Міністр оборони Британії Шеппс заявив, що впродовж травня Україна отримає від Лондона 100 ракет для ППО

Очільник оборонного відомства Великої Британії Грант Шеппс закликав союзників активізувати зусилля щодо надання Україні військової допомоги. Він також заявив, що у 2024 році вартість допомоги Україні від британського уряду складатиме 3 млрд фунтів стерлінгів.

Про це британський міністр сказав у коментарі виданню The Sun, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр оборони Великої Британії заявив, що "усе, що є важливим і цінним для західного світу", опиниться під загрозою, якщо диктатор РФ Володимир Путін переможе у війні проти України. На тлі наступальних дій Росії на Харківщині Шеппс закликав союзників активізувати свої зусилля щодо військової допомоги Україні.

"Події минулого тижня мають стати тривожним дзвінком для Заходу. Теплих слів недостатньо. Кожна держава, яка цінує свою свободу, має якнайшвидше зробити все можливе, щоб ЗСУ могли відбити протиправне вторгнення", - заявив британський міністр.

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Крім цього, Шеппс повідомив, що від початку травня Британія вже передала Києву 80 ракет для ППО, а ще 20 мають прибути до початку червня. За його словами, також його країна надіслала понад мільйон патронів, 20 броньованих машин-амфібій Viking, протимінне обладнання та військовий одяг.

Очільник оборонного відомства Британії додав, що вартість британської допомоги для України у 2024 році складатиме 3 млрд фунтів стерлінгів.

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Раніше Шеппс заявив, що Лондон не тиснутиме на Україну щодо відмови від частини її територій та підписання "мирної угоди" з Росією.