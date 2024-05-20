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Новини
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Зеленський про переговори щодо використання західної зброї на території Росії: Поки що нічого позитивного немає

Володимир Зеленський розповів про хід переговорів щодо використання зброї західних союзників поза територією України

Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо використання їхньої зброї для нанесення ударів по російській військовій техніці на кордоні і далі вглиб території РФ, однак поки що позитивних результатів немає.

Про це Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю виданню Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Так президент розповів, що Київ веде переговори з міжнародними партнерами про використання їхньої зброї для нанесення ударів по російській військовій техніці на кордоні і далі вглиб території Росії.

"Поки що нічого позитивного немає", - зазначив він.

Зеленський додав, що західні союзники занадто довго приймають ключові рішення щодо військової підтримки України. Він охарактеризував надання допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони, таких як Patriot, на які Україна значною мірою покладається у війні з Росією, як "один великий крок вперед, але перед цим - два кроки назад".

Читайте: Два Patriot для Харкова змінять ситуацію, - Зеленський відреагував на удар РФ по базі відпочинку на Харківщині

"Кожне рішення, до якого приходимо ми, а потім усі разом, запізнюється приблизно на рік", - сказав глава держави.

Водночас він запропонував шляхи, якими союзники могли б допомогти більш безпосередньо, зокрема, збиваючи російські ракети над українською територією за певних обставин.

"Росіяни використовують 300 літаків на території України, - сказав він. "Нам потрібно щонайменше 120, 130 літаків, щоб протистояти в небі. Ви не можете забезпечити це прямо зараз? Гаразд ... повертаючись до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО: підніміть їх у повітря ... збивайте цілі, захищайте цивільне населення. Чи можуть вони (НАТО - Ред.) це зробити? Я впевнений, що так. Чи є це нападом з боку країн НАТО, втручанням? Ні", - заявив Зеленський.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати зі союзниками мають цьому сприяти.

Читайте: Питання легітимності Зеленського не впливає на хід війни, - Пєсков

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) зброя (7442) росія (64984)


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Топ коментарі
+20
Можна вже питати про виконане з наобіцяного ?
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20.05.2024 20:59
+18
Ну, про те, що він наш вирок, не збрехав.
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20.05.2024 21:03
+17
А переговори хто веде, секретут д'єрмак? Ну то дозволу нам не бачити
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20.05.2024 20:57
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А переговори хто веде, секретут д'єрмак? Ну то дозволу нам не бачити
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20.05.2024 20:57 Відповісти
мо асфальту зробити так би мовити, reverse engineering,
і своїми Нептунами вдарити?
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20.05.2024 20:59 Відповісти
Можна вже питати про виконане з наобіцяного ?
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20.05.2024 20:59 Відповісти
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20.05.2024 21:01 Відповісти
Ну, про те, що він наш вирок, не збрехав.
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20.05.2024 21:03 Відповісти
вже нема ні сил ні бажання таке читати - кожне слово брехлива зелена брехня!
і повелися ж..
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20.05.2024 21:05 Відповісти
Я не читала. Оце вперше.
Не розумію на що люди повелися. Це вирок країні з такою кількістю розумово неповноцінних.
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20.05.2024 21:08 Відповісти
все ж таки маю залишки оптімізму.
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20.05.2024 21:27 Відповісти
Дякую, поригав...
Ще гидотніше цей п..дьож виглядає коли бачиш яку "Україну мрії" це падло побудувало за 5 років свого існування в якості "президента"
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20.05.2024 21:11 Відповісти
А што, ваш Порошенко лучшє бил???
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20.05.2024 21:39 Відповісти
При Порошенко гірше було тільки крисам
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20.05.2024 21:48 Відповісти
Ти обережніше, зараз сарказм люди не дуже розрізняють.
Я ніколи фанатом порошенка не був, але в порівнянні з цим небритим чучелом навіть дубовий стілець був би прекрасним президентом. Цей без бородатої бабушкі взагалі був нічого не вартий, ще й усіх кинув хто його в президенти привів. І першим кинув через х... "мудрий нарід"
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20.05.2024 23:53 Відповісти
Якщо це дійсно помилка, то будьте впевнені, що президент не вагаючись її виправить».
500 км в ГЛИБИНУ хай дозволяють
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21.05.2024 00:42 Відповісти
Пам'ятаю як влітку 19-го, я особисто приїхавши в Україну, зачитував цей текст серед знайомих і питав - ви хоч уявляєте за яких дебілів вони вас мають???
Реакція була різною...
В кращому випадку просили не починати....
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20.05.2024 21:47 Відповісти
Чому немає закону про Імпічмент президенту якщо хоть 50 процентів від обіцянок не зробив?!?!
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20.05.2024 21:48 Відповісти
Камерон наче сказав "можна є#ашить" ракетами з Британії..... :/
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20.05.2024 20:59 Відповісти
є заборона на всю зброю країн нато поки вашингтон не дасть відмашку.
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20.05.2024 21:04 Відповісти
тільки ракет немає
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20.05.2024 22:45 Відповісти
Так и Британия, и Франция разрешили на свое усмотрение.
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20.05.2024 21:00 Відповісти
"Так президент розповів"

