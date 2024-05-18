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Пентагон: Удари України вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей Росії

НПЗ у Клинцях

Удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі на початку цього року вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей РФ і призвели до зростання внутрішніх цін на паливо.

Про це повідомило розвідувальне управління Пентагону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Втрата частини російських нафтопереробних потужностей призвела до зростання внутрішніх цін на 20%-30% до середини березня і спровокувала зупинку експорту, щоб зосередитися на задоволенні внутрішнього попиту, йдеться в оцінці розвідувального управління Міністерства оборони США, яка була узагальнена в доповіді генінспектора Роберта Сторча, що здійснює нагляд за допомогою Україні.

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"Щоб пом'якшити вплив цих ударів, Росія заборонила експорт бензину на шість місяців, починаючи з березня, і почала імпортувати нафтопродукти з Білорусі, які планувала імпортувати з Казахстану, і надала пріоритет відвантаженню нафтопродуктів Російськими залізницями на противагу іншим видам транспорту", – йдеться в доповіді.

Хоча атаки України на нафтопереробні заводи в РФ спрямовані на виснаження запасів пального та експортних надходжень для путінських збройних сил, США критикують їх як такі, що створюють ризик для світових цін на нафту.

Оприлюднений аналіз охоплює лише двомісячний період – від першого нападу 21 січня на завод ПАТ "Новатек" в Усть-Лузі до атаки 24 березня на електростанцію в Новочеркаську.

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Водночас атаки на енергетичні об'єкти "призвели до незначних перебоїв в електропостачанні російських військових і цивільного населення", оскільки "Росія має потужні генеруючі потужності – треті за величиною в світі – і високий ступінь резервування в своїй мережі", йдеться в оцінці.

Автор: 

НПЗ (587) Пентагон (1415) росія (64958)


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Топ коментарі
+14
І шо характерно - жодної ескалації з боку русні. А як це так?
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18.05.2024 19:17
+11
У них два порти які вантажить 80% нафти. Луга і говнорасєйськ.
Там смерть кащєєва...
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18.05.2024 19:24
+10
14% -це дуже мало....
Потрібно мінімум 25% щоб це стало відчутно....
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18.05.2024 19:19
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І шо характерно - жодної ескалації з боку русні. А як це так?
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18.05.2024 19:17 Відповісти
Це ти, падло русняве, так радієш? Що у звичайних людей не буде світла? І при цьому потім лицемірно заявляєш, що тут живуть твої брати? Мразота кончена. В бан, тварино
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18.05.2024 20:50 Відповісти
Дивно, півтора роки тому ми не били по їх НПЗ, а нашу енергетику добили до 3-добових блекаутів та відсутність електрики 20 годин з 24.
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18.05.2024 20:51 Відповісти
Я ******* по Пентагону...

Він, ****, гоне....

Лячно...

Бути ....

Володарем Свого сллва...

В ***** погони...
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18.05.2024 19:18 Відповісти
14% -це дуже мало....
Потрібно мінімум 25% щоб це стало відчутно....
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18.05.2024 19:19 Відповісти
У них два порти які вантажить 80% нафти. Луга і говнорасєйськ.
Там смерть кащєєва...
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18.05.2024 19:24 Відповісти
До виборів б'ємо по НПЗ, після - топимо пусті танкери в чорному морі які йдуть під завантаження.
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18.05.2024 20:17 Відповісти
Недопустімо? Ну 64 Ф-35, 2000 Атакамсів і добро на атаку їх зброєю по військовим об'єктам рашистів. Домовленість плюс плюс. А зараз для України плюсів нема. Не вигідна домовленість. Тому можна знищувати і топити.
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18.05.2024 20:53 Відповісти
Все одно, найболючіші удари відчуваємо ми. Бо ніби на відкритій долоні, вбивай кого і коли хочеш, руйнуй що і скільки забажаєш.
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18.05.2024 19:20 Відповісти
14 це до вчорашнього розіпінго в говнорасєйску. Коцапи жаліються що сума збитків до 8 мільярдів баксів...
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18.05.2024 19:20 Відповісти
Цуки..вони все тільки грошми міряють..аби виздихали вже.
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18.05.2024 19:22 Відповісти
Для ведення війни треба три речі - гроші, гроші і ще раз гроші.
Це сказав один мудрий дядько сотні років тому...
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18.05.2024 19:26 Відповісти
Тада..а ще - відсутність щурів
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18.05.2024 19:30 Відповісти
Удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі на початку цього року вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей РФ ... США критикують їх як такі, що створюють ризик для світових цін на нафту.
Водночас атаки на енергетичні об'єкти "призвели до незначних перебоїв в електропостачанні російських військових і цивільного населення", оскільки "Росія має потужні генеруючі потужності - треті за величиною в світі - і високий ступінь резервування в своїй мережі", йдеться в оцінці. Джерело:

Всього 14%! Які вже напевно відновили. Та ще США не схвалюють. А по енергетиці бити взагалі не варіант. Куди ж стріляти?
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18.05.2024 19:24 Відповісти
Кацапи і без ударів минулої зими мерзли, а як будуть під ударами?
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18.05.2024 20:20 Відповісти
Ще є над чим працювати.
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18.05.2024 19:25 Відповісти
Мало!
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18.05.2024 19:26 Відповісти
Washington Post: Росія за 1 місяць захопила більше територій, ніж Україна звільнила під час контрнаступу за 2023 рік
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18.05.2024 19:36 Відповісти
Все считают, щетоводы.
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18.05.2024 19:45 Відповісти
Я просто нагадаю, що американці дуже не хотіли аби Україна била по піторській нафтопереробці.
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18.05.2024 19:53 Відповісти
Це не американські безпілотники! Чого пента-гон скиглить?
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18.05.2024 19:55 Відповісти
но рашка еще раз десять бахнет- и останемся без энергетики, и города в говне утонут, равноценно?
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18.05.2024 19:56 Відповісти
Це про UK?
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18.05.2024 20:21 Відповісти
Звідки кацапське воно може знати?
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18.05.2024 21:14 Відповісти
зачекай ще трошки- і ми почнемо по кацапо енергетичним "бахкать" /по-твоему/...-ще все попереду...
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18.05.2024 21:22 Відповісти
це круто, і чому ви ..... не дозволяєте добити інші атакамсами?
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18.05.2024 20:08 Відповісти
США,Захід повинні працювати, як створити економічну блокаду рф,а не прогнузовати скільки буде коштувати нафта.Залізний зановіс до ссср був дієвим,но тоді не було такої війни.Санкціі це добре,но не достатні.Зановіс від рф повинен бути не *залізний*.а зроблений з більш твердого і надійного матер'ялу.
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18.05.2024 20:14 Відповісти
дайте необхідну зброю- знищемо 87 %....
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18.05.2024 21:20 Відповісти
На запит "вдарили по російській тец" гугл відповів - ворог завдав удар по критичній інфраструктурі міста Суми - місцевій ТЕЦ.
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18.05.2024 21:28 Відповісти
Де там зростання на 30 %?
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18.05.2024 22:22 Відповісти
 
 