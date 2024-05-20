Ворог концентрує зусилля на Покровському напрямку, 24 атаки відбито, 8 - продовжуються, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують активні наступальні та штурмові дії на Куп’янському, Курахівському, Краматорському та Покровському напрямках. На двох останніх також з високою інтенсивністю діє ворожа авіація – у сумі окупанти скинули 15 КАБів, також застосували близько трьох десятків некерованих авіаційних ракет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ станом на 20:00 20 травня.

Бої на Харківщині

На Харківському напрямку кількість сьогоднішніх бойових зіткнень зросла до чотирьох. Цієї доби ворог двічі атакував поблизу Вовчанська, та по одному разу - у напрямках сіл Стариця та Липці. Ситуація контрольована.

Починаючи з 10 травня і станом на цей час на Харківському напрямку російські загарбники вже втратили вбитими та пораненими 1974 особи в живій силі та 342 одиниці озброєння і військової техніки.

На Куп’янському напрямку наразі точаться три бойових зіткнення, в районах Стельмахівки та Синьківки. Загалом цієї доби ворог вже 11 разів намагався прорвати тут нашу оборону.

Бойові дії на сході

На Сіверському напрямку без змін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 493 690 осіб (+1400 за добу), 27 кораблів, 7 590 танків, 12 737 артсистем, 14 665 бойових броньованих машин

На Краматорському напрямку у другій половині дня ворог активізувався біля Часового Яру, провів три атаки. Також зараз точиться бій неподалік Андріївки. Ситуація контрольована. Окупанти завдали ще одного авіаудару, цього разу - по району Дружби.

Продовжує противник концентрувати зусилля на Покровському напрямку – вже здійснив 32 спроби просунутись вперед. 24 атаки відбито, 8 - продовжуються. Ще пять авіаударів загарбники завдали по районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Уманського, Карлівки та Єлизаветівки. Наші воїни жорстко відповідають ворогу. Сьогодні в результаті дій українських підрозділів загарбники вже втратили на цьому напрямку 366 осіб вбитими та пораненими. Також пошкоджено та знищено 22 одиниці ворожої військової техніки, серед якої - шість танків.

Курахівський напрямок – 11 ворожих атак, три з яких тривають. Ситуація контрольована.

На інших напрямках без особливих змін.

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