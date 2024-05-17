Сенатори США розійшлись в думках щодо застосування ЗСУ американської зброї для ударів по території РФ

В американському Сенаті розійшлися в думках щодо того, чи варто Україні застосовувати надану Штатами зброю для ударів по цілях в Росії, зокрема на тлі нового наступу російських військ у Харківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, західні партнери надавали зброю Україні для боротьби з російською агресією для застосування її виключно на суверенній українській території.

Позиція сенаторів США

Журналісти спитали сенаторів, чи має ця позиція змінитися, особливо враховуючи новий наступ окупаційних військ РФ.

Зокрема, сенатор-демократ Річард Блументаль не виключає, що удари по деяких російських цілях можуть бути виправдані.

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"Я підтримую використання Україною наданої американської зброї, відповідно до наших взаємних інтересів. Деякі російські цілі можуть бути виправдані, а інші – ні, я б розглядав їх вибірково. Але загалом це має бути найагресивніше використання зброї, яку ми надаємо", – зазначив він.

Сенатор-республіканець Джон Корнін каже, що заборона на використання американської зброї на території Росії є помилковою.

"На мій погляд, адміністрація Байдена, на жаль, намагається керувати на мікрорівні, тим, як Україна захищається. Так само зараз вони намагаються мікроменеджувати тим, як Ізраїль захищається від ХАМАС", – сказав сенатор, додавши, що не надання адміністрацією Бадейна далекобійної зброї "дало росіянам перевагу та можливість атакувати Україну, без можливості для українців зупинити їх".

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Хто не підтримав?

Водночас сенаторка-демократка Теммі Дакворт вважає, що зняття заборони на використання американської зброї за межами України не на часі.

"Я вважаю, що зараз нам потрібно зберегти цю заборону, але ми обов’язково будемо говорити з адміністрацією про наступні кроки", – сказала вона.

За її словами, ініціатива щодо зняття заборони на використання американської зброї для ударів по російських територіях повинна надійти від адміністрації.

Натомість треба надсилати Україні більше підтримки і якомога швидше, додала сенаторка.

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Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території Росії, але рішення за Україною.

У Пентагоні заявили, що позиція щодо використання Україною американської зброї залишається незмінною, тому зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.