-------------

Здається тут помилка
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20.05.2024 21:01 Відповісти
вофка, пля, де "Довгий Нєптун", Вільха 2М (дальність 120 км !!! якось так)?
за Грім 2 я вже мовчу - більше 20 років Южмаш бюджет Україна та Аравії пилив !
ох дочекаєшся ти.... але то буде вже в реалі !!!!

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20.05.2024 21:04 Відповісти
Той, хто бажає щось зробити, той шукає можливості. Той, хто не бажає нічого робити, шукає причини. У 2014-2019 західні партнери Меркель та Оланд виказували нам лише "глубокую азабочєность", а від США під керівництвом Обами ми тоді отримували хіба що ковдри та матраци. Що заважало тоді Порошенку щовечора звертатися до українців з відосиками, де б він розповідав чому "западниє партньори плахіє"? Але таке навіть на думку не спадало "попередникам", ні на кого не розраховували, все робили самотужки - від розробки до виготовлення власної зброї. І Вільхи і Нептуни зі Стугнами і розробка Богдани та ще багато чого було зроблено самотужки, без оглядки на партнерів. Вован, не вмієш керувати та вирішувати складні питання в форс-мажорних обставинах? Тоді йди, не мучай державу своєю імпотенцією та недоумством. Тим більше що вже час - в тебе на те щоб зібрати свої речі та прибрати в офісі перед уходом, за терміном що прописаний в Конституції, лишилося менше доби.
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20.05.2024 21:05 Відповісти
Все равно будет находить за что винить Запад. Это будет продолжаться бесконечно.
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20.05.2024 21:07 Відповісти
Ну,це тобі 🤡 мудило не оманськиі домовленності ,треба мізки мати, коли з США розмовляєш,а в загалі ...ти шо ще на Банковій ...? ще не написав папірця до виходу ? ...вже на часі
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20.05.2024 21:13 Відповісти
Яке ж воно тупориле. Вже 2 роки війна іде. То чому ви досі не виготовили свою далекобійну зброю, якою можна буде знищити ворога на їх території? Я розумію, що тисячі ракет нереально зробити за цей час, війна іде, грошей купу треба, людей. Але ж якусь сотню-другу, для ударів по їхнім тец, аеродромам, мостам. Навіть сектор гази в змозі це робити.
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20.05.2024 21:19 Відповісти
Далекобійність ракет з сектора гази рідко перевищує 10 кілометрів. Якби рашка була розміром з Ізраїль, то цього було б цілком достатньо.
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21.05.2024 08:54 Відповісти
Ти коли граще жив - при Порошенку, чи при Зеленському?
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20.05.2024 21:36 Відповісти
Заборонити використовувати Грім-2 по Рашці ніхто НЕ МОЖЕ!...
Тому його в нас і НЕ МАЄ!
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20.05.2024 21:21 Відповісти
Ти тепер самозванець твій п'ятирічний термін президентства ЗАКІНЧИВСЯ.Ти ніхто.
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20.05.2024 21:21 Відповісти
"...Київ веде переговори з міжнародними партнерами..."

