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Новини Війна
2 011 13

Міністр оборони Британії Шеппс заявив, що впродовж травня Україна отримає від Лондона 100 ракет для ППО

Міністр оборони Британії Грант Шеппс повідомив, що Україна отримає від Британії 100 ракет для ППО у травні

Очільник оборонного відомства Великої Британії Грант Шеппс закликав союзників активізувати зусилля щодо надання Україні військової допомоги. Він також заявив, що у 2024 році вартість допомоги Україні від британського уряду складатиме 3 млрд фунтів стерлінгів.

Про це британський міністр сказав у коментарі виданню The Sun, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр оборони Великої Британії заявив, що "усе, що є важливим і цінним для західного світу", опиниться під загрозою, якщо диктатор РФ Володимир Путін переможе у війні проти України. На тлі наступальних дій Росії на Харківщині Шеппс закликав союзників активізувати свої зусилля щодо військової допомоги Україні.

"Події минулого тижня мають стати тривожним дзвінком для Заходу. Теплих слів недостатньо. Кожна держава, яка цінує свою свободу, має якнайшвидше зробити все можливе, щоб ЗСУ могли відбити протиправне вторгнення", - заявив британський міністр.

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Крім цього, Шеппс повідомив, що від початку травня Британія вже передала Києву 80 ракет для ППО, а ще 20 мають прибути до початку червня. За його словами, також його країна надіслала понад мільйон патронів, 20 броньованих машин-амфібій Viking, протимінне обладнання та військовий одяг.

Очільник оборонного відомства Британії додав, що вартість британської допомоги для України у 2024 році складатиме 3 млрд фунтів стерлінгів.

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Раніше Шеппс заявив, що Лондон не тиснутиме на Україну щодо відмови від частини її територій та підписання "мирної угоди" з Росією.

Автор: 

Велика Британія (5553) ППО (3154) допомога (8304) Шеппс Грант (63)


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Топ коментарі
+3
А від власного ВПК скільки ракет отримаємо?
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19.05.2024 17:12
+2
В три рази більше ніж торік.
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19.05.2024 17:36
+2
безуглі з єрмачками та шефірами і іншими "слугами Урода" вкатали ВСЕ в асфальт
та по-своїх кишенях.....
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19.05.2024 18:05
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А від власного ВПК скільки ракет отримаємо?
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19.05.2024 17:12 Відповісти
а оно есть? там все просрано давно
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19.05.2024 17:16 Відповісти
В три рази більше ніж торік.
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19.05.2024 17:36 Відповісти
а власне впк хоч колись, навіть за часів срср, виробляло ракети для зрк? чи просто повоняти в коментах?
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19.05.2024 17:50 Відповісти
А хто за часів срср виробляв ракети для зрк?
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19.05.2024 18:13 Відповісти
напевно, ті ж самі хто й зараз, і всі у кацапстані? луч робив авіаційні Р-27, в дніпрі великі мбр. то шо?
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19.05.2024 18:15 Відповісти
2018 - Україна закупила необхідне закордонне обладнання для налагодження замкненого циклу виробництва ракет «буківського» калібру, яке в подальшому буде використовуватись і для виробництва перспективного українського ЗРК середньої дальності.
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19.05.2024 18:26 Відповісти
безуглі з єрмачками та шефірами і іншими "слугами Урода" вкатали ВСЕ в асфальт
та по-своїх кишенях.....
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19.05.2024 18:05 Відповісти
100 ракет добре а 1000 ракет не обтяжить Лондон - шоб по дорослому
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19.05.2024 17:16 Відповісти
Значить вже доставили... Дякуємо британцям та особисто міністру Великої Британії Гранту Шеппсу
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19.05.2024 17:34 Відповісти
Британія приклад для вільного світу. Звісно, що їм огидні цінності московського улусу.
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19.05.2024 18:20 Відповісти
Мене цікавить, чи подавав хто з уряду України прохання британцям надати нам ці ракети ще до крайніх обстрілів наших територій....
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19.05.2024 19:54 Відповісти
 
 