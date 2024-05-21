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Новини Війна
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Вночі в Одесі лунали вибухи

Шахеди атакували Одесу

У ніч на 21 травня 2024 року під час атаки "Шахедами" в Одесі лунали вибухи.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ударні БПлА у нашому напрямку!", - попереджав він.

"У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - зазначав Труханов о 2.36.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над Одесою сили ППО знищили ворожий дрон. ФОТО

Наразі оновленої інформації щодо атаки на Одесу немає.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти атакували Харків "Шахедами", пошкоджено будинки, 4 людини постраждали.

Автор: 

вибух (4440) Одеса (5438)


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