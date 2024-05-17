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Новини
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У Польщі жорстоко вбили українця: розчленоване тіло намагалися спалити. Серед підозрюваних - начальник жертви

Вбивство українця у Польщі

На фермі у селі Рокіцини, на півночі Польщі, вбили з особливою жорстокістю 48-річного громадянина України. Злочинці намагалися спалити його розчленоване тіло у господарській будівлі. Затримано трьох поляків, серед яких начальник і колега вбитого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання Wiadomosci.

Як зазначається, чоловіка та сімейну пару було заарештовано за підозрою у вбивстві українця, який працював на польській фермі.

Що відомо про подію?

Відомо, що інцидент стався на одній з найбільших ферм у районі. В неділю, 12 травня, підрозділ пожежної служби був відправлений до палаючої фермерської будівлі в Рокіцинах. Небезпечна пожежа виникла у господарській будівлі з сільськогосподарською технікою. Після завершення гасіння пожежі вогнеборці виявили всередині труп чоловіка.

Згідно з отриманою інформацією, загиблий, ймовірно, був працівником фермера.

Спочатку ніхто не підозрював, що це могло бути вбивство, оскільки служби отримали лише дзвінок про пожежу. Однак 16 травня співробітники поліції повідомили, що в Рокіцинах сталося вбивство.

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За їхніми даними, 48-річний чоловік був жорстоко вбитий, а підозрювані в цьому злочині навмисно підпалили ферму, щоб замести сліди.

Затримання підозрюваних

Затримано трьох громадян Польщі: 37-річного та 34-річного чоловіків і 35-річну дружину одного з них. Чоловікам висунуто обвинувачення у вбивстві з особливою жорстокістю, а жінці - обвинувачення в ненаданні допомоги людині, яка опинилася в небезпеці, і обвинувачення в приховуванні слідів злочину.

"Один із двох підозрюваних у вбивстві зізнався і дав дуже докладні пояснення. Підозрюваний вказав мотив убивства, але, на нашу думку, він настільки ірраціональний і відірваний від реальності, що ми продовжуємо його розслідування", - сказав прокурор Патрік Вегнер у коментарі ЗМІ.

Мотиви вбивства - невідомі

Слідчі не повідомляють більше про підозрюваних чи про те, в чому саме полягала особлива жорстокість у цьому випадку. Однак більше подробиць надає портал ibytow.co.uk, за даними якого заарештовані є власниками ферми, подружньою парою та їхнім працівником.

Відомо, що українець працював на фермі щонайменше кілька місяців. Слідчі все ще з'ясовують, чи отримував він гроші, чи лише їжу та житло. Також у нього не було трудового договору.

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За неофіційною інформацією, тіло жертви розчленували сокирою.

Прокурор Вегнер підтвердив, що підозрювані у вбивстві вживали алкоголь тієї ночі. Однак він поки що не хоче однозначно стверджувати, чи пив тоді разом з ними українець.

Вбивства українців за кордоном

Нагадаємо, 2 травня в Будапешті стався напад на українця. Чоловік загинув, зазнавши смертельних ударів ножем.

Незадовго до того стало відомо про вбивство двох українців у Німеччині. Чоловіком, який напав на українців із ножем та вбив їх, виявився росіянин.

Автор: 

Польща (8484) вбивство (3080) українці (2537)


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Топ коментарі
+8
Хлопці , досить шлятися по Польщі, Угорщині і інших країнах,
а повертайтеся до України і будете жити 🙁
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17.05.2024 11:49
+4
Треба би цих поляків на війну з касапами. Нехай би там били, палили ворога - ще б грощі отримували.
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17.05.2024 11:24
+4
да ладно, не нагнетайте. Криминал, убийства и т.д. случаются в любой стране...
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17.05.2024 11:42
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Це якась пошесть в Польщі. Вбивство+розчленування+ спалення.

