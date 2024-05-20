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Ми впевнені, що американські ATACMS не застосовуються для ударів по території Росії, - Пентагон

Ми впевнені, що американські ATACMS не застосовуються для ударів по території Росії, - Пентагон

Голова Об’єднаних штабів США генерал Чарльз Браун висловив переконання, що Сили оборони України не використовують далекобійні американські ракети ATACMS для ударів по території РФ.

Про це Браун сказав під час брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), пише "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що ATACMS, які ми надали, не використовуються по Росії, їх застосовують для ударів по цілях в Україні", - сказав генерал НАТО.

Він додав, що зараз важливо використовувати передану США допомогу в ближньому бою на фронті в Україні.

Такої ж позиції дотримується і глава Пентагону Ллойд Остін. Відповідаючи на запитання щодо перспектив ударів України американською зброєю по цілях на території Росії, Остін сказав, що "потрібно сконцентруватися на ближньому бою".

"Ми очікуємо, що вони (ЗСУ, - ред.) продовжать використовувати надану нами зброю по цілях всередині України", - сказав очільник оборонного відомства США.

Читайте також: Політика щодо використання Україною американської зброї по території РФ не змінилась, - Білий дім

Позиція США щодо застосування американської зброї Україною для ударів по території РФ

Раніше у Пентагоні заявили, що позиція щодо використання Україною американської зброї залишається незмінною, тому зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.

Крім цього, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території Росії, але рішення за Україною.

Проте нещодавно сенатори США розійшлися в думках щодо того, чи варто Україні застосовувати надану Штатами зброю для ударів по цілях в Росії, зокрема на тлі нового наступу російських військ у Харківській області. Деякі з них вважають, що удари по певних російських цілях можуть бути виправдані.

Автор: 

Пентагон (1417) Остін Ллойд (521) ATACMS (139) Браун Чарльз (30)


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Топ коментарі
+14
І водночас ви висловлюєте впевненість, що Україна переможе?
Це піззєц!
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20.05.2024 22:27
+11
Варіант "вмикаємо дурня" нажаль нереальний по відношенню до теперішньої куколдів адміністрації США.
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20.05.2024 22:21
+8
А літаки,які летять над москальською територією і пускають каби,можна збивати за допомогою F-16?
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20.05.2024 22:19
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дякуємо за дозвіл )))
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20.05.2024 22:18 Відповісти
абсолютно так сприйняла далекобійний троллінг кацапні
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20.05.2024 23:26 Відповісти
Це не виглядае на дозвіл!
Це не виглядае як жарт.

нажаль…
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20.05.2024 23:41 Відповісти
А як вигравати цю війну, Браун?!!!

Може допоможеш парадою?

