито непосiльним трудом...
показати весь коментар
15.05.2024 18:53 Відповісти
Збирали, бідолашні, копієчку до копієчки, ще діди та баби, як ЖОВТЕНЯТАМИ були, ну а суддівському, просто спадщину оформити і залишилося… Там же і жінка, щось подібне до ФОП тримала, як і у того, що СБУ …
Чоловіки їх, видно голодранці, на державній зарплаті сидять, щоб КОРУПЦІЇ не було, ще з часів ПМУ-Тимошенчихи …
Таких, голодранців чесних, тисячі в Україні…
Усі гроші, вклали на купівлі цієї посади… Ну, а потім уже… То посідають, то колядують, то «дарять», то у жінки, в пазусі, десятки млн доларів, раптом намацають… Ну, усе, як ККУ написано
показати весь коментар
15.05.2024 19:59 Відповісти
Нашли чему тут удивляться. Это с нищих собирают на необходимое,
что просят на передовой , а у этих денег нет.
показати весь коментар
15.05.2024 20:05 Відповісти
наколядував
показати весь коментар
15.05.2024 22:09 Відповісти
Як ми бачимо наші судді на самозабезпечені)
показати весь коментар
15.05.2024 22:13 Відповісти
Як же наостогидло читати такі новини...
показати весь коментар
15.05.2024 23:04 Відповісти
303 K долларов. судьишка из провинциального города. Блинкен, где деньги?! Джонсон, дай денег! Пиндосы зассали! Усрались! Абассались!

п.с. только не говорите мне, что до избрания Писяграя эту должность занимал кристально чистый человек-бессребрянник.
показати весь коментар
15.05.2024 23:45 Відповісти
У вашому профілі прапор США, просто цікаво, хіба квартира в Маямі може коштувати так дешево? Я маю на увазі порівняно з ірландською нерухомістю, то це дешево. Мабуть там ще й подарували откато пів квартири
показати весь коментар
16.05.2024 01:13 Відповісти
Это обычная недорогая квартира в недорогом доме . В Орландо есть дома и квартиры дешевле киевских намного, за метр квадратный. Хотя вообще именно Маями дорого
показати весь коментар
16.05.2024 01:56 Відповісти
Дык где, блин, деньги, Блинкен?! В Украине сейчас настолько отчаянное финансовое положение, что даже судьи не могут позволить проживание там - приходится покупать квартиры в майамском гетто. Что уж говорить про простых слесарей и работниках образования
показати весь коментар
16.05.2024 04:39 Відповісти
В общем, кто там рядом живёт, срочно меняйте замки и сдавайте квартиру посуточно всем желающим.
показати весь коментар
16.05.2024 01:53 Відповісти
Пам--пам-пам-пам Па-па-па-пам-пам
Пам-пам Пам-пам Серьожа - маладец!
показати весь коментар
16.05.2024 04:36 Відповісти
повісити разом з його черепахою
показати весь коментар
16.05.2024 08:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 