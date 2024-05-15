Компанія дружини одеського судді Чванкіна купила квартиру в Маямі за 12 млн грн. У деклараціях грошей на це не було, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Глава Київського райсуду Одеси Сергій Чванкін задекларував компанію дружини у США, яка володіє апартаментами вартістю $310 тис. (близько 12 млн грн). Заробітки судді та його дружини, викладачки Одеської юридичної академії та адвокатки Неллі Голубєвої, не дозволили б придбати таку нерухомість.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Слідство.Інфо".

Видання зазначає, що у реєстрах компаній Флориди йдеться, що 13 лютого 2023 року дружина Голови Київського районного суду Одеси Сергія Чванкіна відкрила в США фірму OCEAN PROJECT 828 LLC.

Сергій Чванкін

Записи округу Бровард штату Флорида свідчать, що квартиру площею 105 кв. м за адресою 1000 Parkview Drive, 828 Hallandale Beach, компанія Голубєвої придбала 10 березня 2023 року. Ці апартаменти зазначені місцем реєстрації компанії.





Читайте: У постачальниці яєць для ЗСУ по 17 гривень знайшли 5 квартир в елітній багатоповерхівці у центрі Києва

На сайтах з продажу нерухомості зазначається, що апартаменти розміщуються в 10-поверховому багатоквартирному будинку 1976 року, за кількасот метрів - узбережжя Атлантичного океану.





У деклараціях Чванкіна згадуються декілька рахунків дружини, які та відкрила в американських банках. На кінець 2023 року на них було розміщено близько $52 тис.

Журналісти зазначать, що у цілому, статки Чваркіна та Голубєвої не дозволяють придбання такої нерухомості.

"Слідство.Інфо" зазначає, що квартиру було придбано у березні 2023 року. У декларації за 2022 рік голова Київського райсуду Одеси вказав 9,7млн грн доходів. З них 1,7 млн грн - зарплата, а 500 тис. - зарплата дружини Неллі Голубєвої в Одеській юракадемії.

"Ще 2,9 млн грн дружина судді заробила, займаючись підприємницькою діяльністю. Її основний КВЕД ФОПа — діяльність у сфері права, вона також має адвокатське свідоцтво. Ще 4,6 млн грн родина заробила на процентах від депозитів, інвестиціях в облігації державної внутрішньої позики та відчуженні майна.

Читайте також: Заступник генпрокурора Вербицький мешкає у будинку за пів мільйона доларів, купленому вшестеро дешевше, - ЗМІ. ФОТО

При цьому суддя Чванкін задекларував 3 млн грн витрат на купівлю ОВДП і оновлення власного автопарку. Витрати його дружини невідомі. Станом на кінець 2022 року родина накопичила готівкою, а також на депозитах в гривні, доларах і євро близько 16,4 млн грн. Частину коштів сімʼя також тримає в Австрії, де в 2022 році дружина з дочкою, ймовірно, отримали притулок (у декларації вказано посвідку на постійне місце проживання, проте не вказано, в якому житлі жила родина)", - йдеться в матеріалі.

На дзвінки журналістів Чванкін не відповідав, а його дружина заблокувала їхній номер телефону. Київський райсуд Одеси на момент публікації матеріалу відповіді не надав.

Журналісти нагадали, що Громадська рада доброчесності раніше відзначала, що статки Чванкіна і його родини мають сумнівне походження ще до його карʼєри судді від початку 2000-х років. Зокрема, йшлось про недостатню кількість коштів для придбання нерухомості батьками дружини та іншими родичами, які потім передавали майно в користування сімʼї Чванкіна-Голубєвої, купівлю такої нерухомості в елітних житлових комплексах та котеджному містечку за явно заниженими цінами тощо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Родини колишніх українських посадовців мають в Дубаї нерухомість на 30 млн дол., - ЗМІ