Удар РФ по базі відпочинку на Харківщині: 1 людина вважається зниклою безвісти

Після удару російських окупантів по базі відпочинку в Харківському районі 19 травня один чоловік вважається зниклим безвісти.

Про це повідомив журналістам речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На жаль, інформації досі немає. Тіло чоловіка не знайшли. На тепер він так само вважається безвісти зниклим", - сказав Чубенко.

За інформацією керівника Малоданилівської селищної громади Олександра Гололобова, серед загиблих - двоє жителів Черкаської Лозової.

Також загинули жителі Харкова, повідомив міський голова обласного центру Ігор Терехов.

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Ракетний удар РФ по базі відпочинку у передмісті Харкова

У неділю, 19 травня, російські загарбники скоїли черговий воєнний злочин - вони атакували базу відпочинку у с. Черкаська Лозова у передмісті Харкова, за попередніми даними, двома ракетами "Іскандер-М".

Унаслідок атаки 5 людей загинули. Серед загиблих - вагітна жінка. Серед поранених - 9 людей у важкому стані. 8-річна дівчинка у легкому, стабільна.