Чи може самі закрийте небо?!
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20.05.2024 23:46 Відповісти
Чорний гумор !
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20.05.2024 23:55 Відповісти
А який гумор ви хотіли від чорних?
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21.05.2024 03:26 Відповісти
Не переживайте ви так за російські об"єкти, американські генерали разом з Саліваном і Бернсом. У нас для цього є свої прокацапські зермаки, які цього не дозволять
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21.05.2024 00:38 Відповісти
Сподіваюсь, вони це з ГОРДІСТЮ! сказали?
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20.05.2024 22:19 Відповісти
А літаки,які летять над москальською територією і пускають каби,можна збивати за допомогою F-16?
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20.05.2024 22:19 Відповісти
нажаль, мабуть ні.. судячи по останніх вкидах
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20.05.2024 23:26 Відповісти
Та вже збивали...
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20.05.2024 23:40 Відповісти
А чому хтось має забороняти комусь ходити в туалет? Яка Вам мама забороняє? У Вас є татко, звати його Володя і запитуйте у нього, де наші ракети "Вільха", "Нептун" і "Сапсан", які є кращими за ці, які нам дають. Беріть ці ракети і шмаляйте ними, куда забажає душа. Здається пройшло вже 5 років правління простого мальчіка з наріду, а Ви все звинувачуєте США. Почитайте Конституцію України, в якій чорним по білому записано, що за оборону відповідає одна людина - Президеннт України, не США, не Німеччини, не Польщі, не НАТО.
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20.05.2024 22:45 Відповісти
Так він же заявив що нікому нічого не должен, навіть і аналізів у Пальчевського.
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21.05.2024 07:43 Відповісти
Варіант "вмикаємо дурня" нажаль нереальний по відношенню до теперішньої куколдів адміністрації США.
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20.05.2024 22:21 Відповісти
у Израиля есть цель и он никого не слушает, наши вожди как дети малые, оружие получили еще и ждут что бы сказали куда стрелять... или они не знают кто враг?
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20.05.2024 22:21 Відповісти
у ізраїля ворог з іншої вагової категорії
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20.05.2024 22:39 Відповісти
Зуб даю, сказал директор Пентагона
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20.05.2024 22:24 Відповісти
зуб дають казали
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20.05.2024 22:26 Відповісти
Очільник ПВО та заспокой нарешті США, що ми робимо все, щоб Пентагон кожного місяця не робив подібну заяву ! "Жителі Багдада спіть спокійно !"
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20.05.2024 22:26 Відповісти
І водночас ви висловлюєте впевненість, що Україна переможе?
Це піззєц!
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20.05.2024 22:27 Відповісти
Вони завжди були за одно і лише грали в доброго і поганого поліцейського Українцям вже давно треба було це зрозуміти
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20.05.2024 22:35 Відповісти
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20.05.2024 22:57 Відповісти
Во-во, билять, вся эта чернота издевается над Украиной.
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20.05.2024 23:30 Відповісти
Уявляю собі щоб сказали ці баскетболісти, якщо б на Україну напала Ефіопія !
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20.05.2024 22:32 Відповісти
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20.05.2024 22:34 Відповісти
У таксі застрибнула зовсім гола дівка, і каже таксисту - "Поїхали".
Він не зрушив з місця, тільки роздивляється її з усіх боків.
Вона йому, - "Ти що, не бачив голих дівчат?".
А таксист каже, - "Та нє, мені просто цікаво, звідки ти будеш гроші витягувати, щоб розплатитися..."
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20.05.2024 22:50 Відповісти
Американці - найбоягузлива нація в світі.
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20.05.2024 22:34 Відповісти
А еслi у них бiнзiн подорожчае? Ти про це подумав?
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20.05.2024 22:41 Відповісти
Я перепрошую, а сама хоробра нація у Вас мабуть кацапи? Чи то нам дають зброю все-таки американці попри погрози кацапів, що ті застосують ядерну зброю?
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20.05.2024 22:46 Відповісти
Тому у них всі боксери і генерали нігери...
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20.05.2024 23:55 Відповісти
Це аннотація до справжнього фільму. Вважається, що це комедія. )))

