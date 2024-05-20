Ми впевнені, що американські ATACMS не застосовуються для ударів по території Росії, - Пентагон
Голова Об’єднаних штабів США генерал Чарльз Браун висловив переконання, що Сили оборони України не використовують далекобійні американські ракети ATACMS для ударів по території РФ.
Про це Браун сказав під час брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), пише "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.
"Я впевнений, що ATACMS, які ми надали, не використовуються по Росії, їх застосовують для ударів по цілях в Україні", - сказав генерал НАТО.
Він додав, що зараз важливо використовувати передану США допомогу в ближньому бою на фронті в Україні.
Такої ж позиції дотримується і глава Пентагону Ллойд Остін. Відповідаючи на запитання щодо перспектив ударів України американською зброєю по цілях на території Росії, Остін сказав, що "потрібно сконцентруватися на ближньому бою".
"Ми очікуємо, що вони (ЗСУ, - ред.) продовжать використовувати надану нами зброю по цілях всередині України", - сказав очільник оборонного відомства США.
Позиція США щодо застосування американської зброї Україною для ударів по території РФ
Раніше у Пентагоні заявили, що позиція щодо використання Україною американської зброї залишається незмінною, тому зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.
Крім цього, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території Росії, але рішення за Україною.
Проте нещодавно сенатори США розійшлися в думках щодо того, чи варто Україні застосовувати надану Штатами зброю для ударів по цілях в Росії, зокрема на тлі нового наступу російських військ у Харківській області. Деякі з них вважають, що удари по певних російських цілях можуть бути виправдані.
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Це не виглядае як жарт.
нажаль…
Може допоможеш парадою?
Чи може самі закрийте небо?!
куколдівадміністрації США.
Це піззєц!
Він не зрушив з місця, тільки роздивляється її з усіх боків.
Вона йому, - "Ти що, не бачив голих дівчат?".
А таксист каже, - "Та нє, мені просто цікаво, звідки ти будеш гроші витягувати, щоб розплатитися..."
14 січня 1994 року лідери України, Сполучених Штатів Америки та Росії підписали спільну заяву про наміри вивезти з України всю ядерну зброю. Наступною того року була угода, яку з усіх міжнародних договорів найбільше згадують, коли йдеться про російське вторгнення до України. Це Будапештський меморандум. Його уклали через 11 місяців, 5 грудня 1994 року.Фактично ж наша держава почала роззброюватися за кілька років до цього. Ще в Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року йшлося про те, що Україна наміряється позбутися ядерної зброї. У 1991 році Верховна Рада заявила про безядерний статус. Також того року під час Мінської угоди країни СНД вирішили, що всю ядерну зброю з колишнього СРСР зосередять в Росії. Пізніше ядерне роззброєння України закріпилося на міжнародному рівні. 14 січня 1994 року президенти України, США й Росії (Леонід Кравчук, Білл Клінтон і Борис Єльцин) виступили з трихстороннбою заявою про те, що "всі ядерні боєзаряди будуть виведені з території України до Росії для цілей їх наступного розукомплектування у якомога коротший можливий час". Ця зустріч відбулася в московському Кремлі. У тому самому році, 5 грудня глави країн зібралися ще раз уже в Будапешті й підписали меморандум. Цього разу до американського й російського президентів приєднався британський прем'єр-міністр. Україну ж представляв уже не Леонід Кравчук, а його наступник Леонід Кучма: його обрали в липні 1994 року. "Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". За цим документом Україна мала ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території. Водночас США, Росія й Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет і наявні кордони України, а також що "ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України". При цьому всі країни сказали, що проводитимуть "консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань". Нам дали гарантії, механізм отримання яких, по-перше, не прописано. А по-друге, будь-яка міжнародна угода має бути ратифікована. Меморандум не затверджений парламентами США, Великобританії й Росії. Тому коли зараз кажуть, що це лише клаптик паперу, то з точки зору зобов'язань - це так. А з огляду на мораль лише Росія порушила угоду. Решта країн Україну підтримують. "Після російського вторгнення Англія і США ввели санкції. Вони нам допомагають і сприяють відновленню нашої територіальної цілісності. США і Англія кажуть, " Покажіть норму, що ми повинні надавати вам військову допомогу? От у цьому й був недолік Будапештського меморандуму".
Окрім без'ядерного статусу, Україна вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. Така політика ослабила Україну і позбавила її чітких союзників. "Україна опинилася в ситуації, коли в нас не виявилося друзів. Інші країни могли б пред'явити нам питання: "Чому ми повинні вам допомагати? Ви ж нейтральні".
Я такі подробиці вже забув, але пам'ятаю, як накладали морозиво з бідона у стаканчики і важили на вагах. Отакоє от. )))
Чому Пентагон забороняє ЗСУ використовувати американську зброю по базам путінських терористів на території РФ?
Чому Держдеп, маючи відповідну розвідінформацію, фактично прикриває путінських терористів на території РФ, забороняючи удари ЗСУ по базам терористів американською зброєю, в той час, як путінські терористи нахабно і зухвало, на очах у США, готують проти України теракти на території РФ і здійснюють їх на території України?
Как скоро после "быстрого окончания войны" начнется новая война?