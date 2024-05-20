Ми впевнені, що американські ATACMS не застосовуються для ударів по території Росії, - Пентагон

Голова Об’єднаних штабів США генерал Чарльз Браун висловив переконання, що Сили оборони України не використовують далекобійні американські ракети ATACMS для ударів по території РФ.

Про це Браун сказав під час брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), пише "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що ATACMS, які ми надали, не використовуються по Росії, їх застосовують для ударів по цілях в Україні", - сказав генерал НАТО.

Він додав, що зараз важливо використовувати передану США допомогу в ближньому бою на фронті в Україні.

Такої ж позиції дотримується і глава Пентагону Ллойд Остін. Відповідаючи на запитання щодо перспектив ударів України американською зброєю по цілях на території Росії, Остін сказав, що "потрібно сконцентруватися на ближньому бою".

"Ми очікуємо, що вони (ЗСУ, - ред.) продовжать використовувати надану нами зброю по цілях всередині України", - сказав очільник оборонного відомства США.

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Позиція США щодо застосування американської зброї Україною для ударів по території РФ

Раніше у Пентагоні заявили, що позиція щодо використання Україною американської зброї залишається незмінною, тому зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.

Крім цього, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території Росії, але рішення за Україною.

Проте нещодавно сенатори США розійшлися в думках щодо того, чи варто Україні застосовувати надану Штатами зброю для ударів по цілях в Росії, зокрема на тлі нового наступу російських військ у Харківській області. Деякі з них вважають, що удари по певних російських цілях можуть бути виправдані.