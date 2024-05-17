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Новини Війна
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Сенатори США розійшлись в думках щодо застосування ЗСУ американської зброї для ударів по території РФ

Сенат США про використання Україною зброї по РФ

В американському Сенаті розійшлися в думках щодо того, чи варто Україні застосовувати надану Штатами зброю для ударів по цілях в Росії, зокрема на тлі нового наступу російських військ у Харківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, західні партнери надавали зброю Україні для боротьби з російською агресією для застосування її виключно на суверенній українській території.

Позиція сенаторів США 

Журналісти спитали сенаторів, чи має ця позиція змінитися, особливо враховуючи новий наступ окупаційних військ РФ.

Зокрема, сенатор-демократ Річард Блументаль не виключає, що удари по деяких російських цілях можуть бути виправдані.

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"Я підтримую використання Україною наданої американської зброї, відповідно до наших взаємних інтересів. Деякі російські цілі можуть бути виправдані, а інші – ні, я б розглядав їх вибірково. Але загалом це має бути найагресивніше використання зброї, яку ми надаємо", – зазначив він.

Сенатор-республіканець Джон Корнін каже, що заборона на використання американської зброї на території Росії є помилковою.

"На мій погляд, адміністрація Байдена, на жаль, намагається керувати на мікрорівні, тим, як Україна захищається. Так само зараз вони намагаються мікроменеджувати тим, як Ізраїль захищається від ХАМАС", – сказав сенатор, додавши, що не надання адміністрацією Бадейна далекобійної зброї "дало росіянам перевагу та можливість атакувати Україну, без можливості для українців зупинити їх".

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Хто не підтримав?

Водночас сенаторка-демократка Теммі Дакворт вважає, що зняття заборони на використання американської зброї за межами України не на часі.

"Я вважаю, що зараз нам потрібно зберегти цю заборону, але ми обов’язково будемо говорити з адміністрацією про наступні кроки", – сказала вона.

За її словами, ініціатива щодо зняття заборони на використання американської зброї для ударів по російських територіях повинна надійти від адміністрації.

Натомість треба надсилати Україні більше підтримки і якомога швидше, додала сенаторка.

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Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території Росії, але рішення за Україною.

У Пентагоні заявили, що позиція щодо використання Україною американської зброї залишається незмінною, тому зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.

Автор: 

зброя (7435) США (22525) Сенат США (597)


