Значну частину припортової інфраструктури Одещини розбито. Кораблі вантажать під обстрілами, - Кіпер

Росіяни обстрілюють портову інфраструктуру Одещини, проте порти працюють.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, сьогодні зернові коридори працюють цілодобово, їх супроводжують військові теж цілодобово.

"Бувають такі дні, що в каравані йде 40-50 кораблів. Сьогодні з того, що ми можемо, ми вижимаємо максимум, щоб забезпечити нашим підприємствам можливість працювати. І не лише в Одесі", - зазначив очільник області.

Кіпер заявив, що зараз неможливо накопичити на складі 20-50 тисяч тонн зерна, щоб коли прийшов корабель його завантажити.

"Все працює з-під коліс, на ходу, під обстріли, під тривоги. Судно вантажиться не добу, а три-п’ять. Але вони це роблять, оплачуючи простої", - додав глава ОВА.

Водночас, зазначив він, значну частину припортової інфраструктури Одещини розбито.

Повний текст інтерв'ю із очільником Одеської ОВА Олегом Кіпером читайте за посиланням.

Експорт сільгосппродукції

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що експорт сільгосппродукції з чорноморських портів сягнув довоєнного рівня.

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