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21.05.2024 00:26 Відповісти
Послати американських котиків в ближній бій,які вони цинічні.
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20.05.2024 22:35 Відповісти
А навіщо посилати американських котиків у ближній бій, на них що, напали кацапи? Можливо було б краще послати у ближній бій спецназ "95 квартал", який разом зі своїм лідером всі наші ракети, снаряди, міни, дрони закатали в асфальт, а винні американці?
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20.05.2024 22:48 Відповісти
Тут справа в іншому про це говорять натівські генерали,кращи б мовчали.
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20.05.2024 22:51 Відповісти
НАТОвські генерали можуть говорити що завгодно, війна не в них, а в нас. А що говрорять наші 16 генералів, яких звільнив Володя?
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20.05.2024 23:07 Відповісти
Дивись завжди був проти Зе і зараз також.Я зараз про інше,ніякий генерал в світі не зможе щось зробити якщо йому звяжуть руки і не дадуть стріляти по ворогу.
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20.05.2024 23:44 Відповісти
То дайте щось таке,щоб можна було ним кацапів піzdiть!
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20.05.2024 22:46 Відповісти
Шановна пані Любка, так запитйте у Володі Херпіду, де взяти нашу зброю, щоб "кацапів піzdiть". Чому всі ображають США, які нам нічого не заборгували і жодного питання до того, хто мав цим всим забезпечити?
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20.05.2024 22:50 Відповісти
Як забирали атомну зброю,обіцяли нас захищати,а тепер по ложкі дають,щоб не жили і не помирали! А у зелі марна справа щось питати,він до сих пір грає роль голобородька!
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20.05.2024 22:57 Відповісти
Пані Любка, а Ви тему добре знаєте про ядерну(атомну) зброю? Ви мабуть знаєте, що ми всю ядерну зброю віддали не в США, а на росію? Віддали ми, не США, а ми самі по своїй волі та ще й безкоштовно. А як і де, коли американці обіцяли нас захищати? Здається нас бралися захищти кацапи?
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20.05.2024 23:10 Відповісти
Не надо ля-ля, нас прессовали конкретно, Саксофонист недавно по этому поводу слезы лил, напару с Моникой.
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20.05.2024 23:37 Відповісти
Хто і як Вас і де "пресував"? Я вибрв даавненько і кожного рзу, коли свою відповідальність хочуть перекласти на США друкую.
14 січня 1994 року лідери України, Сполучених Штатів Америки та Росії підписали спільну заяву про наміри вивезти з України всю ядерну зброю. Наступною того року була угода, яку з усіх міжнародних договорів найбільше згадують, коли йдеться про російське вторгнення до України. Це Будапештський меморандум. Його уклали через 11 місяців, 5 грудня 1994 року.Фактично ж наша держава почала роззброюватися за кілька років до цього. Ще в Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року йшлося про те, що Україна наміряється позбутися ядерної зброї. У 1991 році Верховна Рада заявила про безядерний статус. Також того року під час Мінської угоди країни СНД вирішили, що всю ядерну зброю з колишнього СРСР зосередять в Росії. Пізніше ядерне роззброєння України закріпилося на міжнародному рівні. 14 січня 1994 року президенти України, США й Росії (Леонід Кравчук, Білл Клінтон і Борис Єльцин) виступили з трихстороннбою заявою про те, що "всі ядерні боєзаряди будуть виведені з території України до Росії для цілей їх наступного розукомплектування у якомога коротший можливий час". Ця зустріч відбулася в московському Кремлі. У тому самому році, 5 грудня глави країн зібралися ще раз уже в Будапешті й підписали меморандум. Цього разу до американського й російського президентів приєднався британський прем'єр-міністр. Україну ж представляв уже не Леонід Кравчук, а його наступник Леонід Кучма: його обрали в липні 1994 року. "Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". За цим документом Україна мала ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території. Водночас США, Росія й Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет і наявні кордони України, а також що "ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України". При цьому всі країни сказали, що проводитимуть "консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань". Нам дали гарантії, механізм отримання яких, по-перше, не прописано. А по-друге, будь-яка міжнародна угода має бути ратифікована. Меморандум не затверджений парламентами США, Великобританії й Росії. Тому коли зараз кажуть, що це лише клаптик паперу, то з точки зору зобов'язань - це так. А з огляду на мораль лише Росія порушила угоду. Решта країн Україну підтримують. "Після російського вторгнення Англія і США ввели санкції. Вони нам допомагають і сприяють відновленню нашої територіальної цілісності. США і Англія кажуть, " Покажіть норму, що ми повинні надавати вам військову допомогу? От у цьому й був недолік Будапештського меморандуму".

Окрім без'ядерного статусу, Україна вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. Така політика ослабила Україну і позбавила її чітких союзників. "Україна опинилася в ситуації, коли в нас не виявилося друзів. Інші країни могли б пред'явити нам питання: "Чому ми повинні вам допомагати? Ви ж нейтральні".
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20.05.2024 23:45 Відповісти
Сегодня эту кацапскую куйню даже читать не буду.
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20.05.2024 23:51 Відповісти
Так Ви і завтра не читайте, продовжуйте брехати.
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21.05.2024 00:12 Відповісти
Планомірна здача України як держави почалась одразу після оголошення Незалежності. Вумний нарід не хотів своєї держави, йому подобалась "незалежна республіка", ковбаса по 2.20, пломбір по 11 копійок...от і вибрали собі комуняку кравчука. І оті всі ширмочки "не зможемо утримувати, дорого, за газ..." все для лохів. "...програв не я, програла Україна" і "буде війна" - слова Чорновола сприймалось як "кощунство". Решта ************ успішно продовжили розвал держави. Розпродали, розікрали, прихватизували, закатали в асфальт і що маємо? Війну, кров, смерть, руїну...А тепер нарікаємо, "дають-не дають", "можна не можна" - хто в цьому винен?
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21.05.2024 04:13 Відповісти
Пломбір вроді по 15 копійок був. Хіба нє? Давно було, забув уже...

