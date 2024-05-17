У Польщі жорстоко вбили українця: розчленоване тіло намагалися спалити. Серед підозрюваних - начальник жертви

На фермі у селі Рокіцини, на півночі Польщі, вбили з особливою жорстокістю 48-річного громадянина України. Злочинці намагалися спалити його розчленоване тіло у господарській будівлі. Затримано трьох поляків, серед яких начальник і колега вбитого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання Wiadomosci.

Як зазначається, чоловіка та сімейну пару було заарештовано за підозрою у вбивстві українця, який працював на польській фермі.

Що відомо про подію?

Відомо, що інцидент стався на одній з найбільших ферм у районі. В неділю, 12 травня, підрозділ пожежної служби був відправлений до палаючої фермерської будівлі в Рокіцинах. Небезпечна пожежа виникла у господарській будівлі з сільськогосподарською технікою. Після завершення гасіння пожежі вогнеборці виявили всередині труп чоловіка.

Згідно з отриманою інформацією, загиблий, ймовірно, був працівником фермера.

Спочатку ніхто не підозрював, що це могло бути вбивство, оскільки служби отримали лише дзвінок про пожежу. Однак 16 травня співробітники поліції повідомили, що в Рокіцинах сталося вбивство.

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За їхніми даними, 48-річний чоловік був жорстоко вбитий, а підозрювані в цьому злочині навмисно підпалили ферму, щоб замести сліди.

Затримання підозрюваних

Затримано трьох громадян Польщі: 37-річного та 34-річного чоловіків і 35-річну дружину одного з них. Чоловікам висунуто обвинувачення у вбивстві з особливою жорстокістю, а жінці - обвинувачення в ненаданні допомоги людині, яка опинилася в небезпеці, і обвинувачення в приховуванні слідів злочину.

"Один із двох підозрюваних у вбивстві зізнався і дав дуже докладні пояснення. Підозрюваний вказав мотив убивства, але, на нашу думку, він настільки ірраціональний і відірваний від реальності, що ми продовжуємо його розслідування", - сказав прокурор Патрік Вегнер у коментарі ЗМІ.

Мотиви вбивства - невідомі

Слідчі не повідомляють більше про підозрюваних чи про те, в чому саме полягала особлива жорстокість у цьому випадку. Однак більше подробиць надає портал ibytow.co.uk, за даними якого заарештовані є власниками ферми, подружньою парою та їхнім працівником.

Відомо, що українець працював на фермі щонайменше кілька місяців. Слідчі все ще з'ясовують, чи отримував він гроші, чи лише їжу та житло. Також у нього не було трудового договору.

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За неофіційною інформацією, тіло жертви розчленували сокирою.

Прокурор Вегнер підтвердив, що підозрювані у вбивстві вживали алкоголь тієї ночі. Однак він поки що не хоче однозначно стверджувати, чи пив тоді разом з ними українець.

Вбивства українців за кордоном

Нагадаємо, 2 травня в Будапешті стався напад на українця. Чоловік загинув, зазнавши смертельних ударів ножем.

Незадовго до того стало відомо про вбивство двох українців у Німеччині. Чоловіком, який напав на українців із ножем та вбив їх, виявився росіянин.