Кілька днів тому "мати" вбила дочок 3 і 5 рочків , розділила і спалила на подвір'ї у грилі.
Ще якийсь інженер вбив наречену, розділив і спалив вдома в камині.
Ще чоловік з жінкою жорстоко забили працівнника, який у них на обійсті викладував бруківку, також розчленували але не спалили, а забетонували в гаражі.
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17.05.2024 10:51 Відповісти
Треба би цих поляків на війну з касапами. Нехай би там били, палили ворога - ще б грощі отримували.
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17.05.2024 11:24 Відповісти
да ладно, не нагнетайте. Криминал, убийства и т.д. случаются в любой стране...
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17.05.2024 11:42 Відповісти
Хлопці , досить шлятися по Польщі, Угорщині і інших країнах,
а повертайтеся до України і будете жити 🙁
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17.05.2024 11:49 Відповісти
Не смешная шутка...
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17.05.2024 12:00 Відповісти
Краще бути вбитим та розчленованим поляком або в кращому випадко обхарканим або обісцяним як собака без прарору і батькивщіни в польщі. Звідки ви такі кумедні беретесь.
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17.05.2024 12:47 Відповісти
Сколько таких р которых ты написал - ЕДИНИЦЫ!!!!
А СКОЛЬКО УБИТО, ПОКАЛЕЧЕННОЙ, обездоленно в Украине?! В плену ?!
И вина не только на эрефии, а в равной степени на преступной коррумпированной власти зелёной плесени!!!!

Поэтому ЗАБЫЛИ СВОЁ ХЛЕБАЛО ЛОХ!
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17.05.2024 13:49 Відповісти
Насилля в природі людини, і з цим треба не боротися, а використовувати у військовій справі. До речі, забруднення довколішнього середовища, глобальне потепління і санячна активність стимулюють агресивність. От скажіть, скіко кацапів ви бажаєте зарубати сокирою?
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17.05.2024 12:01 Відповісти
краще поставте їх у рядочок над рівчаком і просто підносіть мені патрони
добу протримаюсь
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17.05.2024 12:22 Відповісти
Ти із Португалії будеш " рубати"? Чи так, попис..ь вийшов ?
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17.05.2024 12:44 Відповісти
Ну так поляки цеж ті самі кацапи тільки в профіль. Хто ще може перекрити кордони сусідній країні яка стікає кровю, невиконувати рішення ЕС завдяки допомозі, дотаціям і інвестиціям яких країна підвищіла економічний рівень іпотім казати про себе европейці. Тфу, це смішно.
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17.05.2024 12:50 Відповісти
Сам ти кацап в профіль, стільки міліардної допомоги і військової скільки виділила не сама заможна Польша Україні мало хто виділяв у 2022 році, вже не кажучи про міліони біженців з України яких вона прийнялаі прихистила.
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17.05.2024 13:13 Відповісти
А скільки мільярдів українські біженці сплатили податків у польщі? А скільки мільярдів заробила польща в Україні за минулі два роки коли у нас всі магазини забиті їх товарами? Це десятки мільярдів євро на рік, при цьому польська військова допомога лише 6 млрд. за увесь час. А 900 тисяч біженців, переважно із центру і заходу України просто поїхали покращити своє життя у більш заможній країні, а не від війни, як ти пишеш.
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17.05.2024 20:50 Відповісти
Не кусай руку яка у тяжку годину була протягнута тобі .... Це правило, а мірятися хрєнами це потім.
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18.05.2024 00:06 Відповісти
Бухло до добра не доводить любу людину, бухий може згадати образу за часі царя Панька, потім протверезіє і сам всреться від страху що наробив.
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17.05.2024 13:15 Відповісти
Ай! Ой! В Украине брат брата зарезал, сын мать убил и пытался выкинуть из дома! Да но, поляки монстры! Бойтесь!
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17.05.2024 18:12 Відповісти
поляки завжди відносилися до українців як до худоби. Це вже не перший випадок, коли на фермах вбивають українських гастербайтерів.
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17.05.2024 20:52 Відповісти
Так українці українців також вбивають, просто резонанс не той, наприклад їхав боєць АТО додому а йому новий знайомий чи знайома на вокзалі в пиво чи водку капнули клофіліна і переборщили,. летальний випадок як правило і випадок доволі росповсюджений. Чи скинули з потяга.... Тут просто таку хроніку не публікують, там поляки і рядом не стоять.
А про відношення - як себе поставиш, так і будуть відноситься.
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19.05.2024 13:14 Відповісти
 
 