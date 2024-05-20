Зеленський про переговори щодо використання західної зброї на території Росії: Поки що нічого позитивного немає
Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо використання їхньої зброї для нанесення ударів по російській військовій техніці на кордоні і далі вглиб території РФ, однак поки що позитивних результатів немає.
Про це Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю виданню Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Так президент розповів, що Київ веде переговори з міжнародними партнерами про використання їхньої зброї для нанесення ударів по російській військовій техніці на кордоні і далі вглиб території Росії.
"Поки що нічого позитивного немає", - зазначив він.
Зеленський додав, що західні союзники занадто довго приймають ключові рішення щодо військової підтримки України. Він охарактеризував надання допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони, таких як Patriot, на які Україна значною мірою покладається у війні з Росією, як "один великий крок вперед, але перед цим - два кроки назад".
"Кожне рішення, до якого приходимо ми, а потім усі разом, запізнюється приблизно на рік", - сказав глава держави.
Водночас він запропонував шляхи, якими союзники могли б допомогти більш безпосередньо, зокрема, збиваючи російські ракети над українською територією за певних обставин.
"Росіяни використовують 300 літаків на території України, - сказав він. "Нам потрібно щонайменше 120, 130 літаків, щоб протистояти в небі. Ви не можете забезпечити це прямо зараз? Гаразд ... повертаючись до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО: підніміть їх у повітря ... збивайте цілі, захищайте цивільне населення. Чи можуть вони (НАТО - Ред.) це зробити? Я впевнений, що так. Чи є це нападом з боку країн НАТО, втручанням? Ні", - заявив Зеленський.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати зі союзниками мають цьому сприяти.
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і своїми Нептунами вдарити?
і повелися ж..
Не розумію на що люди повелися. Це вирок країні з такою кількістю розумово неповноцінних.
Ще гидотніше цей п..дьож виглядає коли бачиш яку "Україну мрії" це падло побудувало за 5 років свого існування в якості "президента"
Я ніколи фанатом порошенка не був, але в порівнянні з цим небритим чучелом навіть дубовий стілець був би прекрасним президентом. Цей без бородатої бабушкі взагалі був нічого не вартий, ще й усіх кинув хто його в президенти привів. І першим кинув через х... "мудрий нарід"
500 км в ГЛИБИНУ хай дозволяють
Реакція була різною...
В кращому випадку просили не починати....
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Здається тут помилка
за Грім 2 я вже мовчу - більше 20 років Южмаш бюджет Україна та Аравії пилив !
ох дочекаєшся ти.... але то буде вже в реалі !!!!
Тому його в нас і НЕ МАЄ!
Не Київ, а Єрмак. Але його рожа вже так всім набридла, що коли Блінкен приїжджав до Києва то Єрмаку довелося аж з Києва драпать, як нашкодившому кошаку.
Треба негайно підключити ще Татарова і Юзіка.
Ці питання треба кожного дня задавати нашим західним партнерам, допомагати їм думати, якщо вони ліняться.
Але, в Україні ми чуємо вже зовсім інше, що, мовляв, "нічого не можемо, ніззя", в підсумку, більше схоже на "чергові казки для бідних".