Не Київ, а Єрмак. Але його рожа вже так всім набридла, що коли Блінкен приїжджав до Києва то Єрмаку довелося аж з Києва драпать, як нашкодившому кошаку.
Треба негайно підключити ще Татарова і Юзіка.
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20.05.2024 21:32 Відповісти
Якщо ЗСУ знищать россійські аеродроми з десятками літаків що кожного дня скидають по 100 ФАБів на українські міста, це буде ескалація ? Якщо ракети наших союзників унеможливлять знищення українських міст россійською зброєю, це буде вважатися злочином проти бідного россійського народу і путіна яким не дають знищувати українців ?
Ці питання треба кожного дня задавати нашим західним партнерам, допомагати їм думати, якщо вони ліняться.
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20.05.2024 21:35 Відповісти
Треба .. а хто буде звертатись до Заходу ? дЄрмак на чолі ОПГ ? Чи громадянин зеленСКИЙ ? Оцю шоблу на Заході ніхто вже сприймає офіційними обличчями.
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20.05.2024 21:57 Відповісти
США прямо не забороняли бити по рф. Були лише розпливчасті та дещо суперечливі заяви від різних американських посадовців, котрі, у підсумку, Україна може цілком трактувати на свою користь, а США, при тому "умити руки".
Але, в Україні ми чуємо вже зовсім інше, що, мовляв, "нічого не можемо, ніззя", в підсумку, більше схоже на "чергові казки для бідних".
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21.05.2024 09:50 Відповісти
Щось говеня сьогодні геть сумне. Немає відосика потужного. Прострочене говеня. Зіпсоване!
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20.05.2024 21:40 Відповісти
Від сьогодні він немає права називатись президентом
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20.05.2024 21:50 Відповісти
Яке воно...
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20.05.2024 21:57 Відповісти
Чесна порядна людина добровільно покинула б посаду. Бо строк закінчився, а результати дуже негативні. І дуже соромно за все що зробив за п'ять років. Проте гнида сволота буде сидіти, вчепившись у ручки крісла аж до крові. Падло він саме за це. За неповагу до українців.
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20.05.2024 22:01 Відповісти
Казав один дідусь- "Нада иметь свое".
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20.05.2024 22:19 Відповісти
А що нам заважає нанесті свое маркування та назву, на приклад "Сокира"? Кацапськи ракети теж складаються з американських та європейських частин.
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20.05.2024 23:28 Відповісти
боневтік іди в сраку !
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21.05.2024 08:29 Відповісти
пока Украина не избавиться от этой малоПИД,,,роской Нарко Мрази и смотрящего над ним фсбэшника Елдака ни чего хорошего не ждите, эти поцы играют на стороне кремля и сдадут Украину при первой возможности как и в 20 в Омане так и в 22.....
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21.05.2024 09:02 Відповісти
зеля с дерьмаком,идите на .уй
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21.05.2024 11:16 Відповісти
Треба брати приклад із Ізраїлю. Покуй на всі заборони. Дали зброю - була ваша, стала наша. Заборона йде від бідона. Його треба посилати лісом і працювати безпосередньо з Конгресом, а через нього вже тиснути на Білий дім. Але замість налагодження зв'язків із конгресменами, особливо республіканцями, всі політики та ЗМІ в Україні рік поливали їх та спікера Джонсона брудом. А часу розгрiбати ці авгієві стайні вже нема.
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21.05.2024 12:22 Відповісти
 
 