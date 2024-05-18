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Проросійський українець 9 травня підняв прапор РФ над Бундестагом

Проросійський українець Іван Т.

Українець, який підтримує російську агресію проти України, 9 травня за допомогою безпілотника підняв прапор РФ над німецьким парламентом, де встановлено заборону на польоти.

Інцидент стався 9 травня, пресслужба Бундестагу підтвердила його в суботу, 18 травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Прихильник Росії Іван Т. кілька хвилин керував безпілотником із російським прапором над німецьким парламентом, знімаючи це на відео, що поширилося у соціальних мережах. Дрон пролетів над будівлею на висоті близько 20 метрів.

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Зона обмеження польотів встановлена в радіусі близько 5,6 кілометра навколо Бундестагу в урядовому районі Берліна. Прольоти літаків, гелікоптерів і безпілотників у цій зоні заборонені або можливі лише з дозволу.

🇷🇺 Russians in 🇩🇪 Germany flew the Russian flag above the Reichstag using a drone.

Germany should understand what it means. pic.twitter.com/5OkpzbEEK7

— Victoria (@victoriaslog) May 17, 2024

Це пов'язано з міркуваннями безпеки та побоюваннями щодо нападів або шпигунства.

Співробітники поліції на місці взяли у чоловіка особисті дані. Дрон, три прапори та чотири георгіївські стрічки у нього вилучили.

Проти чоловіка порушили провадження за статтею 62 закону Про повітряний рух, яка передбачає до двох років ув'язнення або штраф.

Для Івана Т. цей вчинок може призвести до тюремного ув'язнення. Згідно з повідомленнями Märkischer Allgemeiner та Tagesspiegel, у травні 2023 року він був засуджений до одного року умовно – за пошкодження майна з метою російської пропаганди і схвалення агресивної війни Росії.

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Він намалював символи "Z" на вежі старої будівлі земельного парламенту в Потсдамі, також відомої як "Кремль", яку було видно здалеку, і прикріпив російський прапор на даху.

Через кілька днів він вирізав обличчя з 20-метрового плакату солідарності з Україною з фотографією української матері в Гарнізонній церкві Потсдама і замінив його текстом: "України не існує".

41-річний Іван Т. – з Одеси. Він приїхав до Німеччини влітку 2022 року. Своїми діями він хотів показати, що є українці, які вважають себе частиною "великого російського народу".

Автор: 

Німеччина (7327) українці (2537) Бундестаг (195) державна зрада (1679)


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Топ коментарі
+78
Який він "українець",якщо він-смердючий козлопід@р?
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18.05.2024 23:46
+55
Ублюдок з українським паспортом це ще далеко не українець
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18.05.2024 23:46
+54
- Скажи-ка дед откуда Русь пошла?
- От Киева где княжие хоромы.
- А «РуССкий мир»? откуда взялся он?
- От ********* с лишней хромосомой!
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18.05.2024 23:49
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Підтримую всі негативні коментарі колег щодо цією русотяпської наволочі...Але,давайте будемо відвертими, не менше (а може й більше)половини т.з. згорьованих біженців з України схожі на цього му.дака,може не так маніфестно проявляють себе але схоже думають. Інша половина це рвачі-ухилятни за дармовими євро та кронами,вони всі це колишні виборці прикольного веселого чувачка-4-х кратного ухилянта і сміхача ...
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19.05.2024 09:39 Відповісти
Не розумію, чого ці проросійські біженці біжать до Європи, а не до раші, раз так вони її *******? (Сарказм, звісно)... А взагалі то це лицемірство. Але вони не здатні це усвідомити з працюючим 0,0001% мозку.
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19.05.2024 09:59 Відповісти
в нас сусідка через забор волала, "путін прийди і він вас всіх на коліна поставить". І куди вона з*балася? у францію! і свого 30 річного внучка "оні же деті" прихопила.
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19.05.2024 15:56 Відповісти
украінське посольство має зайнятися цим поціновувачем руськага міра,на жаль про реакцію ми не знаємо
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19.05.2024 10:27 Відповісти
вот именно!
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19.05.2024 10:40 Відповісти
Якщо у тварюки український паспорт, а вона генетично тварюка, то який же це українець?
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19.05.2024 10:46 Відповісти
Иуда!Почему в рашку не поехал жить?»Таких» нужно сразу лишать украинского гражданства,как пособников рашистов во время боевых действий
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19.05.2024 11:14 Відповісти
Своими действиями он хотел показать, что есть украинцы, которые считают себя частью "великого русского народа".
---------------------------------
Так почему сидит в Германии, если "часть русского мира"?! После отсидки в рашу-в рашу поганой метлой. 🤬
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19.05.2024 11:43 Відповісти
А що незрозуміло? Скріпи скріпами, а їсти хочеться, та ще й щоб смачно було ...
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19.05.2024 12:00 Відповісти
Давно вже назріла потреба законодавчого поділу на НАРОД і НАСЕЛЕННЯ, на ГРОМАДЯН і (умовно назвемо) НЕГРОМАДЯН. З відповідним набіром ОБОВ'ЯЗКІВ та ПРАВ. Державо утворюючими (обирати, бути обраним) є виключно її громадяни. Вони і є "господарі" держави, а всі інші не більше ніж "квартиранти" цієї держави, що часто тимчасово проживають на її території і стрімко її покидають, наприклад, у разі війни або інших "неприємностей", оскільки їм глибоко наплювати на цю державу.
Статус громадянина та умови його АВТОМАТИЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ має бути визначений законодавчо та досить однозначно. Аналогічно мають бути визначені жорсткі та АВТОМАТИЧНО діючі умови депортації для "негромадян".
Усі владні повноваження, аж до технічних посад у всіх гілках владного та силового апарату, мають належати виключно громадянам.
У таких умовах кожен сам, своїми вчинками і визначить свій державний статус.

Громадянство це насамперед обов'язки, а права лише приємний супутній бонус.
Не згоден, нахрін ти тут потрібен. Так має бути ...
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19.05.2024 13:28 Відповісти
А як же він виїхав?
Може працівник цирку чи глово?
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19.05.2024 13:57 Відповісти
Одно слово - *****!
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19.05.2024 19:58 Відповісти
Такий ,,українець", як явище, є результатом відміни в паспорті графи національність.
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20.05.2024 00:19 Відповісти
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