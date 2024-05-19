Замість думати про поступки України у війні партнерам треба дати допомогу для перемоги. Коли наші солдати мають все необхідне, ми досягаємо успіху, - Кулеба
Українцям потрібна зброя, щоб відбивати російську агресію - це основне послання України до союзників.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-участі у 17-й Конференції Леннарта Мері, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Як наголосив міністр, Росія сильна, а Україна страждає від затримок і недостатніх поставок військової допомоги, які доводиться компенсувати самопожертвою українських солдатів.
"Тому основний меседж залишається незмінним - надсилайте нам все необхідне, тому що ми довели за ці два роки, що коли наші солдати мають все необхідне, ми досягаємо успіху. А коли ми не маємо всього необхідного, ми не перемагаємо. Але важливо інше. Дехто схильний робити висновки, що якщо Україна не досягає успіху на полі бою, то це означає, що це неможливо і Україна повинна розглядати різні альтернативні сценарії завершення цієї війни. Але це викривлена логіка, тому що, як я вже казав, коли у нас є все необхідне, ми досягаємо успіху", - сказав він.
Замість обговорення поступок з боку України для завершення війни, за словами Кулеби, всі чиновники та "мислителі" у столицях світу повинні задуматися про те, що ще можуть зробити, щоб Україна перемогла у війні.
"Отже, що ми маємо робити, так це слідувати гаслу вашої конференції: не впадаймо у відчай, а діймо. Діяти - це те, що має значення. І надішліть нам Patriot, надішліть нам артилерійські боєприпаси, надішліть нам бронетехніку, дозвольте нам бити по будь-якій необхідній військовій цілі всередині Росії, допоможіть нам захистити наше небо, і ви побачите різницю. Якщо ви не робите всього цього, не скаржтеся на Україну", - підкреслив міністр.
Також Кулеба дорікнув країнам, які шукають виправдання, щоб не допомогати Україні.
"Менш дипломатична і коротка відповідь полягає в тому, що я вдячний усім, але я звинувачую всіх, хто робить недостатньо", - додав він.
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Вже будо одне гімно що казало "нє треба скигліті, треба брать лопату ".
Щось у цієї ******* фетиш на лопатах.
Впевнений, що й Джонсон посаду прем'єра через ЗЕ&кагал втратив. Бо британська фіндопомога розкрадалася швидше, ніж надходила.
А ось дивний збіг, що Джонсона замінив саме Сунак, який був міністром фінансів і контролював відправку фіндопомоги- має місце бути.
а можливо нам ніхто нічого і не обіцяв ???
Вони не хочуть її тому, що вони не хочуть, щоб ця війна взагалі колись закінчилася. Реальні причини такої поведінки прості і зрозумілі.
По-перше, поки ця війна йде, путін точно не нападе на НАТО. Вести другу війну одночасно він просто не зможе. Достатньо знати, що він виводить свій миротворчий контингент із Вірменії та кидає його на фронт в Україні, щоб чітко розуміти справжній масштаб його можливостей.
По-друге, ця війна його стратегічно послаблює. Витрачати довго 7% ВВП на війну нікому не вигідно. росія така яка вона є. Вона за цей час не стала більшою і сильнішою. У неї ті самі родовища нафти, ті самі люди і ті самі величезні необжиті простору, більшість часу скуті льодом і вкриті снігом.
Відволікаючи мінімум 130 млрд. доларів на рік на війну, росія точно не стає кращою і кращою.
Плюс до цього, які-ніякі санкції теж послаблюють росію і її технологічне відставання стає все помітнішим. Якщо до цієї війни додати ще старі добрі перегони озброєнь, це також послаблює росію і знижує ймовірність її нападу на НАТО.
Знайдіть хоч одну причину, чому США (і навіть у цілому - Захід) мають бути зацікавлені у швидкому закінченні цієї війни?
Я ж не відкрию вам Америки, якщо скажу, що кожен у світі політики переслідує свої власні інтереси, правда? Інтерес Заходу полягає у тому, щоб підвищити свою безпеку. Цьому інтересу відповідає довга (в ідеалі - нескінченна) війна в Україні.
ФБ
Так що, "рятування потопельників - справа рук самих потопельників".
Американська промплощадка то Китай а зараз уже потрохи і індія.... Це також дещо стримує інфляцію в самих штатах від надмірного друку доллара в останні роки...
Але ніхто за Україну робити її домашні вправи не буде. Європа будувати укріплень і відбудовувати ВПК не буде. Допомога так! Але ДО-ПО-МО-ГА.
10 рік війни. Мабуть вже слово за укроборонпромом , мо та Зеленським про мобілізацію економіки.