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Топ коментарі
+9
Нагадаю ще раз: Ми не стріляємо по кацапській території. Кацапи самі заявили в 2014, що не визнають договорів з Україною. Як не визнають, то і ми не визнаємо. Подивіться на карту України 1918 р. Там і Білгород, і Кубанське з Новоросійськом, і Підкавказьке. То все наше. А якщо згадати, що кацапи тепер взагалі не визнають існування України, то і ми не визнаємо існування кацапії. Все, що було Київською і Галицькою Руссю - наша територія. А кацапії тоді взагалі не було, то можемо пуляти куди дістаємо.
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17.05.2024 09:52
+4
Так Байден Ізраїлю забороняє бомбити сектор Газа.
Ізраїль продовжує бомбити.
Чому?
Тому що у Ізраїля власна зброя теж є.
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17.05.2024 10:07
+2
Шановний , невже в нас закінчилися всі цілі в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській областях та Криму? Для кого роздувають ці теми, що знову у всьому ніби винні американці, що не дають своїми ракетами бити по території росії? Невже знищили всі цілі в Криму, звідки постійно бє "балістика" і вилітають терористичні літаки? Але то таке, в мене інше запитання, а де наші ракети "Нептун", "Вільха М" та "Сапсан", який мав бити до 800 км? Як так сталося, що при "баризі" вони були, а при мальчіку від наріда немає і немає навіть напрацювань? Українці - нація, яка віками виборює свою свободу і гідність. І щоб наше покоління, наші діти, наші внуки були щасливими і мирно жили з тими цінностями, до яких прагнемо століттями, то мають згинути(бути переможені) вороги зовнішні. А насамперед, потрібно знищити внутрішніх - підступних, брехливих, пихатих мародерів при владі, здатних лише без честі, гідності та совісті клянчити милостиню по всьому світу… і безбожно обкрадати, обкрадати і обкрадати свою державу, свій народ…
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17.05.2024 10:04
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Ви там довго не думайте, бо якщо не ми, то потім вам прийдеться це робити.
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17.05.2024 09:51 Відповісти
Нагадаю ще раз: Ми не стріляємо по кацапській території. Кацапи самі заявили в 2014, що не визнають договорів з Україною. Як не визнають, то і ми не визнаємо. Подивіться на карту України 1918 р. Там і Білгород, і Кубанське з Новоросійськом, і Підкавказьке. То все наше. А якщо згадати, що кацапи тепер взагалі не визнають існування України, то і ми не визнаємо існування кацапії. Все, що було Київською і Галицькою Руссю - наша територія. А кацапії тоді взагалі не було, то можемо пуляти куди дістаємо.
показати весь коментар
17.05.2024 09:52 Відповісти
То бери й пуляй.
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17.05.2024 09:53 Відповісти
Пустопорожній комент від Beta Human. Якби мені дали, то пуляв би. Але все, що можу - тільки давати поради.
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17.05.2024 10:02 Відповісти
Таких зараз багато порадників. Це ж так просто і приємно, - сидиш собі на дивані і даруєш світу свої геніальні ідеї.
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17.05.2024 10:06 Відповісти
Шановний , невже в нас закінчилися всі цілі в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській областях та Криму? Для кого роздувають ці теми, що знову у всьому ніби винні американці, що не дають своїми ракетами бити по території росії? Невже знищили всі цілі в Криму, звідки постійно бє "балістика" і вилітають терористичні літаки? Але то таке, в мене інше запитання, а де наші ракети "Нептун", "Вільха М" та "Сапсан", який мав бити до 800 км? Як так сталося, що при "баризі" вони були, а при мальчіку від наріда немає і немає навіть напрацювань? Українці - нація, яка віками виборює свою свободу і гідність. І щоб наше покоління, наші діти, наші внуки були щасливими і мирно жили з тими цінностями, до яких прагнемо століттями, то мають згинути(бути переможені) вороги зовнішні. А насамперед, потрібно знищити внутрішніх - підступних, брехливих, пихатих мародерів при владі, здатних лише без честі, гідності та совісті клянчити милостиню по всьому світу… і безбожно обкрадати, обкрадати і обкрадати свою державу, свій народ…
показати весь коментар
17.05.2024 10:04 Відповісти
Хотілось би почути,що з цього приводу думає рідна сестра Мар'яни Безуглої,Марджорі Тейлор Ґрін?
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17.05.2024 09:59 Відповісти
Отже, пора нам включити Брянську, Курську, Воронезьку, Ростовську та Краснодарську області до складу України, і вже потім спокійно херачити по своїй суверенній території.
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17.05.2024 10:06 Відповісти
Так Байден Ізраїлю забороняє бомбити сектор Газа.
Ізраїль продовжує бомбити.
Чому?
Тому що у Ізраїля власна зброя теж є.
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17.05.2024 10:07 Відповісти
Для наглядності, потрібно тим сенаторам, що "проти" цього дозволу, вручити щити. Тим хто "за" - луки зі стрілами та списи. Якщо перші будуть чимось невдоволені - видати їм додаткові щити.
А потім запитати, як в такій ситуації вони зможуть перемогти
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17.05.2024 10:12 Відповісти
а вдруг путин нападет
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17.05.2024 10:25 Відповісти
https://t.me/voynareal/89698 Зʼявились якісні супутникові знімки аеродрому Бельбек від MAXAR, за якими можна ідентифікувати втрати ворога в авіації: ▪️2 МіГ-31; ▪️Су-27; ▪️МіГ-29. Також на знімках чітко видно згорівший склад ПММ. Ну і не варто забувати про втрачену батарею С-400. Досить імовірно, що є також і інші ушкоджені *************** борти або інша техніка, яку змогли евакуювати. Товсті ракети зробили свою справу і зробили її дуже якісно.
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17.05.2024 10:24 Відповісти
Свое оружие нужно делать на третий год войны,а не дороги на Волчанск строить и бюджет Украины разворовать
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17.05.2024 10:44 Відповісти
Такі міри по забороні бити по військовим цілям на теріторії росії, це непряме підігрування агресору яке виснажує захист України.
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17.05.2024 10:53 Відповісти
Ще вихід. Україна організовує в себе крупновузлову збірку ATACMS (під'єднати боєголовку), на корпусі ракети пише дуже великими буквами СДЕЛАНО В УКРАИНЕ (російською мовою), і по "братськи" запускає в козломордію.
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17.05.2024 11:40 Відповісти
Брити таких умов не ставлять а навпаки поставили е і бетонобійні. Якраз для підземних сховищ ПММ на аеродромах. Бельбек приклад, а то кацапи використовують кримські аеродроми для підскоку. Прилітає від полку ланка, три-чотири дні піратствують, потім взад, а на їх місце інша ланка. А все одно ( як у відомій пісенці) - хаймерс хочет в Тамбов. Там здавна крупний аеровузол, ще аси люфтваффе тренувались у 30 роки.
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17.05.2024 12:10 Відповісти
"На мій погляд, адміністрація Байдена, на жаль, намагається керувати на мікрорівні, тим, як Україна захищається. Так само зараз вони намагаються мікроменеджувати тим, як Ізраїль захищається від ХАМАС"

= 100%!

"Демократи" дуже бояться поразки рашки і хамаса
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17.05.2024 12:20 Відповісти
.
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17.05.2024 13:18 Відповісти
Це такий анекдот?
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17.05.2024 21:19 Відповісти
так ссиль навіть на цензор навів...
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17.05.2024 23:49 Відповісти
 
 