Ворог концентрує зусилля на Покровському напрямку, 24 атаки відбито, 8 - продовжуються, - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти продовжують активні наступальні та штурмові дії на Куп’янському, Курахівському, Краматорському та Покровському напрямках. На двох останніх також з високою інтенсивністю діє ворожа авіація – у сумі окупанти скинули 15 КАБів, також застосували близько трьох десятків некерованих авіаційних ракет.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ станом на 20:00 20 травня.
Бої на Харківщині
На Харківському напрямку кількість сьогоднішніх бойових зіткнень зросла до чотирьох. Цієї доби ворог двічі атакував поблизу Вовчанська, та по одному разу - у напрямках сіл Стариця та Липці. Ситуація контрольована.
Починаючи з 10 травня і станом на цей час на Харківському напрямку російські загарбники вже втратили вбитими та пораненими 1974 особи в живій силі та 342 одиниці озброєння і військової техніки.
На Куп’янському напрямку наразі точаться три бойових зіткнення, в районах Стельмахівки та Синьківки. Загалом цієї доби ворог вже 11 разів намагався прорвати тут нашу оборону.
Бойові дії на сході
На Сіверському напрямку без змін.
На Краматорському напрямку у другій половині дня ворог активізувався біля Часового Яру, провів три атаки. Також зараз точиться бій неподалік Андріївки. Ситуація контрольована. Окупанти завдали ще одного авіаудару, цього разу - по району Дружби.
Продовжує противник концентрувати зусилля на Покровському напрямку – вже здійснив 32 спроби просунутись вперед. 24 атаки відбито, 8 - продовжуються. Ще пять авіаударів загарбники завдали по районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Уманського, Карлівки та Єлизаветівки. Наші воїни жорстко відповідають ворогу. Сьогодні в результаті дій українських підрозділів загарбники вже втратили на цьому напрямку 366 осіб вбитими та пораненими. Також пошкоджено та знищено 22 одиниці ворожої військової техніки, серед якої - шість танків.
Курахівський напрямок – 11 ворожих атак, три з яких тривають. Ситуація контрольована.
На інших напрямках без особливих змін.
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