Доба на Харківщині: атака "Шахедами" на Харків, обстріли Вовчанська та Синельникового. Є жертви

Війська РФ напередодні завдавали ударів по Харкову та обстрілювали населені пункти регіону.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріли Харкова

За даними ОВА, сьогодні о 00:50 у Харкові зафіксовано лучання БПЛА по відкритій території. Пошкоджено частково скління вікон житлового 5-поверхового будинку. Також пошкоджена будівля адміністрації району міста.

Також зазначається, що вночі у Немишлянському районі міста відбувся обстріл по відкритій території С-300. Без руйнувань та постраждалих.

Окрім того, внаслідок влучання БПЛА по відкритій території пошкоджено 3 будинки.

Обстріли Харківщини за добу

19:00 Куп’янський район с. Курилівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах приватного будинку та паркан.

15:20 с. Елітне Харківський район. У полі здійснив наїзд на вибухонебезпечний предмет трактор, внаслідок чого техніка була частково пошкоджена.

14:30 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу по проміжному пункту евакуації постраждали 4 працівники медустанови, цивільний чоловік та начальник МВА .

. 13:00 с. Синельникове. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватні будинки. Поранено: 2 чоловіків 35 та 33 років. Загинув 35-річний чоловік .

35 та 33 років. . 12:00 внаслідок артобстрілу Вовчанська поранено 52-річного чоловіка .

. 08:00 с. Красне Харківський район. Внаслідок скидання боєприпасу з дрону загинув 86-річний чоловік.

За даними ОВА, на Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Нашими воїнами відбито вісім атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно - Вовчанськ.

"Ситуація в населеному пункті Вовчанськ - контрольована", - наголошує Синєгубов.

Також зазначається, що на Купʼянському напрямку Силами оборони успішно відбито шість атак противника. В окремих районах наші війська проводять заходи з покращення тактичного положення. Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Крохмальне - Берестове. Ситуація контрольована.