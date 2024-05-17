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Новини
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Окупанти б’ють по Харкову, у місцях влучання пожежі. 2 людини загинули, 19 - поранені (оновлено)

харків

Наразі окупанти завдають ударів по Харкову. Внаслідок обстрілу міста загинуло дві людини, є поранені.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Харкові було чути вибух. Будьте обережні", - написав він.

"Обережно: окупанти завдають удари по Харкову!", - інформує очільник ОВА Олег Синєгубов.

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Оновлена інформація щодо удару по місту

"Прильотів було кілька, на місцях влучань пожежі", - пізніше зазначив Терехов.

За попередніми даними ОВА, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.

"На цю хвилину відомо про пʼятьох постраждалих, це цивільні чоловіки. Дані оновлюються", - додав своєю чергою Синєгубов.

Станом на 16.15, за даними Терехова, внаслідок удару по Харкову один загиблий та четверо поранених.

"Один чоловік загинув", - підтвердив Синєгубов.

Станом на 16.30 у Харкові двоє загиблих і тринадцять поранених. Серед 13 поранених, 4 - у важкому стані.

Станом на 17.40 Синєгубов повідомив про 19 постраждалих людей.

Серед них 18 чоловіків та 1 жінка, вік - від 20 до 60 років.

Зазначається, що чотири людини у важкому стані. Інші - в середньому.

Загинули двоє чоловіків, яким приблизно 45 років.

Автор: 

обстріл (28250) Харків (5563)


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Топ коментарі
+3
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17.05.2024 16:04
+3
Десь так, вони кончені....
Цікавий випадок коли по магазину на мікрарайоні Горизон це східні околиця Харкова лазила мавпа з колорадською лєнточкою по магазину АТБ і було це в середині січня 2022. Після Північної Салтівки Горизонт найбільше постраджав від кацапської артилерії і РСЗВ.
А той магазин АТБ кацапи розбомбили Градами з 28 лютого на 1 березня як і всю базарну площу
біля нього, сусідньому Велмаркету теж дісталось, вітрини вдрєбєзг.
Мораль проста - там де більше всього ********** руцкій мір найбільщі рунування від нього
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17.05.2024 16:08
+2
вчора і вдень були прильоти і ввечері закидали шахедами та С-300.

але з Польши видніше!
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17.05.2024 16:37
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Б"ють молотком по цвяху! А на війні стріляють, обстрілюють,******** !
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17.05.2024 15:53 Відповісти
з арти?
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17.05.2024 15:59 Відповісти
Яка там арта дострілить, максімум САУ Піон на 40 км але для цього вони повинні бути прямо на кордоні з Харківською областю, думаю дрони ЗСУ їх би знищили у разі появи.
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17.05.2024 16:03 Відповісти
По звуку як скеровані авіабомби малого діаметру, десь по Центру влупили, чотири чи десь так.
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17.05.2024 16:00 Відповісти
ті в Харькові, що носилися з калорадськими лєнточками, напевно проклинають Україну, що їх московські фашисти бомлять..
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17.05.2024 16:02 Відповісти
Десь так, вони кончені....
Цікавий випадок коли по магазину на мікрарайоні Горизон це східні околиця Харкова лазила мавпа з колорадською лєнточкою по магазину АТБ і було це в середині січня 2022. Після Північної Салтівки Горизонт найбільше постраджав від кацапської артилерії і РСЗВ.
А той магазин АТБ кацапи розбомбили Градами з 28 лютого на 1 березня як і всю базарну площу
біля нього, сусідньому Велмаркету теж дісталось, вітрини вдрєбєзг.
Мораль проста - там де більше всього ********** руцкій мір найбільщі рунування від нього
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17.05.2024 16:08 Відповісти
Та ні. Більшість харків'ян налаштована проти кацапів.

Бьють їх під Харківом та іншіх містах. Багато людей перейшли виключно на українську мову.

Але, Звістно її і ждуни ху&ла. Небагато, десь процентів 1-5… Не вилікувани.
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17.05.2024 17:31 Відповісти
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17.05.2024 16:04 Відповісти
Амінь
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17.05.2024 16:38 Відповісти
Прильоти кожного дня ... вчора жодного ... вчора у Харкові зеля був
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17.05.2024 16:07 Відповісти
вчора і вдень були прильоти і ввечері закидали шахедами та С-300.

але з Польши видніше!
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17.05.2024 16:37 Відповісти
так у 5 дня був. коли зелі вже не було и близько
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17.05.2024 16:47 Відповісти
Небо над Харьковом же открыто. Вот они и кошмарят город-миллионник, знают, что такой город просто так за неделю не эвакуируют. Если так будет продолжаться ещё всю следующую неделю, то орки растянут фронт, подтянут броне резервы и могут ударить с ходу по направлению Харьков и Сумы, что называется "в лоб" на пролом, а силы у них, как показала ситуация есть. ЗСУ не успеют с переброской войск. Логистика не сработает так оперативно. Вот на что надеется армия рф - на внезапность и стремительность. Их так учили ещё со времён 2-й мировой. Одно не понятно, почему в самих городах не формируют отряды местного Народного ополчения из тех, кто имеет опыт боевых действий, ну например в Афганистане, на Кубе, Ливии, из тех, кто имеет оружие во владении, охотников, егерей и т.д.?! Чего тут ждать?! Всё и так понятно! Враг хочет взять Харьков!
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17.05.2024 16:08 Відповісти
может быть не формируют, потому что те, кто имеет опыт уже воюет
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17.05.2024 16:28 Відповісти
Сінегубову та терехову потрібно швидкі дії прямо зараз!
Треба готуватися для зустрічі орків.

Можливо роздавати зброю як це було в Київі.
Створювати укріплення. Фізичну фортіфікацію міста та підходів.

Створювати запаси їжі. Бо рашисти можуть обійти Харків та узяти в облогу.

Цего не буле робити Центральна влада. Це завдання для міста. Для Людей.

Розраховуй на себе. А не на « владу».
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17.05.2024 17:39 Відповісти
Тому що для нащої влади і мусарів люди зі зброєю , це плювок в рило.
Ніхто і не проти, щоб русня вбила якомога більше наших, лиш би зброї не було на руках
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17.05.2024 16:35 Відповісти
В США оружие - обычное дело. Почти у всех семьях она есть. Были случаи, что хозяин до приезда полиции застрелит грабителя или нападавшего. И что, если нападавший - вор, был осуждён и есть в базе, хозяину Шериф только пожмёт руку и потом как-нибудь угостит виски, Шерифу же меньше будет работы. Ну а если нападавшего нету в картотеке, то с хозяина просто возьмут объяснение, видео с камер снимут и это всё приложат к рапорту о смерти нападавшего. Хозяину который применил винтовку или пистолет для самозащиты ничего не будет. В США есть даже целые клубы любителей коллекционного оружия, от пистолетов, до пулемётов и гранатомётов!
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17.05.2024 17:12 Відповісти
Враг хочет захватить всю Украину.
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17.05.2024 19:22 Відповісти
А в цей час американці кажуть,що нашою зброєю по Засрашці, ні,ні,ні!
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17.05.2024 17:01 Відповісти
 
 