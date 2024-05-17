Окупанти б’ють по Харкову, у місцях влучання пожежі. 2 людини загинули, 19 - поранені (оновлено)
Наразі окупанти завдають ударів по Харкову. Внаслідок обстрілу міста загинуло дві людини, є поранені.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"У Харкові було чути вибух. Будьте обережні", - написав він.
"Обережно: окупанти завдають удари по Харкову!", - інформує очільник ОВА Олег Синєгубов.
Оновлена інформація щодо удару по місту
"Прильотів було кілька, на місцях влучань пожежі", - пізніше зазначив Терехов.
За попередніми даними ОВА, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.
"На цю хвилину відомо про пʼятьох постраждалих, це цивільні чоловіки. Дані оновлюються", - додав своєю чергою Синєгубов.
Станом на 16.15, за даними Терехова, внаслідок удару по Харкову один загиблий та четверо поранених.
"Один чоловік загинув", - підтвердив Синєгубов.
Станом на 16.30 у Харкові двоє загиблих і тринадцять поранених. Серед 13 поранених, 4 - у важкому стані.
Станом на 17.40 Синєгубов повідомив про 19 постраждалих людей.
Серед них 18 чоловіків та 1 жінка, вік - від 20 до 60 років.
Зазначається, що чотири людини у важкому стані. Інші - в середньому.
Загинули двоє чоловіків, яким приблизно 45 років.
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Цікавий випадок коли по магазину на мікрарайоні Горизон це східні околиця Харкова лазила мавпа з колорадською лєнточкою по магазину АТБ і було це в середині січня 2022. Після Північної Салтівки Горизонт найбільше постраджав від кацапської артилерії і РСЗВ.
А той магазин АТБ кацапи розбомбили Градами з 28 лютого на 1 березня як і всю базарну площу
біля нього, сусідньому Велмаркету теж дісталось, вітрини вдрєбєзг.
Мораль проста - там де більше всього ********** руцкій мір найбільщі рунування від нього
Бьють їх під Харківом та іншіх містах. Багато людей перейшли виключно на українську мову.
Але, Звістно її і ждуни ху&ла. Небагато, десь процентів 1-5… Не вилікувани.
але з Польши видніше!
Треба готуватися для зустрічі орків.
Можливо роздавати зброю як це було в Київі.
Створювати укріплення. Фізичну фортіфікацію міста та підходів.
Створювати запаси їжі. Бо рашисти можуть обійти Харків та узяти в облогу.
Цего не буле робити Центральна влада. Це завдання для міста. Для Людей.
Розраховуй на себе. А не на « владу».
Ніхто і не проти, щоб русня вбила якомога більше наших, лиш би зброї не було на руках