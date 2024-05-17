Окупанти б’ють по Харкову, у місцях влучання пожежі. 2 людини загинули, 19 - поранені (оновлено)

Наразі окупанти завдають ударів по Харкову. Внаслідок обстрілу міста загинуло дві людини, є поранені.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові було чути вибух. Будьте обережні", - написав він.

"Обережно: окупанти завдають удари по Харкову!", - інформує очільник ОВА Олег Синєгубов.

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Оновлена інформація щодо удару по місту

"Прильотів було кілька, на місцях влучань пожежі", - пізніше зазначив Терехов.

За попередніми даними ОВА, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.

"На цю хвилину відомо про пʼятьох постраждалих, це цивільні чоловіки. Дані оновлюються", - додав своєю чергою Синєгубов.

Станом на 16.15, за даними Терехова, внаслідок удару по Харкову один загиблий та четверо поранених.

"Один чоловік загинув", - підтвердив Синєгубов.

Станом на 16.30 у Харкові двоє загиблих і тринадцять поранених. Серед 13 поранених, 4 - у важкому стані.

Станом на 17.40 Синєгубов повідомив про 19 постраждалих людей.



Серед них 18 чоловіків та 1 жінка, вік - від 20 до 60 років.



Зазначається, що чотири людини у важкому стані. Інші - в середньому.



Загинули двоє чоловіків, яким приблизно 45 років.