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21.05.2024 07:54 Відповісти
Не знаю як у вас, але були "льоди" і по 9 копійок, в таких паперових стаканчиках, з лопаточкою. Але його накидали вручну. Все залежало від торгашки, могла і не наповнити повністю, особливо коли є черга, всі спішать... ех, спогади, спогади.
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21.05.2024 11:57 Відповісти
Ради інтересу подзвонив до знайомого діда. Його матір у 60-70-х роках торгувала морозивом у ларьку. То він розказав, що морозиво пломбір було двох видів, - молочне, і вершкове. Вершкове було найсмачнішим і коштувало, якщо повний стаканчик - 22 копійки. А молочне, зазвичай по 12 копійок, а якщо попросить накласти побільше, - то 15 копійок. Але молочне було не таким смачним.
Я такі подробиці вже забув, але пам'ятаю, як накладали морозиво з бідона у стаканчики і важили на вагах. Отакоє от. )))
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21.05.2024 14:36 Відповісти
Не безкоштовно. ЯЗ Україна виміняла на паливо для АЕС і списання боргів за газ.
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21.05.2024 02:19 Відповісти
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20.05.2024 23:11 Відповісти
Хочеться сказати тільки одне: ,,Будьте ви прокляті"!
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20.05.2024 23:11 Відповісти
американські лицеміри також впевнені, що північно-корейські ракети ,********** в тому числі і китайські , рашист застосовує для вбивства українського народу, але " підкилимний договір з куйлом" їм потрібно виконувати , не дивлячись на сотні тисяч свіжовиритих могил на українських кладовища ,в котрих знайшли вічний спочинок ,невинно вбиті рашистським вбвцею, українці...
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20.05.2024 23:11 Відповісти
А ми впевнені, що зболіволівший агресор має по-повній відчути на своїй території смак української "отвєтки". Й чим більше - тим ліпше. А якщо чомусь досі немає відповідного міжнародного акту з цього приводу - його слід негайно прийяти, аби не виникало зайвих чергових зтурботливих питань. Так або інакше, Україна має повне право працювати ракетами де та як треба по умовчанню.
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20.05.2024 23:28 Відповісти
Чому США дозволяють терористам з Рашистської Федерації безкарно, щодня здійснювати теракти і військові злочини терористичними атаками по Україні з території РФ?
Чому Пентагон забороняє ЗСУ використовувати американську зброю по базам путінських терористів на території РФ?
Чому Держдеп, маючи відповідну розвідінформацію, фактично прикриває путінських терористів на території РФ, забороняючи удари ЗСУ по базам терористів американською зброєю, в той час, як путінські терористи нахабно і зухвало, на очах у США, готують проти України теракти на території РФ і здійснюють їх на території України?
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20.05.2024 23:29 Відповісти
Може,Пентагон хоче щоб ми щось своє виробляли? А влада все ворує і ворує....
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20.05.2024 23:33 Відповісти
Она не просто ворует, она еще и САБОТИРУЕТ.
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20.05.2024 23:39 Відповісти
Не читайте цю х..., лупіть з усіх сил чим є і куди треба!
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20.05.2024 23:38 Відповісти
Что для вас означает словосочетание "быстрое окончание войны"? Опишите, что в случае "быстрого окончания войны" произойдет с Украиной, РФ, США и странами НАТО?
Как скоро после "быстрого окончания войны" начнется новая война?
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21.05.2024 00:03 Відповісти
Вся НАТА наперепугалась.
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21.05.2024 00:07 Відповісти
пппіндоси!
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21.05.2024 00:29 Відповісти
 
 