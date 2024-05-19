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Новини Допомога Україні
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Замість думати про поступки України у війні партнерам треба дати допомогу для перемоги. Коли наші солдати мають все необхідне, ми досягаємо успіху, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Українцям потрібна зброя, щоб відбивати російську агресію - це основне послання України до союзників.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-участі у 17-й Конференції Леннарта Мері, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як наголосив міністр, Росія сильна, а Україна страждає від затримок і недостатніх поставок військової допомоги, які доводиться компенсувати самопожертвою українських солдатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба: Чи буде мир у Європі, чи велика війна – залежить від рішучості союзників допомогти Україні здолати агресію РФ

"Тому основний меседж залишається незмінним - надсилайте нам все необхідне, тому що ми довели за ці два роки, що коли наші солдати мають все необхідне, ми досягаємо успіху. А коли ми не маємо всього необхідного, ми не перемагаємо. Але важливо інше. Дехто схильний робити висновки, що якщо Україна не досягає успіху на полі бою, то це означає, що це неможливо і Україна повинна розглядати різні альтернативні сценарії завершення цієї війни. Але це викривлена логіка, тому що, як я вже казав, коли у нас є все необхідне, ми досягаємо успіху", - сказав він.

Замість обговорення поступок з боку України для завершення війни, за словами Кулеби, всі чиновники та "мислителі" у столицях світу повинні задуматися про те, що ще можуть зробити, щоб Україна перемогла у війні.

"Отже, що ми маємо робити, так це слідувати гаслу вашої конференції: не впадаймо у відчай, а діймо. Діяти - це те, що має значення. І надішліть нам Patriot, надішліть нам артилерійські боєприпаси, надішліть нам бронетехніку, дозвольте нам бити по будь-якій необхідній військовій цілі всередині Росії, допоможіть нам захистити наше небо, і ви побачите різницю. Якщо ви не робите всього цього, не скаржтеся на Україну", - підкреслив міністр.

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Також Кулеба дорікнув країнам, які шукають виправдання, щоб не допомогати Україні.

"Менш дипломатична і коротка відповідь полягає в тому, що я вдячний усім, але я звинувачую всіх, хто робить недостатньо", - додав він.

Автор: 

допомога (8304) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+17
Мы достигали бы успеха, если бы ваша "зе-*****" не воровала, в том числе и те средства что выделяет Запад...
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19.05.2024 00:57
+7
Закидайте цього кулебу лопатами.
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19.05.2024 01:12
+6
Треба врахувати також те, що і ти гнида, і вся ваша влада!
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19.05.2024 01:04
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Мы достигали бы успеха, если бы ваша "зе-*****" не воровала, в том числе и те средства что выделяет Запад...
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19.05.2024 00:57 Відповісти
Кулєба такий Кулєба...
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19.05.2024 01:31 Відповісти
оце тіпа міністр МЗС майже 5 років сидить на приставному сільці біля агента кремля Козира навіть не по праву а по ліву його руку, бо по праву сидить комарілья Януковича з ОПЗЖ-ОПИ Єрмака - і воно щось вимагає!!!
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19.05.2024 00:58 Відповісти
Треба врахувати також те, що і ти гнида, і вся ваша влада!
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19.05.2024 01:04 Відповісти
Закидайте цього кулебу лопатами.
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19.05.2024 01:12 Відповісти
Тут головне зараз не посваритися з американцями знов, треба обережніше з вимогами і наскільки я розумію на сьогодні США і Європа не примусують Україну ні до якого перемир'я з росією. Хотілося б, щоб вони дали дозвіл на вживання зброї на території росії, але все ж таки зброю дають і зараз багато. Доречі, чому не можна бити британською зброєю? Британці нібито дозволили. У нас є і свої чудові дроні і деякі ракети.
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19.05.2024 01:25 Відповісти
А як не дадуть, то перемагати лопатами?
Вже будо одне гімно що казало "нє треба скигліті, треба брать лопату ".
Щось у цієї ******* фетиш на лопатах.
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19.05.2024 01:41 Відповісти
Він взагалі хоч школу закінчив, чи диплом купив...
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19.05.2024 03:47 Відповісти
За два роки війни Кулеба та інші ефективні мародери Зеленського розікрали сотні млрд$ допомоги. Тож Захід і вирішив, що з вас доволі.
Впевнений, що й Джонсон посаду прем'єра через ЗЕ&кагал втратив. Бо британська фіндопомога розкрадалася швидше, ніж надходила.
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19.05.2024 06:26 Відповісти
Думаю, англійські аналоги джавелінів не розкрадали все ж таки.
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19.05.2024 07:57 Відповісти
Цього ніхто не скаже.
А ось дивний збіг, що Джонсона замінив саме Сунак, який був міністром фінансів і контролював відправку фіндопомоги- має місце бути.
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19.05.2024 09:09 Відповісти
замість того щоб кричати на весь світ "ВИ НАМ ОБІЦЯЛИ " .......дивлюсь як розвалився в кріслі цей поважний пан хочеться ДАТИ ЙОМУ В РИЛО,,,

а можливо нам ніхто нічого і не обіцяв ???
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19.05.2024 06:34 Відповісти
У рило треба дати 13,5 млн дов...м, обравшом блазня в презіденти.Діпломатичні кадри-це обав'язок презідента,а не верховної ради.
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19.05.2024 11:16 Відповісти
Кулебі непогано було б задуматись, що можливо ЄС та США зовсім не хочуть поразки росії? Але зовсім не тому, що вони бояться її розпаду, хаосу, втрати контролю над ядерною зброєю, тобто всього того, що постійно пише західна преса як про причини такої дивної стратегії США, яку вони обрали в цій війні.
Вони не хочуть її тому, що вони не хочуть, щоб ця війна взагалі колись закінчилася. Реальні причини такої поведінки прості і зрозумілі.
По-перше, поки ця війна йде, путін точно не нападе на НАТО. Вести другу війну одночасно він просто не зможе. Достатньо знати, що він виводить свій миротворчий контингент із Вірменії та кидає його на фронт в Україні, щоб чітко розуміти справжній масштаб його можливостей.
По-друге, ця війна його стратегічно послаблює. Витрачати довго 7% ВВП на війну нікому не вигідно. росія така яка вона є. Вона за цей час не стала більшою і сильнішою. У неї ті самі родовища нафти, ті самі люди і ті самі величезні необжиті простору, більшість часу скуті льодом і вкриті снігом.
Відволікаючи мінімум 130 млрд. доларів на рік на війну, росія точно не стає кращою і кращою.
Плюс до цього, які-ніякі санкції теж послаблюють росію і її технологічне відставання стає все помітнішим. Якщо до цієї війни додати ще старі добрі перегони озброєнь, це також послаблює росію і знижує ймовірність її нападу на НАТО.
Знайдіть хоч одну причину, чому США (і навіть у цілому - Захід) мають бути зацікавлені у швидкому закінченні цієї війни?
Я ж не відкрию вам Америки, якщо скажу, що кожен у світі політики переслідує свої власні інтереси, правда? Інтерес Заходу полягає у тому, щоб підвищити свою безпеку. Цьому інтересу відповідає довга (в ідеалі - нескінченна) війна в Україні.
ФБ
Так що, "рятування потопельників - справа рук самих потопельників".
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19.05.2024 06:38 Відповісти
це не зрозуміло тільки дуракам
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19.05.2024 06:45 Відповісти
Дивна у вас логіка!
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19.05.2024 07:59 Відповісти
Ви ще забули до цього всього додати що не тільки Китай чи Індія отримує зараз надприбутки від купівлі ресурсів з раші з дисконтом але і всі компанії які розмістили там виробництво в тому числі і західні...

Американська промплощадка то Китай а зараз уже потрохи і індія.... Це також дещо стримує інфляцію в самих штатах від надмірного друку доллара в останні роки...
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19.05.2024 08:18 Відповісти
Пане Кулеба, вам не здається, що пані Маркаровій пора здійснити свою мрію - стати американською фермершею?
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19.05.2024 08:02 Відповісти
Якого успіху?
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19.05.2024 09:02 Відповісти
Вплив наркотиків навіть через текст відчутний.
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19.05.2024 09:04 Відповісти
А ви, уйобіща зелені, побільше бикуйте та воруйте, то дадуть, а потім догонять, і ще дадуть. Вже увесь світ баче ваше смерюде, брехливе, злодійське нутро. Шкода, що Україна стала заручницею такої мерзотної *******, як ви. Виздихніть вже, падлюки.
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19.05.2024 09:23 Відповісти
То може зелені припинять думати про ''асфальти'', та ''яйка по 17"!
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19.05.2024 09:41 Відповісти
На Україну ніхто не скаржиться. Дурень!
Але ніхто за Україну робити її домашні вправи не буде. Європа будувати укріплень і відбудовувати ВПК не буде. Допомога так! Але ДО-ПО-МО-ГА.
10 рік війни. Мабуть вже слово за укроборонпромом , мо та Зеленським про мобілізацію економіки.
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19.05.2024 15:10 Відповісти
 
 